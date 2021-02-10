2021年哪些生肖犯太歲？化解方法完整公開

【文‧科技紫微網】

好不容易熬過了2020年，以為一切正要好轉時，許多人才發現自己又遇上「犯太歲」的危機！過了農曆年之後就是牛年，應該只有屬牛犯太歲吧？不對喔！還有好幾個生肖一樣要注意。科技紫微網現在就為大家說明，牛年究竟有哪些生肖犯太歲，又該如何化解呢？

◎每年有幾個生肖犯太歲？

除了本命年生肖值太歲外，每年的沖太歲、刑太歲、破太歲、害太歲的生肖都屬於犯太歲。所以說，今年是牛年，總共有五個生肖上榜：

生肖牛（本命年，值太歲）

風起雨施，晦暗不明

生肖牛本命年值太歲，運勢呈現出淒風苦雨之相，甚少稱心如意之事，更多阻礙將在前方等待磨礪你。若是一意孤行、執拗行事，只會增加走出困境的難度；順其自然，多些樂觀豁達，多尋求朋友親人的幫助，更容易為自己帶來轉機。春季和年尾運勢有走高趨勢，想要有所作為，這兩個時段不可錯過。

生肖羊（沖太歲）

山重水複，初心指路

沖太歲之年，行運不順，多有阻礙，生活中很多方面都容易受到衰運的困擾。行事多得勞動筋骨，方可有所收穫，但徒然奔波的情況也不少，對身體和心理健康都是個考驗。若能堅守初心，不忘理想信念，在山重水複之時，亦可找到前進的方向。此年若遇壓力，與其勉強自己，不如適時放鬆，先調整好心態。

生肖龍（破太歲）

道狹路長，結伴往之

肖龍者刑太歲又逢破太歲，運勢動盪不安，且陷入低谷時期較以往更多。受此影響，這一年擺在前面的路不會好走，荊棘叢生，陷阱暗布，更容易遭遇小人唱衰，加重你的心理負擔。此年不宜做獨行俠，可以在同領域內找到合作夥伴，真心相待，一路同行，更可形成披荊斬棘之勢，趨吉避凶。

生肖狗（刑太歲）

運道波折，有志難伸

刑太歲之年，運道波折，常會有事情多生枝節的情況發生，令你為了應付意外狀況而焦頭爛額。此年不利於個人能力和志向的舒展，阻礙偏多，而慌亂行事之間更容易被小人蠱惑而動起歪心思。焦躁不平的時候，不如靜下心來，反思過往，於逆境中打磨自己。做出正向改變的你，會看到事情的轉機。

生肖馬（害太歲）

眾鳥飛去，孤雲獨影

丑午相害，運勢不利，尤其是在人際方面，人脈力量被削弱，體會到人情冷暖。進取心易受挫，多猶豫徘徊不前，容易和成功失之交臂。春夏時節，生活中各方面的運勢呈現小高峰，做事效率高，且容易把握到正確方向，若能逆勢增強自信心，多給自己鼓勵，更容易收穫好結果，需注意把握。

◎犯太歲一定會倒楣嗎？

犯太歲真的會諸事不順嗎？其實太歲也是時運的一種，它代表著變動與衝擊，會影響情緒的起伏，不代表運勢一定會很差。有些人甚至可以抓住這變動機會，越變越好，在犯太歲之年有所突破。但如果你仍然心有不安，科技紫微網接下來就──

◎三招教你化解犯太歲

第一招：穿紅

民間流傳最廣的本命年趨吉避凶法，就是穿「紅」，任何紅色的衣飾都可以，不限衣服鞋襪。但是只適用於本命年值太歲的生肖，所以2021年生肖牛的朋友記得多把紅色穿上身，化解值太歲的煞氣喔！

第二招：佩戴生肖飾物

傳統民俗中，犯太歲者都貼身宜佩戴生肖飾物來化煞。但值得注意的是，佩戴的生肖非本命生肖，而應根據「六合」或「三合」生肖來選出「最有利拍檔」。且以「六合」生肖為首選，因為六合生肖的化煞作用更強，互助力量更大。

所以，2021牛年犯太歲生肖可佩戴的飾物為：

牛（值太歲）：宜貼身佩戴鼠形飾物

龍（破太歲）：宜貼身佩戴雞形飾物

羊（沖太歲）：宜貼身佩戴豬形或兔形飾物

馬（害太歲）：宜貼身佩戴虎形飾物

狗（刑太歲）：宜貼身佩戴兔形飾物

而在飾物材質上，所有生肖皆可通用玉器，春夏出生者也可同時選擇金銀材質，秋冬出生者則只適宜選用玉器。

第三招：沖喜

古人雖說「太歲當頭坐，無喜必有禍」，但古人又說「一喜擋三災」。犯太歲的人如能在太歲年籌辦喜事，可以將犯太歲帶來的壞影響將至最低。

各種喜事中尤以結婚、生孩子以及搬新家為最佳，認乾親、壽宴、開業等喜慶活動也可沖喜。

另外，出席喜慶活動以及吃些喜慶食品都有助提升運勢，但犯太歲者對於探病問喪則能免則免。

以上就是牛年犯太歲的重要資訊，祝福大家都能平安順利度過太歲年，讓2021年成為你人生中的關鍵年！

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