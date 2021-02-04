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史上最長！「大樂透」春節加碼連開13天 各期獎號看過來

聯合新聞網 / 綜合報導
台灣彩券宣布，今年春節大樂透從2月9日起至2月21日，連續13天每天開獎，創史上最長連續開獎天數。聯合報系資料照／記者林伯東攝影
台灣彩券宣布，今年春節大樂透從2月9日起至2月21日，連續13天每天開獎，創史上最長連續開獎天數。聯合報系資料照／記者林伯東攝影

農曆春節到了，台灣彩券宣布，今年大樂透從2月9日起至2月21日，連續13天每天開獎，創史上最長連續開獎天數；此外，除了上述13天、加上23日與26日，台彩也增開「春節大紅包」，每期各加開一組9個號碼，只要其中6個號碼全部對中，就有機會抱走百萬大獎，活動期間共提供360組的100萬元。

大樂透「春節大紅包」總加碼獎金3.6億元，台彩表示若加碼獎未全送出，會一直增開至到360組百萬獎金全數送完，或到26日活動結束為止。

春節期間，民眾可把握機會到彩券行試手氣。「聯合新聞網」將會為您整理每天開獎號碼，但實際中獎號碼仍以台灣彩券公司公告為準。

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2月9日

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2月12日

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2月20日

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春節 大樂透 紅包 台彩

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