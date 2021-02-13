親友聚會沒事做怕尷尬？五款多人派對手機遊戲讓氣氛嗨起來

過年就是闔家歡聚、和親朋好友共度的時間！吃過飯聊過天後，除了大家各自低頭玩手機以外，還有更好的選擇～。以下推薦五款手機遊戲，每個都簡單好上手，更能在遊戲中拉近大家的距離。

《誰是臥底》

iOS：https://apps.apple.com/tw/app/%E8%AA%B0%E6%98%AF%E8%87%A5%E5%BA%95-who-is-spy/id1157927944

Android：https://play.google.com/store/apps/details?id=tw.shenxd.app.whoisspy&hl=zh_TW&gl=US

這是一款需要大量溝通、交換資訊，適合人數4~6人的遊戲，因此不論是團體破冰，或是已經熟悉的三兩好友一起玩都很適合。

基本玩法很簡單，遊戲開始前每個人會抽一張牌，其中一個人抽中的會和其他有些微不同（例：3人抽中雞蛋、1人抽中皮蛋），不一樣的那人就是「臥底」。每一回合每人須輪流說出自己物品的特徵，並在結束時投票認為誰是「臥底」，臥底如能活到最後一回合則取得最終勝利。

《KOONGYA Draw Party》

iOS：https://apps.apple.com/tw/app/koongya-draw-party/id1459073321

Android：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.netmarble.koongyacmglobal&hl=zh_TW&gl=US

從基本的「你畫我猜」遊戲改編而來，除了基本的單人模式、多人連線外，還多了社交功能！一次最多可以支援五人一起玩。題目由系統自動產生，一人負責畫畫，先猜出來的人獲勝。

不用擔心畫太爛別人看不懂，遊戲中不但有道具可以使用，題目還有中文提示可供選擇。由於是免費遊戲，有時有些奇怪的限制和介面，但不影響整體遊戲。

《Duel Otters》

iOS：https://apps.apple.com/tw/app/duel-otters/id915930373

Android：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Exceed7.DuelOtters&hl=zh_TW&gl=US

一隻手機就能玩！《Duel Otters》裡面包含有10種雙人遊戲，簡單歡樂。大多是考驗玩家的圖形判斷、反應速度等等。都是單純的小遊戲，耐玩性相對沒那麼高，但因為遊戲書量多，還是很適合用來打發時間。

開始之前會有規則說明，但因為遊戲十分簡單，基本上可以隨便選一個直接開始體驗！畫風精美，遊戲性也不錯，絕對是一款誠意滿滿的派對遊戲。

《Among us》

iOS：https://apps.apple.com/us/app/among-us/id1351168404

Android：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.innersloth.spacemafia&hl=zh_TW&gl=US

去年（2020年）最紅的多人連線遊戲！這款遊戲簡單來說就是多人版的「太空狼人殺」，玩家會分成「船員」和「冒牌貨」兩大陣營。船員必須在太空船上執行任務，冒牌貨則需要暗殺船員。每當有人被暗殺，找到屍體時就會開始「辯論時間」，透過打字討論，投票決定要流放誰。

本遊戲可以網路連線，也可以實體聚會時大家人手一機遊玩，面對面在辯論過程中互相栽贓絕對能帶起聚會氣氛。

《Four in a row - classic》

iOS：https://apps.apple.com/tw/app/four-in-a-row-classic-games/id604921715

Android：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.outofthebit.fourinarow&hl=zh_TW&gl=US

國外經典的棋牌類桌上遊戲，規則非常簡單，類似立體版本的五子棋。不論是直線還是斜線，誰先累積到4顆子就能獲勝，和五子棋在平面棋盤上不同，棋子增加了「堆疊」的元素，熟悉的元素卻能帶來不同的新玩法。

可以選擇和電腦AI或兩個人類玩家比賽，還能調整電腦難度，所有人都可以從中找到樂趣，有趣又耐玩。