小時候紅包被沒收的理由有哪些？網曝「暗黑真相」

春節期間除了大家坐在一起圍爐、吃吃喝喝話家常，最讓小朋友期待的莫過於長輩發紅包的那一刻。有些長輩本身經濟能力不錯，或者家中親戚特別多，則晚輩領到的紅包金額可能相當可觀。不過就有網友哀怨表示，小時後拿的紅包被父母親以「各種理由」收回，長大後發現那些錢早已不屬於自己。

有網友以「小時候爸媽說壓歲錢幫你存起來真的有嗎？」為題，在PTT八卦政治版問卦，說自己小時候不懂事，數數可能只會數到10或100。不過原PO的父母會教導他數學裡什麼叫做千、什麼叫萬，再引導原PO數數紅包裡面的千元鈔票有幾張，然後以原PO的名義拿到銀行裡存起來。等到原PO上大學拿回戶頭權限以後，發現當年的壓歲錢不僅沒被父母收走，還幫原PO轉成定存或買基金。

不過原PO後來向各個時期的同學打聽，發現像自己父母這樣的好像是少數，於是發文詢問鄉民真正「說到做到」的父母有多少，引發大批網友回應說「欸真的有，還變成幾十萬」、「真的有啊！ 只是後來幫你付學費花掉了」、「有啊，變成買房的頭期款」、「大學的時候就給我自己使用了」、「的確有，還破百萬」。

然而也有網友留言分享父母把錢收走的各種原因，「壓歲錢都收去轉包給其他親戚小孩了」、「直接把錢抽起來包回去」、「問的時候都說把錢拿去買房子了」、「雖然沒拿到，但爸媽一直有給生活費」、「通常窮的不會把壓歲錢存其來」。

對此，有人另發一篇文質疑「真的幫小孩存壓歲錢的父母多嗎？」，透露小時候媽媽曾說要把壓歲錢存起來預備考大學用，長大才發現那是孩提時期的「謊言之一」，釣出一堆苦主哭喊「我的戶頭是只出不進」、「那是家長親戚的交換禮物，不是給小孩的」、「存起來但是又沒說要給你花」、「有存在我戶頭，但長大後發現被爸爸拿去賭博把戶頭清空了」。

根據民法第1087條規定，未成年子女，因繼承、贈與或其他無償取得之財產，為其特有財產。如此看來，紅包錢算是長輩贈與給子女的財產，屬於子女的特有財產。同時民法第1088條指出，未成年子女之特有財產，由父母共同管理，且有使用、收益之權。這麼說來，小孩子再怎麼不甘願，也只能乖乖把紅包錢上繳了。