整理包／地王必拜、股民最愛！盤點北中南20大超靈驗財神廟 金牛年好運全部拜起來

迎接農曆新年，許多民眾會到廟裡祈求未來一年平安健康，甚至還包括財運亨通，希望神明保佑自己可以賺大錢或投資順利，文財神比干可以保佑文職、內勤工作者之財庫，而武財神趙公明則掌管軍警、貿易、仲介、業務工作者之財運。聯合新聞網整理全台知名財神廟，新春期間安排行程不妨可以去走春順便參拜，求個發財金招財也招好運！

北部

1.金山五路財神廟

金山財神廟主要供奉五路財神，另有濟公禪師「送窮」、彌勒財神「迎富」。最著名是廟方設有「財神銀行」，民眾只要拿身份證即可開戶辦理貸款卡，擲筊聖杯一次可借100元開運金，至於到底能借到多少就看每個人的運氣以及與神明的緣份。

此外，民眾也可以向財神爺求財寶袋，裡面附有發財錢及平安財符，只要向財神詳述自己的姓名、住址、出生年月日及職業，還有求財願望及還願方式，並擲出一聖筊即可。

地址：新北市萬里區磺潭里公館崙52之2號

電話：（02）2498-1186

新北市金山財神廟外觀。圖／金山財神廟提供

2.陽明山姜太公道場

擁有「天下第一神卦」之稱的姜太公道場座落在陽明山上龍脈，每年抽出的國運籤也頗受國人關注，一直以來皆有許多海內外民眾或國內政商名流來此點七星燈改運。

姜太公五路財神殿每年固定在大年初四舉行補財庫大法會，來這邊點七星燈的民眾還可以領取姜太公魚幣錢母，擺在家中或辦公室招財，另外，民眾也可以把姜太公平安求財符隨身攜帶，讓新的一年財運旺旺。

地址：台北市士林區平菁街18之1號

電話：（02）2252-6865

姜太公道場。記者林伯東／攝影

3.中和烘爐地土地公廟

南山福德宮地在新北市中和區南勢角後方的山區，是北部最有名的土地公廟及求財靈廟之一，有二百七十多年歷史，因山上有三顆石頭狀似拜拜的烘爐三個腳，又稱烘爐地。

民眾可以摸土地公的鬍鬚、手杖及金元寶，象徵帶來財運，祈求新的一年好運滾滾、財運亨通。不過今年因為配合防疫政策，春節期間發財金「取消發放」，金元寶也取消讓民眾觸摸，然而民眾還是可以戴口罩來這邊參拜，求取財神平安符。

地址：新北市中和區興南路二段399巷160-1號

電話：（02）2942-5277

中和烘爐地求財相當靈驗。圖／本報系資料照

4.松山霞海城隍廟

台北市的松山霞海城隍廟在每年農曆正月初五迎財神當日的早上九點，廟方會請人扮財神讓民眾摸鬍子，再發放二萬個限量招財錢母，給民眾增添好運。另外，除了可以來這邊補財庫、求發財金外，也可求正財財神燈、偏財招財虎爺燈，或帶廟方發放的財寶米回家煮食。

地址：台北市松山區八德路四段439號

電話：（02）2765-2046

台北市松山霞海城隍廟。聯合報系資料照／記者魏莨伊攝影

5.北投關渡宮財神洞

除了松山霞海城隍廟之外，據說這裡也是許多股票族的朝拜聖地。關渡宮最有名的「財神洞」就在正殿後方，且綿延數十公尺，裡頭供奉洞內的供奉的神尊為天官與財神，分別是天官賜福、文比財神、季倫財神、武明財神和萬山財神等，洞穴裡的神像金光閃閃，腳邊還堆滿了金元寶，民眾來這邊，一定要記得全程走完這個洞穴，沾染財神的喜氣。

地址：台北市北投區知行路360號

電話：（02）2858-1281

北投關渡宮有300多年歷史，香火鼎盛，為北台灣媽祖信仰中心。圖／北市觀傳局提供

6.蘆洲湧蓮寺

擁有超過一百年歷史的湧蓮寺座落於一蓮花穴位，裡頭有一尊用黃金2萬兩打造的觀音菩薩。湧蓮寺被外界譽為「林家的財神廟」，千億地王宏泰集團每年春節必來參拜，而這裡也逐漸成為房仲業最愛拜的財神廟，不少業務都會揪團和同事一起來求業績。來到湧蓮寺的文武財神殿，記得要雙手由外往內撥一圈，連續三次，便能把財氣撥入自己的口袋。

地址：新北市蘆洲區得勝街96號

電話：（02）2281-8642

蘆洲湧蓮寺外觀。記者陳易辰／攝影

7.板橋慈惠宮

慈惠宮偏殿的財神爺因為有鴻海創辦人郭台銘的加持而聲名遠播，郭董小時候曾和家人借住慈惠宮1樓廂房九年，後來才發跡成功拓展事業版圖，留下來的房間後來更被地理師指出是廟中的財位，擴建時便安奉了五路財神，成為財神殿，日後慈惠宮也成了許多企業主、上班族祭拜求財的廟宇。

想求財的民眾來到慈惠宮，除了可以摸摸金元寶沾財氣，也可以點財神燈，民眾可以把點燈送的發財金，隨身攜帶或放在家中財位，讓好運延續一整年。

地址：新北市板橋區府中路81號

電話：（02）2965-0014

板橋慈惠宮內財神廟，據說是鴻海董事長郭台銘以前住的廂房舊址。記者王騰毅／攝影

8.石碇五路財神廟

石碇的五路財神廟地處偏遠山區，環境幽靜，從廟埕往前方看去，恰好面對的山巒外型如同一個金元寶，兩旁高起中間凹陷。這座財神廟的建築非常金碧輝煌，處處可見招財氛圍，舉凡柱子、香油錢箱、香爐全都是金元寶造型。

此外，殿內的三層大元寶也相當吸睛，民眾參拜完各神明後添香油錢進大元寶內，記得再摸摸這個大元寶。至於想求發財金的話，只要擲到一個聖筊就可以到旁邊桌上領取發財金，再拿到香爐過火即可。

地址：新北市石碇區永定村大湖格路20-1號

電話：（02）2663-3372

9.南崁五福宮

擁有三百五十多年歷史的南崁五福宮，是目前國內歷史最悠久的財神廟，也是國家三級古蹟，主祀武財神趙公明。五福宮裡有個招財納福的秘密武器，鎮宮之寶「天爐」。

清道光年間所製的八角天爐，爐身雕刻了金錢圖像，民眾參拜完後把手掌放在天爐的金錢圖上，以順時鐘方向將天爐摸一圈再回到金錢圖上，最後再象徵地用手抓取一把「財氣」將之放到口袋裡即可增加自身財運。

地址：桃園市蘆竹區五福路1號

電話：（03）322-7909

蘆竹區南崁五福宮建廟353年，是全台武財神首廟。

蘆竹區南崁五福宮的鎮宮之寶石造「天爐」，雕有「金錢圖像」紋飾，傳說民眾手掌摸一圈「摸天爐」可帶來財運。記者曾增勳／攝影

10.蘆竹海福宮

位在西部濱海快速道路旁的海福宮，供奉的主神為土地公跟土地婆，最特別的則是金雞母雕像及適合拍照打卡的彩繪牆。每年過年春節期間，許多民眾都會來祈求金雞母帶來好運。

拜拜的過程中，民眾只要連續擲到三個聖筊，就可以把金雞母帶回家擺在財位來招財，而金雞母雕像還孵出超多的金元寶，除了摸一下沾沾財氣外，不論是大人、小孩也都很喜歡跟牠拍照。

地址：桃園市蘆竹區濱海路一段499號

11.新竹普天宮

位於竹科後方的普天宮，約十層樓高的關聖帝君像是最大亮點，普天宮號稱是「科技人的神廟」，許多新竹科學園區的電子新貴、工程師們都會來這邊求財。另外，信眾向關聖帝君祈求後，若擲筊為聖筊就能將招財利市的「聚寶袋」請回家擺放，不過要記得每年的關聖帝君誕辰日，帶回普天宮補財氣，幫助財運亨通。

地址：新竹市東區高峰路306巷66號

電話：（03）521-5553

普天宮的關公像高達120公尺 圖片來源/google map

中部

12.台中廣天宮

台中廣天宮與竹山紫南宮、草屯敦和宮號稱「中部三大財神廟」，殿內所供奉的財神爺為民國九十七年從大陸四川恭迎回台。這尊財神爺是由皇帝親自頒旨雕刻、歷史最悠久的四川峨嵋財神開基老祖正尊，距今已有一千四百餘年歷史，

新春期間，信眾可以來這邊向財神爺借168錦囊妙計求財錢母，以母帶子、子生孫的方式，生生不息的將四方錢財聚集起來，再廣生子財。另外，農曆三月十五日財神誕辰，廟方會特別準備「財神令牌」發放予信眾，讓大家可以在新的一年得到財神爺的照顧及庇佑。

地址：台中市北屯區遼陽五街131號

電話：（04）2243-4146

台中市北屯區廣天宮奉祀五路財神，春節期間在廟門會搭建「錢門」，過「錢門」象徵迎財。記者余采瀅／攝影

台中市北屯區廣天宮可向財神爺借錢母168元，還附有錦囊妙計是財神爺給信徒的靈籤。圖／廣天宮提供

13.草屯敦和宮

世界最大銅鑄武財神像就在南投！已有三百餘年歷史的草屯敦和宮，目前有七層樓，也是全國最高的財神廟，其中引人注目的要屬頂樓的武財神趙天君銅像，高達162尺，經歷921大地震仍安然無恙。

信眾來到這邊參拜不僅可以摸財神爺神像左手拿的元寶及右手上的金鞭，也可以跟五路財神借發財金（六百元）用來投資或經商，只要擲筊聖杯得到財神爺的允淮即可，使用時將紅包裡的發財金取出來使用，並記得將同數的金額放回，而借款日起一年內必須歸還所借之款項，並應隨緣歸還超過原借之款項。

地址：南投縣草屯鎮敦和路74號

電話：（049）262-4968

南投草屯敦和宮。記者賴香珊／攝影

14.竹山紫南宮

紫南宮主要供奉的神明為土地公、土地婆以及石頭公，原本在「借福德金」僅是作為當地居民急難救助之用，後來有人借金之後投資順利，因此廣為流傳。民眾到這邊求發財金必須年滿二十歲，向上述三位神明擲筊得到聖杯確認金額後才可拿取求金單，第一次擲筊獲得「聖杯」者，可求金六百元，每多擲一聖杯金額就隨之遞減一百元，共有六次機會。

除了跟土地公借發財金，另外也有民眾會求金雞母和迎金錢龜回家供奉，放在店面、公司或是家中的財位，不過求到的金雞母，記得要放一杯茶水，不可以是生水，最好再放上一杯生米，並且勤於更換，而求金錢龜的人，需在隔年元宵節掛上紅包，迎回紫南宮。

地址：南投縣竹山鎮社寮里大公街40號

電話：（04）9262-3722

竹山紫南宮。記者黑中亮／攝影

南部

15.北港武德宮

雲嘉地區非常有名、靈驗的財神廟之一，廟前高達三、四公尺的「天庫」金爐是其特色，也是東南亞最大的金爐，還有金氏世界紀錄的認證。此外，後方的廣天大道院（玉皇殿）更高達八十尺，總共超過十層樓的高度，不僅有高聳參天的列柱，最上方則是氣勢驚人的巨大穹頂，金光閃閃非常壯觀。

民眾來此參拜可跟財神爺求取「財寶箱」，其內部材質為胡桃木，箱身刻有「聚寶盆」、「柿子」、「古銅錢」等意象象徵「財寶滿盈」，箱底更安上武財神符令，民眾可將銀行存摺、股票帳戶、房地契等放置在內，讓財神加持增加好運。

地址：雲林縣北港鎮華勝路330號

電話：（05）782-1445

雲林縣北港武德宮財神廟是五路財神的開基祖廟，經營方向以文創見長，獨樹一格，在全國享譽盛名。圖／武德宮提供

16.新港奉天宮虎爺

一般寺廟的「虎爺」都供奉在神桌下，但嘉義縣新港奉天宮的虎爺卻是在神桌上，據說過去是因為現身救駕君王有功，因此是全台唯一、也是世界唯一頭戴御賜金花的虎爺。

虎爺的閩南語發音與「有錢（好野）」有點像，再加上民間相傳「虎爺錢」可以保佑人民財源滾滾，所以很多人都會來這邊換取「虎爺錢」，求發財金，還可以求錢水、換錢母，希望新年虎咬錢。不過廟方也提醒，由於「虎爺錢」是放在殿內的大水缸裡，取得時千萬不能把錢上的水甩掉，因為水代表著錢水。

地址：嘉義縣新港鄉新民路53號

電話：（05）374-2034

新港奉天宮。記者卜敏正／攝影

17.南鯤鯓代天府

南鯤鯓代天府的「八路財神」，與一般的「五路財神」相較，還多了「多了天官財神、彌勒財神及錢袋財神」幫忙民眾招財納福、守財庫。不過，想借發財金，並非在主殿或財神殿，反而是供奉「萬善爺」囝仔公小王爺的萬善堂，滿20歲才能借，且借金須在1年內歸還。

此外，南鯤鯓代天府後殿又稱「青山寺」，有塊「九五至尊金錢壁」，是澎湖專船運來全台唯一用咾咕石砌成的牆壁，整片牆看起來形狀就像是古早的銅錢，枚枚相疊，彼此之間密合沒有縫隙，橫排可數出五個銅錢、直的則是五個，所以稱做「九五至尊」，亦有招財之意，民眾參拜時可千萬別忘了摸摸這面牆，跟王爺許個願。

地址：台南市北門區976號

電話：（06）786-3711

台南市北門南鯤鯓代天府香火鼎盛，有「台灣王爺總廟」之稱。記者謝進盛／攝影。

18.苓雅關帝廟

高雄苓雅區的關帝廟主神為關聖帝君，其他則還有五路財神及福祿壽三吉神等神明。在財神殿中設置有大型金元寶和金牛，每年春節期間，都是許多參拜民眾爭相搶摸沾福氣的對象。

特別的是，民眾在參拜完眾神明後，可以把發財金附的金箔，貼在金牛身上，而貼在不同的位置，代表的意義也不一樣，例如貼在牛角則會財運穩定，貼在牛肚則會有好頭路（好工作）。

地址：高雄市苓雅區武廟路52號

電話：（07）721-8782

高雄市苓雅區關帝廟俗稱為「高雄關帝廟」，除主祀關聖帝君，也供奉月老、財神等神明。記者蔡孟妤／攝影

高雄關帝廟1樓供奉「財神」，還有座背著大元寶的金牛，貼金箔在牛身上，可帶來好運。記者蔡孟妤／攝影

19.車城福安宮

屏東車城福安宮是全台最大土地公廟，與南投竹山紫南宮、新北烘爐地南山福德宮並列「全台三大土地公廟」，而車城福安宮更號稱為全台與東南亞最大的土地公廟。

福安宮除了是恆春的信仰中心，「三進六層樓」的廟宇建築氣勢輝煌，土地公也金光閃閃，四層樓高的八角金爐，只要爐內有火，就會產生對流旺盛效果，這時如果將金紙放在爐口，就會不斷地自動被吸入爐內，也因此這個金爐也被譽為「神明的點鈔機」。

地址：屏東縣車城鄉福安路51號

電話：（08）882-1345

屏東車城福安宮的廟宇建築宏偉，號稱是全國廟宇規模最大的土地公廟。記者潘欣中／翻攝

屏東縣車城鄉福安宮邁入第15年的除夕夜「拜頭香」儀式，廟方為避免群聚機會日前已宣布取消，暫保留初一至初五發放牛年招財金幣。記者潘欣中／攝影

東部

20.花蓮發發發財神廟

東部最大財神廟，原名「龍君廟」，是全台唯一供奉龍德星君為主神的財神廟，由龍德星君帶領五路財神、文武財神、觀音大士、土地公、招財進寶童子組成陣容龐大的「財神團」。來到這裡參拜除了可以求取發財金當成錢母之外，還有一年一度的「挖元寶礦」，元寶礦是以花蓮盛產的玉石做成元寶樣，只要添香油錢並擲筊出三個聖杯，即能求得。

地址：花蓮縣壽豐鄉月眉路三段131之3號

電話：（03）863-1158