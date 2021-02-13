拜拜求籤有撇步！姓名、地址說清楚 「這些事」千萬不能做

許多人都會趁農曆春節到廟裡拜拜祈求平安，不少人也會向神明求籤，詢問接下來一年的運勢狀況。要注意！可千萬別因為「求籤心切」而不小心犯了禁忌，先搞懂正確的求籤步驟，才能歡喜求籤、為新的一年帶來好運氣。

別著急，求籤前要先拜拜

向神明求籤可別忘了「基本尊重」，應先依照廟方給予的指示，向各個神明進行參拜。

切記！進到廟裡後，千萬不能僅參拜要求籤的神明，每間廟都有供奉的主神，應遵循禮節、依序參拜各神明，才是對神明應有的尊重。

神明在案前，才能續求籤

神明在家嗎？求籤前，要先擲筊詢問神明是否在案前，若確定神明有在，才可接著詢問是否能求籤，若皆獲得「聖杯」認可，便可繼續接下來的求籤步驟。

另外，筊杯通常會放在鄰近神明的桌子前，在擲筊前要先在香爐上方過三圈「洗筊」， 藉此淨化筊杯上他人留下的磁場與能量，避免因他人手氣影響神明的決定。

擲筊前要先在香爐上方過三圈「洗筊」， 淨化筊杯上因他人留下的磁場與能量。示意圖／Ingimage

名字說清楚、問題要明確

神明同意後便可開始求籤，再詢問問題前，要先向神明「報上名來」！清楚的表明自己的姓名、出生年月日及住家地址，說明清楚後再向神明提問題。

另外，問題應該清晰明瞭，不可過份含糊、混亂，若太過三心二意、不知所措，恐怕連神明也不曉得你在問什麼。且一支籤只能夠問一個問題，若你有很多問題想問，應該要分開來一次一次詢問。

直覺一抽！抽出屬於你的籤

待說明完自己是誰、提問好後，便可進行抽籤。抽籤前，要先攪拌一下籤筒，建議可順時鐘的攪拌，憑著直覺或抽出最突出、最有感的那支籤。

抽到籤後要先看一下籤上頭的號碼，並拿著該支籤及筊杯到神明面前，詢問神明要給的是否為該支籤、並進行擲筊，若擲出聖杯便可去領籤詩（一個聖杯或三個聖杯都可以），若不是聖杯，則需重複抽籤的動作，直到神明應杯為止。

領取籤詩

領取完籤詩後，就算完成所有步驟囉！若看不懂籤詩上面的內容，可找找廟宇是否有放解籤本書，部分廟宇的廟公也有在幫忙解籤，也可以向其詢問。

懷抱虔誠的心，不該鬧著玩

俗話說「心誠則靈」，求籤時應秉持純正、虔誠的心，不該抱著鬧著玩、開玩笑的心情去求籤，以避免觸犯神明。

抽到籤王怎麼辦？

籤王被不少人認為是「大好或大壞」的象徵，抽中籤王者也不該過份擔憂、焦慮，部分民俗解釋認為，神明會將籤王給予運氣大好的人，讓他在接下來的日子裡氣勢大旺；抑或是賜給運氣較低迷的民眾，藉此為他抵擋災厄、逢凶化吉。

大部分的人認為，抽中籤王者應該要添一筆香油錢，且不能使用跟他人借的錢，應該要拿自己的錢、並登記自己的名子，才是較正確的做法。

過年參拜祈求好運，也勿過分相信民俗信仰，秉持著虔誠的心參拜、心誠則靈，未來的一年必定會好運連連。