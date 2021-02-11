聽新聞
test
0:00 / 0:00

小時候紅包被沒收的理由有哪些？網曝「暗黑真相」

聯合新聞網 / 綜合報導
紅包示意圖。 聯合報系資料照片／記者許正宏攝影
紅包示意圖。 聯合報系資料照片／記者許正宏攝影

春節期間除了大家坐在一起圍爐、吃吃喝喝話家常，最讓小朋友期待的莫過於長輩發紅包的那一刻。有些長輩本身經濟能力不錯，或者家中親戚特別多，則晚輩領到的紅包金額可能相當可觀。不過就有網友哀怨表示，小時後拿的紅包被父母親以「各種理由」收回，長大後發現那些錢早已不屬於自己。

有網友以「小時候爸媽說壓歲錢幫你存起來真的有嗎？」為題，在PTT八卦政治版問卦，說自己小時候不懂事，數數可能只會數到10或100。不過原PO的父母會教導他數學裡什麼叫做千、什麼叫萬，再引導原PO數數紅包裡面的千元鈔票有幾張，然後以原PO的名義拿到銀行裡存起來。等到原PO上大學拿回戶頭權限以後，發現當年的壓歲錢不僅沒被父母收走，還幫原PO轉成定存或買基金。

不過原PO後來向各個時期的同學打聽，發現像自己父母這樣的好像是少數，於是發文詢問鄉民真正「說到做到」的父母有多少，引發大批網友回應說「欸真的有，還變成幾十萬」、「真的有啊！ 只是後來幫你付學費花掉了」、「有啊，變成買房的頭期款」、「大學的時候就給我自己使用了」、「的確有，還破百萬」。

然而也有網友留言分享父母把錢收走的各種原因，「壓歲錢都收去轉包給其他親戚小孩了」、「直接把錢抽起來包回去」、「問的時候都說把錢拿去買房子了」、「雖然沒拿到，但爸媽一直有給生活費」、「通常窮的不會把壓歲錢存其來」。

對此，有人另發一篇文質疑「真的幫小孩存壓歲錢的父母多嗎？」，透露小時候媽媽曾說要把壓歲錢存起來預備考大學用，長大才發現那是孩提時期的「謊言之一」，釣出一堆苦主哭喊「我的戶頭是只出不進」、「那是家長親戚的交換禮物，不是給小孩的」、「存起來但是又沒說要給你花」、「有存在我戶頭，但長大後發現被爸爸拿去賭博把戶頭清空了」。

根據民法第1087條規定，未成年子女，因繼承、贈與或其他無償取得之財產，為其特有財產。如此看來，紅包錢算是長輩贈與給子女的財產，屬於子女的特有財產。同時民法第1088條指出，未成年子女之特有財產，由父母共同管理，且有使用、收益之權。這麼說來，小孩子再怎麼不甘願，也只能乖乖把紅包錢上繳了。

春節

相關新聞

玩刮刮樂必看！2021年偏財運速報 哪些生肖最容易中獎

送走多災多難的鼠年，迎來了嶄新的牛年。然而，大環境依舊在疫情影響下，景氣不振，人人都希望自己能不只有正財運，還希望有偏財降臨，多少貼補一點。那麼，這一年你有偏財旺運嗎？能不能中大獎呢？又如何才能中大獎？科技紫微網就來揭曉，2021年哪些生肖最有機會中獎、得偏財！

這道年菜竟是高熱量榜首 究竟該如何吃得幸福又不發福？

每年春節總有一些必吃的「應景年菜」，而每道菜都有其對應的象徵意義。雖然冷冷的春節配上熱呼呼的年菜是一件很幸福的事，但是美味年菜背後的熱量都不容小覷。對此，衛生福利部國民健康署列舉出7大國民常吃的傳統年菜及其高熱量原因，再列出其相對應的替代健康年菜，讓你吃得健康又應景，其中有一道菜這麼做，瞬間將熱量降低逾3千8百大卡，僅有原先的十七分之一。

金聖孔雀開屏！ 永和6旬男刮刮樂中百萬元

錢母發功！位在新北市永和區的金銓鑫彩券行裡放著一隻「金聖孔雀」，昨日一名60多歲的男子到彩券行買2000元刮刮樂，刮到第...

小時候紅包被沒收的理由有哪些？網曝「暗黑真相」

春節期間除了大家坐在一起圍爐、吃吃喝喝話家常，最讓小朋友期待的莫過於長輩發紅包的那一刻。有些長輩本身經濟能力不錯，或者家中親戚特別多，則晚輩領到的紅包金額可能相當可觀。不過就有網友哀怨表示，小時後拿的紅包被父母親以「各種理由」收回，長大後發現那些錢早已不屬於自己。

除夕必做！命理師揭「招財大法」只要準備紅包袋跟新鈔

今天就是除夕了！不少人都期望新年能夠有好運氣、好財運，命理師林霖在節目分享「招財大法」，要把握除夕夜的吉時，只要準備好一張紅紙寫上心願，紅包袋還有新鈔，簡單就能進行。

過年就想中大獎！提高大樂透中獎率撇步 花350元就可輕易包牌

新的一年，買大樂透試試手氣，是不少民眾過年期間一定要做的事，尤其今年大樂透持續加碼360組百萬大紅包，許多彩迷看準過年加碼，準備「包牌」提高中獎率。彩券行老闆透露，包牌不一定要花很多錢，CP值最高的「7連碰」只需要花350元，就算只中3個號碼也能拿到1600元。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。