除夕禁忌盤點！小心這些地雷 做了恐衰整年

農曆新年是華人最重要的節慶，家家戶戶都會除舊佈新，祈求新的一年遠離霉運，迎接新氣象。不過自古到今，過年期間有許多傳統習俗與禁忌，究竟哪些禁忌該避開呢？《聯合新聞網》整理了除夕禁忌，不論信或不信，不妨參考看看，讓我們一起喜迎「金牛年」！

一、禁曬衣服

民間流傳，若是在除夕夜洗衣服、曬衣服，據說會吸引鬼神注意，進而纏身在曬衣服的衣桿上，恐怕會招來厄運。

在除夕夜洗衣服、曬衣服是一大禁忌，據說鬼神會纏身在曬衣服的衣桿上。圖／聯合報系資料照片

二、禁打碎物品

在除夕這一天打碎物品，意謂著今年會有「破運」、「破財」，若是不小心打碎器物該如何補救呢？建議可以用紅紙包起碎片，口中默念「歲歲平安」等吉祥話，並放在神案數日，即可化解災難。

三、禁關燈

除夕晚上睡覺時，是不能關燈的，最好等到年初一天亮才能關燈，特別是家中有供奉祖先的更是不能關燈。因為光亮代表希望、閃亮一整年，若是家中黑漆漆一片則象徵前途黯淡無光。

四、禁把年夜飯的魚吃光

除夕就是要和家人吃頓豐盛的年夜飯，常見的吉祥年菜包括：菜頭（好彩頭）、魚（年年有餘）、長年菜（長命百歲）、水餃（招財進寶）等，要注意的是，吃魚時，魚頭和魚尾不要吃，象徵「年年有餘」；吃長年菜時，千萬不能咬斷，代表年壽才能「長長久久」。

除夕夜全家團圓一起吃年菜，吃魚時，魚頭和魚尾不要吃，象徵「年年有餘」。示意圖／聯合報系資料照片

五、禁過早睡覺

除夕夜家家戶戶都會圍爐吃團圓飯，這也是一年最重要的一餐，吃飽後，當天晚上要「守歲」，傳統的守歲是通宵迎接農曆新年的到來，不過現在來說，守歲過了凌晨12點，就可以上床睡覺。