春節送禮不踩雷！5大類送長輩的最佳伴手禮 讓你印象加分

春節送禮是華人文化中，不可或缺的環節之一，不管是去拜訪還是過節，都會帶上一份伴手禮，以表心意更是禮貌的表現。其中，送禮給長輩更要特別注意，一起來看看選擇哪些伴手禮不僅不踩雷還能讓長輩印象加分吧！

1. 養身類食品：堅果、燕麥、蜂蜜

健康類食品能讓長輩吃的開心也不會增加身體負擔。圖／ingimage

健康類食品是送禮最安全的品項，不僅可以安心讓長輩食用，若有客人來訪也可分享一起品嘗。選擇天然、無加工的禮盒，像是能夠降血壓的燕麥、能降低膽固醇的堅果及天然的蜂蜜等等，都能讓長輩吃的開心也不會增加身體負擔。

堅果含有蛋白質、膳食纖維、維生素，可降低膽固醇、有益心臟；燕麥能促進消化道內的益菌生長，改善腸道、維護腸道健康；蜂蜜可增強記憶力、促進消化、安神助眠，都是可以選擇的養身類食品，價格約在500~1000元，是一般上班族可負擔的價錢。

2. 營養保健類：雞精、人參、燕窩、益生菌、補鈣食品

長輩大多數不愛吃藥丸型保健品，因此可選擇飲品類產品，接受度較高。圖／ingimage

健康對長輩來說是重要的課題，因此保健類禮盒也是許多人送禮的好選擇，也表示對長輩健康的重視。由於長輩大多數不愛吃藥丸型保健品，因此可選擇飲品或沖泡型產品，像是滴雞精、人參飲、益生菌粉等等，接受度較高且方便攜帶。

雞精可提振精神、增強免疫力；人參能補元氣、甩疲勞、抗衰老；燕窩能提高免疫力、促進新陳代謝；益生菌可降低膽固醇、改善便祕；補鈣食品則有助於預防骨質疏鬆，都是適合長輩的保健類食品，價格約在1000~3000元，自然比養身類禮盒還貴一些。

3. 保暖衣物：毛帽、圍巾、毛衣、手套、羽絨衣

過年正值天氣寒冷的冬天，送保暖衣物不僅可直接使用還能讓長輩感受到送禮人的用心。記者侯永全／攝影

過年正值天氣寒冷的冬天，送保暖衣物不僅可直接使用還可幫長輩增添新衣，毛帽、羽絨衣、手套等等都是不錯的選擇，由於多數長輩較為節省，收到送新衣可能會被念「浪費」，但他們心裡其實會很開心也能感受到送禮人的用心！

若預算不多也可選擇送保暖衣物，價格約300~3000元，從幾百元就可入手的毛帽、圍巾、手套，到幾千元的毛衣及羽絨衣都有，是冬天送禮的好選擇。

4. 實用類：萬用鍋、電熱毯、掃地機器人

長輩年紀漸漸大了，要煮飯或做家事相當費勁，因此選擇生活中會用到的家電，能減輕長輩的負擔。圖／ingimage

由於長輩年紀漸漸大了，要煮飯或做家事相當費勁，因此選擇生活中會用到的家電，像是掃地機器人、萬用鍋、洗碗機等等，讓長輩能夠輕鬆整理家務也能讓家人安心讓長輩做事。過年天氣仍然很冷，因此送電熱毯、暖手枕也相當實用，對長輩來說也是個貼心禮物。

萬用鍋不需任何廚藝就能烹飪出多樣化的菜色，不需顧火、不怕噴油及冒油煙，就可輕鬆又快速完成一道料理，是料理的好幫手；電熱毯可使體溫升高、局部血管擴張、增加血液循環；掃地機器人可代替人工打掃，尤其是對上了年紀關節不好的人來說，方便又省時省力，還可設定時間，在規定的時間內開始打掃，工作完成後還會自動充電，價錢約在2000~10000元，家電用品在價格上較昂貴，可考量自身經濟狀況再購買。

5. 美食類：肉乾、茶葉、烏魚子、乾貨

茶葉禮盒搭配蛋糕很適合接待客人或當下午茶享用。圖／ingimage

美食類禮盒可依長輩的喜好去挑選，其中乾貨、茶葉、肉乾等等美食，既能夠久放、不需馬上食用，看上去也相當有質感、價格通常也偏貴，能夠讓長輩感受到送禮人的用心，也相當適合接待客人或當下午茶享用。

肉乾是過年期間許多長輩愛吃的零食，再搭配一杯清爽的茶相當適合當點心相用，因此送肉乾及茶葉也是個好選擇，質感高、不失禮，價格上也不會太貴，約在500~1000元；烏魚子的價格則偏貴，約2000元左右，由於有高含量的蠟酯，因此吃起來會有種特殊的嚼感，不管是用油炸、火烤還是油炸又或是切成碎丁來做成炒飯都相當美味。

長輩最喜歡的乾貨當然也少不了，乾貨種類有很多，其中長輩最愛的是干貝、鮑魚等等海鮮，干貝不僅富含多種營養成分，還可搭配飯、粥、炒青椒都非常入味，而鮑魚也是相當高級的食材，只要加上醬料拌炒，不管煮飯、麵還是粥都會讓人食指大動，不僅顯得大方、送禮還顯得很有面子，價格約2000元。