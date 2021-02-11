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春節拜年這樣做很母湯！切忌「8個眉角」 讓你拜訪不失禮

聯合新聞網 / 綜合報導
新年期間收到他人給的紅包時，切勿當場打開來數鈔票，這樣很不禮貌。示意圖／Ingimage
新年期間收到他人給的紅包時，切勿當場打開來數鈔票，這樣很不禮貌。示意圖／Ingimage

迎來農曆新年，許多人都喜歡相約團聚，大夥兒聚在一塊一起享受熱鬧氣氛！然而，春節期間到親朋好友家拜訪可千萬別失了禮節，也要小心別誤觸「禁止事項」，避免不小心壞了他人好心情，還碰得自己一身灰。

新春拜年有眉角，記住這些習俗、禁忌，讓你開心過好年。

1.這些日子別拜年：初三、初四、初七

拜年應避免選在這三天，大年初三又被稱為「赤狗日」，赤狗為「熛怒之神」，若遇到祂便會有凶事發生，當天不宜外出、拜年。

習俗也提到，初四灶王爺會點名、初七為人日，即是「每個人的生日」，這兩天也同樣不適合外出，應留在家中。

2.事先約好時間，別吵醒睡夢中的人

拜年切勿「突如其來找上門」，應事先與對方約好，讓主人家能夠做好事前準備，且拜年時間也不宜過早。

另外，千萬別對還在睡覺的人拜年，習俗認為這樣會使對方在接下來的一整年內都臥病在床。新年期間也不要直呼他人全名、催促其起床，恐會使對方在接下來的一年內都被他人催促，觸人霉頭。

3.穿著要得體，避免這些顏色上身

去他人家拜年不該隨意穿搭，應該維持乾淨整潔的穿著打扮。且應避免穿著全黑或全白的服裝，因其顏色與喪服相似，會被當作不吉利的象徵，建議可以穿著紅色或其他鮮豔色的衣服，以表喜氣。

腳下也不得輕忽！去他人家中拜年切勿赤腳過去，應穿著乾淨整潔且沒有破洞的襪子，以示對主人家的尊重。

到他人家中拜年，穿著襪子會顯得比較得體、禮貌。示意圖／Ingimage
到他人家中拜年，穿著襪子會顯得比較得體、禮貌。示意圖／Ingimage

4.別當自己家，主客仍有別

過年到他人家拜訪，千萬別失了應有禮貌！在主人家未同意前，不該任意到各房間參觀，也不該隨意走動、亂碰別人家的東西。

另外，「座位」也是一大眉角，應該先詢問過主人家再坐下，不該隨意而坐，使他人觀感不佳。

5.別口出負面字詞

喜逢春節要多說些吉祥話，需避免說出負面字詞及話語，其中包含「死、衰、輸、慘」…等，都是要避免提到的字詞，不止說出來招霉運，聽到的人也不高興。

也該盡量減少提起令人尷尬的話題，抱怨、埋怨的話也要少講，一年初始應該要多說些讚美、吉祥話。

6.不要當著他人面前開紅包

新年不免俗會收送紅包，切忌千萬不要當著他人的面將紅包打開，也不該直接把錢拿出來點，這樣的行為對對方相當失禮，也會顯得自己很沒教養、死愛錢。

7.拜年不空手，伴手禮別選錯

到人家拜訪千萬不要空手前往，應準備個伴手禮以表心意，禮物不用太貴重，無論是水果、點心、酒品飲料…等都相當適合。

送禮時也要避免與「梨、鞋、傘、鐘」諧音的事物，這些東西因為伴有負面的意思，例如：離別、送終、分離…等，易讓人有負面的聯想，因此不該送類似的禮物去他人家。

8.拜年時間要拿捏，不應太長

新春拜年也要體恤主人家的辛勞，不該在他人家裡待的太久，時間大概可以拉個一小時，若事前有飯局，也應在飯後一小時離開，以此降低他人的負擔。

記得這些拜年小禁忌，讓您與親朋好友共享快樂佳節，不會因為一些小疏失而傷了雙方和氣。新春過年一同熱鬧，才能共享美好的團圓氣氛。

過年到親朋好友家拜年，有些禁忌要當心。圖／報系資料照
過年到親朋好友家拜年，有些禁忌要當心。圖／報系資料照

春節 過年禁忌 拜年 伴手禮 紅包

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