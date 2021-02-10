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新春刮刮樂16款一次看 這款每刮必中獎金

聯合新聞網 / 綜合報導
台彩今年過年最夯的刮刮樂「2000萬超級紅包」獎項，台彩總經理蔡國基（中）表示，二獎今年將送出7輛BMW運動休旅車。記者戴瑞瑤／攝影
台彩今年過年最夯的刮刮樂「2000萬超級紅包」獎項，台彩總經理蔡國基（中）表示，二獎今年將送出7輛BMW運動休旅車。記者戴瑞瑤／攝影

今年沒被老闆加薪嗎？那就試試手氣買刮刮樂自己賺「年終獎金」吧！不過在新春購買刮刮樂之前，先來總複習目前上市的刮刮樂，一次掌握每款中獎機率和最高獎金！

台彩今年春節前共發行16款新春限定刮刮樂，百萬（含）以上獎項高達737個，是歷年春節前發行刮刮樂百萬以上獎項總數最多的一次。

刮刮樂「超級麻將」每張售價500元，共有7個頭獎500萬元，是歷年面額500元刮刮樂中，頭獎500萬元個數最多的一款遊戲；而中獎率100%、張張都有獎的「金牛獎」每張售價500元，共有10個頭獎300萬元；總中獎率高達50%的「招財進寶」與「牛運當紅」，適合當作拜年伴手禮。


▌2000萬超級紅包

中獎率：69.33%。

彩券特色：3個頭獎2000萬元、7個200萬元+BMW休旅車、520個100萬元，高達25次中獎機會。今年二獎升級為BMW運動休旅車，一台價值逾192萬元。

獎金結構：

2,000萬超級紅包獎金結構。圖/取自台彩官網
2,000萬超級紅包獎金結構。圖/取自台彩官網


▌1000萬行大運

中獎率：70%。

彩券特色：5個頭獎1000萬元、150個100萬元、20個20萬元+Gogoro電動機車。

獎金結構：

10000萬獎金結構。圖/取自台彩官網
10000萬獎金結構。圖/取自台彩官網


▌金牛獎

中獎機率：100%。

彩券特色：頭獎300萬元10個，高達14次中獎機會。

獎金結構：

金牛獎獎金結構。圖/取自台彩官網
金牛獎獎金結構。圖/取自台彩官網

▌2021賺翻天

中獎機率：42%。

彩券特色：頭獎500萬元3個，總獎金超過13億元。

獎金結構：

2021賺翻天獎金結構。圖/取自台彩官網
2021賺翻天獎金結構。圖/取自台彩官網

▌鈔票一把抓

中獎機率：36.79%。

彩券特色：頭獎300萬元6個，高達15次中獎機會，總獎金超過11億元。

獎金結構：

鈔票一把抓獎金結構。圖/取自台彩官網
鈔票一把抓獎金結構。圖/取自台彩官網

▌超級麻將

中獎機率：40.67%。

彩券特色：頭獎500萬元7個，總獎金超過17億元。

獎金結構：

超級麻將獎金結構。圖/取自台彩官網
超級麻將獎金結構。圖/取自台彩官網


▌拉斯維加斯

中獎機率：35.01%。

彩券特色：頭獎200萬元6個，超過23萬個1000元(含)以上獎項，高達10次中獎機會。

獎金結構：

拉斯維加斯獎金結構。圖/取自台彩官網
拉斯維加斯獎金結構。圖/取自台彩官網

▌刮刮金樂透

中獎機率：31%。

彩券特色：頭獎200萬元8個，超過24萬個1000元(含)以上的獎項

獎金結構：

刮刮金樂透獎金結構。圖/取自台彩官網
刮刮金樂透獎金結構。圖/取自台彩官網

▌大三元

中獎機率：34%。

彩券特色：頭獎200萬元6個，超過12萬個1,500元(含)以上的獎項。

獎金結構：

大三元獎金結構。圖/取自台彩官網
大三元獎金結構。圖/取自台彩官網

▌超級777

中獎機率：30.14%。

彩券特色：頭獎200萬元6個，超過23萬個1,000元（含）以上的獎項。

獎金結構：

超級777獎金結構。圖/取自台彩官網
超級777獎金結構。圖/取自台彩官網

▌招財進寶

中獎機率：50.10%。

彩券特色：500個最高獎金10萬元。

獎金結構：

招財進寶獎金結構。圖/取自台彩官網
招財進寶獎金結構。圖/取自台彩官網


▌牛運當紅

中獎機率：50.10%。

彩券特色：最高獎金50,000元100個。

獎金結構：

牛運當紅獎金結構。圖/取自台彩官網
牛運當紅獎金結構。圖/取自台彩官網

▌金喜滿天

中獎機率：34.02%

彩券特色：頭獎50萬元5個，超過18萬個500元(含)以上獎項。

獎金結構：

金喜滿天獎金結構。圖/取自台彩官網
金喜滿天獎金結構。圖/取自台彩官網

▌財神報到

中獎機率：31.05%。

彩券特色：頭獎80萬元6個。

獎金結構：

財神報到獎金結構。圖/取自台彩官網
財神報到獎金結構。圖/取自台彩官網

▌好運到

中獎機率：25.76%。

彩券特色：頭獎30萬元5個，超過23萬個500元(含)以上獎項。

獎金結構：

好運到獎金結構。圖/取自台彩官網
好運到獎金結構。圖/取自台彩官網

▌超速777

中獎機率：25.53%。

彩券特色：5個頭獎NT$700,000，超過12萬個700元(含)以上的獎項，高達7次中獎機會。

獎金結構：

超速777獎金結構。圖/取自台彩官網
超速777獎金結構。圖/取自台彩官網

更多「110年熱賣中刮刮樂」詳情，相關彩券獎金、獎項、中獎資訊，以台彩官網公告為準

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