春節吃得健康有撇步！ 營養師推薦瘦身年菜菜單這裡看

春節大魚大肉，家家戶戶糕餅及點心更是少不了，一整天都有吃不完的零食與大餐，常常在不知不覺中，就會攝取過量的卡路里，但其實只要掌握「太鹹不吃少醃製，低脂少炸少沾醬」的飲食原則，過年一樣可以吃得美味又健康。

據「衛生福利部」指出，三餐應以全穀根莖類為主食，並注意「天天五蔬果」的原則，桌上的零食糕點可換擺水果，例如橘子、蘋果等，健康之餘，更能討個大吉（桔）大利及平平（蘋）安安。

其實過年要吃得健康並不困難，料理除了掌握少油少鹽外，飲食上可先攝取蛋白質類及蔬果，容易造成高膽固醇的海鮮及精緻澱粉如飯、麵、糕餅盡量少吃，較不容易變胖。

年菜吃得健康小技巧 1.正餐先吃菜及湯類 2.優先選擇雞肉、魚肉 3.烹調少油少鹽少勾芡多清蒸冰鎮 4.甜點選擇水果及紅棗枸杞湯，避開精緻糕點 5.餐前餐後做運動

以下為營養師推薦的菜單：

紅燒獅子頭

在料理獅子頭時要留意瘦肉及肥肉的比例，雖然油花多的肉吃起來口感會較為軟嫩，但避免讓身體有過多的負擔，建議把瘦肉比例拉高，以9比1的方式製成，另外烹調時，掌握獅子頭不油炸，不加勾芡的料理方式，再搭配大白菜，就能吃得健康又美味。

金元寶水餃

一般水餃的麵皮是熱量的來源，因此水餃皮可改用地瓜製成，顏色上還能更討喜氣。餡料方面可用蝦肉取代豬肉，把熱量減少一點。

紹興醉雞

雞肉屬於低脂肉類，富含豐富又優質的蛋白質，是減肥人的最愛，醉雞做法簡單且不需繁複的烹調及過度加工的手續，是年菜的好選擇。

花開富貴五彩時蔬

以綠花椰菜、白花椰菜、番茄、香菇、青椒炒成的時蔬，顏色繽紛又美味，端上桌一點也不遜色肉類餐點，料理時可用酪梨油或橄欖油等健康的油類翻炒，並且少油少鹽即可。

清蒸魚片豆腐

年菜怎麼能少得了魚料理？吃得健康的小撇步就是去掉炸魚及煎魚，改以清蒸的方式烹調，魚類含豐富的DHA和EPA等的Omega-3脂肪酸及多種營養素，對身體有不少好處，選對烹調方式，就能把魚類的營養補進身體裡。

鴻運當頭-紅棗枸杞銀耳甜湯

飯後甜點是許多人的最愛，不是不能吃，但選擇上也是有技巧的，避免高油脂類的糕點，改食用紅棗枸杞銀耳甜湯，營養健康又美味，烹調時只需少放點糖即可。

最後，享用美味的年菜，許多人都喜歡配上好幾碗白飯，這時候可以糙米飯或五穀飯代替白米飯，不僅能把熱量降低，還能更有營養，身體負擔也不會太大。