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邁入疫情第二年！盤點全台六現象 與2020年不一樣了
全台迎接新春過年，同時邁入新冠疫情第二年！你有發現這些人事物已經和去年不一樣了嗎？聯合新聞網整理以下六大現象，對比一年之間的生活有感變化。
一、尾牙吃不到
2020年懷念那個沒有新冠疫情的狂歡尾牙嗎？2020年1月5日出現台灣首例確診，但當時民眾普遍對這「不明肺炎」抱持觀望態度，完全不影響尾牙。
2021年冬季疫情復發，本土案例像不定時炸彈，各大公司紛紛取消尾牙，或改為線上直播、各部門聚餐。根據1111人力銀行調查，今年只有60%上班族吃得到尾牙，較去年下滑26%。
二、年終加薪差距擴大
2020年行政院主計總處數據顯示，去年年終獎金平均6萬9832元，比上一年6萬9674元微增158元；但發放月數1.65個月，為近3年新低。各行業中，金融及保險業以平均3.53個月奪冠。
2021年疫情下科技廠、電商等獲利亮眼，但受到重創的旅遊、餐飲住宿業顯得心酸，長榮航去年年終2.5個月，今年確定掛蛋，根據104人力銀行調查，今年有36.3%的企業預期調薪，平均調幅為3.4%，創7年次低。
三、台商就地過年
2020年大陸疫情擴大後，台灣下令禁止對岸入境，又停飛對岸航線，較晚返鄉的台商、台幹等人只好搭華航包機，而原本過完年要重返工作崗位的台商、台幹則是出現滯留潮，甚至有人直接放棄大陸工作。
2021年今年疫情重災區不再是大陸，中國當局力倡「就地過年」防疫，連人潮最可怕的春運期都冷冷清清；而選擇返台過年的台商，部分有接種大陸新冠疫苗。
四、這張防疫保單最轟動
2020年去年春夏期間，多家金融保險推出防疫保單，民眾接受度極大，業績持續刷新高，全年可望賣破20億元，創下外溢保單的新高紀錄。
2021年直到台產推出市面上唯一只要「隔離」就理賠，最高補償金10萬元，巧碰部桃園醫院群聚擴大時機，這張防疫保單火速被民眾推爆，最後台產緊急停售，更釀出全台排隊搶簽人潮。
五、口罩降價難賣光
2020年過年期間全民瘋搶市售口罩，全台恐慌一度大缺貨，於是政府出手禁止出口口罩，並組織「國家隊」擴大生產線，統一藥局銷售實施實名制，隨著進入夏日疫情淡季，產能也已足夠「口罩外交」，口罩解禁後，民眾則是轉而追求搶購彩色款式。
2021年口罩實名制持續，部分藥局卻嚴重滯銷，因為民眾早已養成「微囤貨」習慣，熱賣的彩色口罩再升級各種聯名、節日慶典款式，一般
顏色口罩則是大促銷。直到近來部桃醫院19人群染，口罩銷量增加20~30%，不過搶購潮未再現。
六、春節景點人潮爆
2020年還記得去年春節全台民眾不敢到餐廳聚餐、逛百貨商場等等的「空景」嗎？當時各地業者「陣痛感」極大，因為大家深怕接觸陌生人，甚至在意旁人咳嗽行為，寧願乖乖待在家打電動、追劇。
2021年想好要去哪走春了嗎？部桃醫院警報甫解除，讓恐懼的大眾有一絲緩解，先前各地紛紛宣布停辦的大型活動，也出現民眾要求首長恢復舉行。
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