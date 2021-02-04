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史上最長！「大樂透」春節加碼連開13天 各期獎號看過來
農曆春節到了，台灣彩券宣布，今年大樂透從2月9日起至2月21日，連續13天每天開獎，創史上最長連續開獎天數；此外，除了上述13天、加上23日與26日，台彩也增開「春節大紅包」，每期各加開一組9個號碼，只要其中6個號碼全部對中，就有機會抱走百萬大獎，活動期間共提供360組的100萬元。
大樂透「春節大紅包」總加碼獎金3.6億元，台彩表示若加碼獎未全送出，會一直增開至到360組百萬獎金全數送完，或到26日活動結束為止。
春節期間，民眾可把握機會到彩券行試手氣。「聯合新聞網」將會為您整理每天開獎號碼，但實際中獎號碼仍以台灣彩券公司公告為準。
日期
大樂透中獎號碼
特別號
2月9日
2月10日
2月11日
2月12日
2月13日
2月14日
2月15日
2月16日
2月17日
2月18日
2月19日
2月20日
2月21日
日期
春節大紅包中獎號碼
2月9日
2月10日
2月11日
2月12日
2月13日
2月14日
2月15日
2月16日
2月17日
2月18日
2月19日
2月20日
2月21日
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