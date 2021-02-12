邁入疫情第二年！盤點全台六現象 與2020年不一樣了

農曆春節到來，不少人紛紛趕車返鄉與家人圍爐團聚，不過，一名網友卻相當無奈，因為她的生日剛好都在過年期間，因此完全沒有過生日的感覺，「不知道大家生日都怎麼過」，不過也釣出生日是在特殊節日的網友表示，「我懂」。

2021-02-12 10:17