新春刮刮樂16款一次看 這款每刮必中獎金
今年沒被老闆加薪嗎？那就試試手氣買刮刮樂自己賺「年終獎金」吧！不過在新春購買刮刮樂之前，先來總複習目前上市的刮刮樂，一次掌握每款中獎機率和最高獎金！
台彩今年春節前共發行16款新春限定刮刮樂，百萬（含）以上獎項高達737個，是歷年春節前發行刮刮樂百萬以上獎項總數最多的一次。
刮刮樂「超級麻將」每張售價500元，共有7個頭獎500萬元，是歷年面額500元刮刮樂中，頭獎500萬元個數最多的一款遊戲；而中獎率100%、張張都有獎的「金牛獎」每張售價500元，共有10個頭獎300萬元；總中獎率高達50%的「招財進寶」與「牛運當紅」，適合當作拜年伴手禮。
▌2000萬超級紅包
中獎率：69.33%。
彩券特色：3個頭獎2000萬元、7個200萬元+BMW休旅車、520個100萬元，高達25次中獎機會。今年二獎升級為BMW運動休旅車，一台價值逾192萬元。
獎金結構：
▌1000萬行大運
中獎率：70%。
彩券特色：5個頭獎1000萬元、150個100萬元、20個20萬元+Gogoro電動機車。
獎金結構：
▌金牛獎
中獎機率：100%。
彩券特色：頭獎300萬元10個，高達14次中獎機會。
獎金結構：
▌2021賺翻天
中獎機率：42%。
彩券特色：頭獎500萬元3個，總獎金超過13億元。
獎金結構：
▌鈔票一把抓
中獎機率：36.79%。
彩券特色：頭獎300萬元6個，高達15次中獎機會，總獎金超過11億元。
獎金結構：
▌超級麻將
中獎機率：40.67%。
彩券特色：頭獎500萬元7個，總獎金超過17億元。
獎金結構：
▌拉斯維加斯
中獎機率：35.01%。
彩券特色：頭獎200萬元6個，超過23萬個1000元(含)以上獎項，高達10次中獎機會。
獎金結構：
▌刮刮金樂透
中獎機率：31%。
彩券特色：頭獎200萬元8個，超過24萬個1000元(含)以上的獎項
獎金結構：
▌大三元
中獎機率：34%。
彩券特色：頭獎200萬元6個，超過12萬個1,500元(含)以上的獎項。
獎金結構：
▌超級777
中獎機率：30.14%。
彩券特色：頭獎200萬元6個，超過23萬個1,000元（含）以上的獎項。
獎金結構：
▌招財進寶
中獎機率：50.10%。
彩券特色：500個最高獎金10萬元。
獎金結構：
▌牛運當紅
中獎機率：50.10%。
彩券特色：最高獎金50,000元100個。
獎金結構：
▌金喜滿天
中獎機率：34.02%
彩券特色：頭獎50萬元5個，超過18萬個500元(含)以上獎項。
獎金結構：
▌財神報到
中獎機率：31.05%。
彩券特色：頭獎80萬元6個。
獎金結構：
▌好運到
中獎機率：25.76%。
彩券特色：頭獎30萬元5個，超過23萬個500元(含)以上獎項。
獎金結構：
▌超速777
中獎機率：25.53%。
彩券特色：5個頭獎NT$700,000，超過12萬個700元(含)以上的獎項，高達7次中獎機會。
獎金結構：
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