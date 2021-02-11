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過年追劇教戰！7大線上影音平台好萊塢強片、最新日韓劇看飽飽

聯合新聞網 / 綜合報導
受疫情影響，許多人少出門，在家追劇。記者鄭惠仁／攝影
受疫情影響，許多人少出門，在家追劇。記者鄭惠仁／攝影

農曆春節即將到來，今年受到新冠疫情的影響，許多大型活動被取消，很多人減少外出，認為待在家裡最安全。放長假在家耍廢怎能少了追劇，各大OTT平台在二月也推出許多強檔好劇好片，讓春節連假在家不無聊。

阿翰(左)在Netflix「好台」新春特別節目與「返校」影集演員一起玩遊戲。圖／Netflix提供
阿翰(左)在Netflix「好台」新春特別節目與「返校」影集演員一起玩遊戲。圖／Netflix提供

Netflix

Netflix今年的農曆新年首次推出「好台新春特別節目」，集結《孤味》、《刻在你心底的名字》、《同學麥娜絲》以及《返校》等電影演員群，進行廚藝競賽、玩筆仙等各種綜藝橋段，為平台上國片做宣傳，1月28日起於 Netflix台灣官方粉專與IG上陸續推出。

Netflix二月的片單還有湯姆漢克的《讀報人》、奧斯卡熱門片《首映夜》、超人氣漫改動畫《天空侵犯》、《岸邊露伴一動也不動》、韓國科幻電影《勝利號》、韓劇《黑道律師文森佐》、好萊塢奇幻動作大片《水行俠》、《分裂》等也都在二月上架。

申惠善在「哲仁王后」中有許多搞笑演出。圖／friDay影音提供
申惠善在「哲仁王后」中有許多搞笑演出。圖／friDay影音提供

遠傳friDay影音

即日起至3/1，遠傳friDay影音推出新春優惠方案，購「天數儲值包」180天方案(售價1194元)再送90天，現省600元，每日不用5塊錢就能看片看到飽。「單片續扣方案」250元，每月可任選4部單片，首月加碼多贈2部。活動期間於遠傳friDay影音官網購買上述任一方案，還可再抽萬元豪禮，有機會抽中50吋4K電視、家樂福禮券、星巴客隨行卡等好禮。

近期friDay影音上架叫好也叫座的韓影、韓劇，包括獨家播映的《哲仁王后》，劇情集合了古裝穿越、性別轉換各類元素，是歲末年終放鬆的影劇首選。

《消失的情人節》劇照。 圖／牽猴子整合行銷
《消失的情人節》劇照。 圖／牽猴子整合行銷

中華電信MOD

MOD、Hami Video推出「新春38專區」，提供《音速小子》、《大黃蜂》、《猛毒》、《馴龍高手3》等超值強片；MOD還特別推出MOD「春節專區」，提供牛仔很忙抽紅包遊戲，送出看片金總獎金200萬。

MOD推出2020必看國片《消失的情人節》、《可不可以，你也剛好喜歡我》、《無聲》；當紅台劇《大債時代》、日劇《天國與地獄》、《我家女兒交不到男朋友》、《與你在世界終結之日》；日本同步動漫《咒術迴戰》、《進擊的巨人Final Season》；另外還有獨家播映的動畫《偶像學園FRIENDS！S2》；4K紀實片《動物超感官-超視力》，適合闔家觀賞。

《神力女超人1984》劇照。 圖／華納兄弟
《神力女超人1984》劇照。 圖／華納兄弟

CATCHPLAY+

CATCHPLAY+二月提供的片單包括許多強檔電影，如奇幻喜劇電影《女巫們》、災難動作片《天劫倒數》、恐怖喜劇《換人殺砍砍》、賣座大片《神力女超人1984》、爆紅定格動漫《PUI PUI天竺鼠車車》、賣座國片《無聲》、2月18日獨家上架金馬強片《親愛的房客》、香港電影《幻愛》、日本小說改編電影《戀愛好好說》等。

《少林寺之得寶傳奇》劇照。圖取自youtube
《少林寺之得寶傳奇》劇照。圖取自youtube

愛奇藝

愛奇藝春節期間將搭建「免費看」專區，對部分會員專享節目進行限時免費播映；另外還將推出線上「春節檔」專區，包括動作電影《少林寺之得寶傳奇》，以PVOD高端付費點播模式上線（用戶付費在家觀看院線新片）。

《天國與地獄》劇照。圖取自TBS官網
《天國與地獄》劇照。圖取自TBS官網

KKTV

以日劇為主力的KKTV二月跟播日本當季日劇《與你在世界終結之日》、《天國與地獄》、《我家的故事》、《我家女兒交不到男朋友!!》、《虹色病歷簿》、《Oh My Boss!戀愛放別冊》，還有一月上架的《月薪嬌妻》SP特別篇可以溫習；KKTV另外整理了總結一整年收視成績的「K劇風雲榜」，包括《戀愛可以持續到天長地久》、《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》、《半澤直樹》等夯劇，讓錯過的觀眾春節放假可一次補完。

KKTV因應春節還推出「新春親友帳號共享體驗」，自2/10起至3/1期間，KKTV付費會員可與親友共享帳號，即一個付費帳號可以同時在2個不同裝置上收看不同影音內容。

「腦筋急轉彎」劇照。圖／迪士尼提供
「腦筋急轉彎」劇照。圖／迪士尼提供

台灣大哥大myVideo

myVideo推出《myVideo看最「牛」影視 牛轉好運》回饋活動，即日起至3月31日止，凡是在myVideo租借任一部電影或戲劇，就享有消費金額10%的看片金回饋；升級任一豪華月租方案，更可參加Apple TV、realme 32吋 Android TV抽獎。

myVideo還有免費看片新年回饋活動，嚴選出六部經典好片《兔嘲男孩》、《水底情深》、《剪刀手愛德華》、《控制》、《美女與野獸》、《腦筋急轉彎》，免費線上兌換觀賞，活動到2/20號為止。

春節

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