快訊

整理包／地王必拜、股民最愛！盤點北中南20大超靈驗財神廟 金牛年好運全部拜起來

聽新聞
test
0:00 / 0:00

包紅包學問大！這樣包「有面子又不怕吃土」

聯合新聞網 / 綜合報導
對小孩子來說，過年領紅包是最開心的事情了。 報系資料照
對小孩子來說，過年領紅包是最開心的事情了。 報系資料照

領了年終，大家都開始忙著準備過年。今年疫情當頭，許多行業不好過。你決定好今年紅包該怎麼包了嗎？紅包不只是一筆金錢，更蘊藏著感謝祝福的心意，「謝謝您去年辛苦了」、「祝福你新年會更好」，人們透過小小紅包向親友表達感謝與祝福。

小孩子過年，最期待的就是領紅包了，究竟「紅包」有哪些禁忌呢？

‧新的紅包袋裝新鈔

今年是是牛年，印有鼠、豬年的過期紅包袋就別再用了，至於拿用過的紅包袋重複使用，也是忌諱。紅包袋不需封口，往下折就好。紅包上可以寫上名字和祝福的話語，更有誠意。紅包內請裝新鈔，最好百元鈔，包起來更有份量。

‧包給小孩不要特殊化

包給兄弟姊妹的小孩請包一樣的金額，家人間可以先討論大概數字，免得讓小孩們產生偏差比較心理，「大伯包的多」、「姑姑好小氣」，反而影響了家庭和氣。

‧晚輩不可包的比長輩多

晚輩包得比長輩少，是一種禮貌的表現。如果知道爺奶要包2000元給孫子，爸媽也請包2000元給子女就好。

‧大人不要「兩免」

有些家長怕麻煩，也不想花錢，常常約好「我不包給你孩子，你不包給我孩子」，但紅包只是讓小孩討吉利，包小小金額也無妨，就讓孩子開心過年吧！

‧大人別挪用小孩紅包

別騙小孩說幫他們保管紅包，但父母卻挪用。「壓歲錢」是給小孩的，不管是幫他開戶「存起來」，或是直接交給小孩使用都好，可以趁機讓小孩學習感恩跟理財。

‧數字禁忌 要雙數但避開4

紅包數字必須是雙數，金額建議選吉祥數字268，2代表雙喜，6代表六六大順，8有發財意思，都是很討喜的紅包數字，但4的諧音近「死」，絕對是大忌諱。

‧拿到紅包要先壓歲

領紅包，要雙手接過，說句吉祥話和謝謝。拿到紅包後，先在枕頭下放15天，等到過完「元宵節」，等於整個年都過完了，再拿出來使用或存起來，讓祝福功德更圓滿。也不能當著長輩面拆紅包數錢，是很不禮貌的行為。

紅包不只是一筆金錢，更蘊藏著感謝祝福的心意，「謝謝您去年辛苦了」、「祝福你新年會更好」，人們透過小小紅包向親友表達感謝與祝福。 圖片來源／ingimage
紅包不只是一筆金錢，更蘊藏著感謝祝福的心意，「謝謝您去年辛苦了」、「祝福你新年會更好」，人們透過小小紅包向親友表達感謝與祝福。 圖片來源／ingimage

紅包金額也有學問，包太多「自己要吃土」，包太少又不禮貌，幾點供參考：

‧包給直系長輩 心懷感恩量力而為

父母單人6000元起跳，但如果是社會新鮮人，3600元也合宜，反正來年薪水起漲再加碼即可。

祖父母、外祖父母紅包，金額建議一視同仁。如果父母親平日常常「神救援」帶小孩、煮飯或子女手頭寬裕，可以多包一點，禮多不怪。包給祖父母輩3600元起跳，視個人財力逐年遞增，但建議每年紅包至少要「持平」，不可比去年少。

‧包給小孩心意就好 不用拚財力

包給自己小孩，1000元起到2000元都可以，順便教孩子理財觀，讓他好好運用這筆錢。

包給親友的孩子，要看親疏遠近，兄弟姊妹的孩子從600、1200、2000都合宜，至於交情一般的鄰居同事從200、600元都可以。

以上紅包數字都僅供參考，視各家狀況而定，紅包只是心意，祝福大家今年牛轉乾坤，事事順心。

春節

延伸閱讀

他收到阿公給「壹圓舊紙鈔」紅包 網友一看驚：無價珍寶

一句話逼老公包紅包「幫補差額」 網理智線斷光：乾脆改嫁

初二回娘家「包12萬給岳父母」...他一聽怒了 人妻怨：豬腦袋

年前換新鈔了 454個據點2月3日起限時5天

相關新聞

年初一的十大禁忌 你最常犯哪一項？

依照傳統習俗，年初一總會外出走春，沾沾喜氣，如何在金牛年的第一天博得好兆頭，民俗專家譚秀珠建議，當天一早七點之前，穿著大...

30k男「騙爸媽要上班」不敢回家過年！ 原因曝光惹人鼻酸

許多小朋友都喜歡春節，除了可以放假大吃大喝外，還能領滿滿的紅包，但對於大人來說，過年可能就是一種壓力了。日前有網友透露，由於學生時期不好好努力...

廚師曝8道自家年夜菜 網看傻：比一桌一萬精緻

今日是除夕夜，家家戶戶圍爐過年，也是家中準備大餐的一天，不過許多人都相當好奇，廚師家中的年夜飯究竟是長怎樣。有廚師近日在「Dcard」分享自製年夜菜，令網友目瞪口呆，只見原PO煮了8樣菜，用料實在、擺盤精緻，有螃蟹生魚片拼盤、檸檬蝦、黑胡椒牛骰、蒲燒鯛櫻花蝦炒飯等菜色，貼文一出，不少人連連表示羨慕。

玩刮刮樂必看！2021年偏財運速報 哪些生肖最容易中獎

送走多災多難的鼠年，迎來了嶄新的牛年。然而，大環境依舊在疫情影響下，景氣不振，人人都希望自己能不只有正財運，還希望有偏財降臨，多少貼補一點。那麼，這一年你有偏財旺運嗎？能不能中大獎呢？又如何才能中大獎？科技紫微網就來揭曉，2021年哪些生肖最有機會中獎、得偏財！

整理包／地王必拜、股民最愛！盤點北中南20大超靈驗財神廟 金牛年好運全部拜起來

迎接農曆新年，許多民眾會到廟裡祈求未來一年平安健康，甚至還包括財運亨通，希望神明保佑自己可以賺大錢或投資順利，文財神比干可以保佑文職、內勤工作者之財庫，而武財神趙公明則掌管軍警、貿易、仲介、業務工作者之財運。聯合新聞網整理全台知名財神廟，新春期間安排行程不妨可以去走春順便參拜，求個發財金招財也招好運！

過年追劇教戰！7大線上影音平台好萊塢強片、最新日韓劇看飽飽

農曆春節即將到來，今年受到新冠疫情的影響，許多大型活動被取消，很多人減少外出，認為待在家裡最安全。放長假在家耍廢怎能少了追劇，各大OTT平台在二月也推出許多強檔好劇好片，讓春節連假在家不無聊。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。