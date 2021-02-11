這道年菜竟是高熱量榜首 究竟該如何吃得幸福又不發福？

每年春節總有一些必吃的「應景年菜」，而每道菜都有其對應的象徵意義。雖然冷冷的春節配上熱呼呼的年菜是一件很幸福的事，但是美味年菜背後的熱量都不容小覷。對此，衛生福利部國民健康署列舉出7大國民常吃的傳統年菜及其高熱量原因，再列出其相對應的替代健康年菜，讓你吃得健康又應景，其中有一道菜這麼做，瞬間將熱量降低逾3千8百大卡，僅有原先的十七分之一。

一、福滿佛跳牆

象徵意義：由於用料豐富且有干貝、金鉤蝦等昂貴食材，用以代表高貴、富貴。

高熱量原因：放進裡面的食材多先經過高溫油炸再熬煮成湯，導致油脂量高。一份重量約2480公克的傳統佛跳牆熱量高達2532大卡。

替代年菜：蔬食佛跳牆

健康重點：使用不同種類的蔬菜如山藥、芋頭、南瓜等熬煮，如此一來「菜多過肉」，一鍋2000公克的佛跳牆只剩974大卡。

二、金饌熬雞湯

象徵意義：「雞」在台語裡與「家」同音，因此許多家庭會在過年期間吃整隻「全雞」，代表「全家團圓」。

高熱量原因：把整隻雞丟下鍋燉煮，油脂高。一鍋重達3000公克的雞湯約有2019大卡。

替代年菜：藜麥枸杞雞湯

健康重點：藜麥和枸杞是養生必備食材，同時將「全雞」換成「低脂肪雞腿丁」，不僅吃得健康又不失「雞」在餐桌上的意義。

三、筍絲富貴蹄（卡路里是7大年菜榜首）

象徵意義：蹄膀為豬腳的上半段，其外型成圓團狀，象徵闔家團圓。同時豬腳在習俗上有去霉補運作用，讓人吃了好過年。

高熱量原因：豬蹄膀部位雖然富含膠質，口感嫩彈，但是油脂多。一盤1500公克的豬腳竟有4103大卡，若不看食物份量只看熱量，其卡路里是7大年菜榜首，相當驚人。

替代年菜：陳紹鮮醉蝦

健康重點：海鮮的熱量比豬肉低，同時蝦子煮熟後呈橘紅色，不僅在餐桌上增添過年該有的紅色喜氣，蝦子長長的鬍鬚和彎彎的身子看起來像老人，代表能讓人活到腰都彎了的長壽年紀。重點是熱量瞬間降至244大卡，換算下來約莫只有筍絲富貴蹄的十七分之一。

四、富貴糖醋黃金鯧

象徵意義：在華人文化裡，鯧魚承載著「生意、家運昌隆」等吉祥意涵。此外魚象徵年年有餘，闔家圍爐當天這道菜一定不能吃光。

高熱量原因：魚經油炸後再淋上糖醋醬，油脂和熱量都變高。一份770公克的糖醋魚有1594大卡的熱量。

替代年菜：清蒸海上鮮

健康重點：把「炸魚」改成「蒸魚」，並加入洋蔥、白蘿蔔、紅蘿蔔、薑、蔥等對身體有益又能去腥去寒的食材。

五、紅燒獅子頭

象徵意義：獅子頭這道菜源於中國大陸北方，又稱「四喜丸子」，象徵福、祿、壽、喜，有祈求「長壽」和「好運」的意涵。同時獅子頭做成圓形丸子狀，「丸」與「圓」諧音，有事事圓滿、財源滾滾的意思。

高熱量原因：豬絞肉經調味加工後，倒入勾芡及醬汁燜滷，油脂含量高。一份800公克的獅子頭熱量高達1476大卡。

替代年菜：發財好彩頭

健康重點：去掉豬肉，改用川燙芥菜仁、胡蘿蔔、白蘿蔔及髮菜烹煮。芥菜俗稱長年菜，吃的時候要一根吃到尾，不可以咬斷，有「長命百歲」的意義。蘿蔔又稱菜頭，象徵帶來好彩頭。至於髮菜發音同「發財」，每樣蔬食都蘊含著年節意義。

六、富貴XO米糕

象徵意義：米糕的糯米飯象徵豐收。

高熱量原因：米糕本來就難消化，加上用油量高、XO 醬的油脂也多，一份1000公克的油飯有2607大卡的熱量。

替代年菜：荷葉菌菇飯

健康重點：把原先的糯米替換成白米、五穀米或糙米等易消化、較健康的米食，加入菇類炊煮，不僅大大減少油脂比例，也吃得養生又不失飽足感。

七、八寶芋泥

象徵意義：「八寶」在過去是有錢人家的象徵，代表「珍貴」與「多」， 此外，芋頭的繁衍方式通常是由一顆「芋母」生出一窩的「芋子」，所以帶有「子孫滿堂」的吉祥寓意。

高熱量原因：製做過程中加入大量糖，屬於甜度高的年菜。這道僅600公克的飯後甜點熱量高達1590大卡。

替代年菜：吉祥如意水果拼盤

健康重點：水果富含膳食纖維與營養素，好消化吸收。建議選用當季且富含吉祥寓意的水果，如：橘子代表吉利、蘋果代表平安、鳳梨代表好運旺旺來。