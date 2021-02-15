大年初四迎財神！觸犯「禁忌」小心窮整年 訣竅一次看

迎財神，接財神，把財神接到我家裡頭♫大年初四是迎財神的日子，眾神將下凡回到民間，這天千萬不能小氣，要多與人分享，可以幫助一年財運亨通。

祭拜財神也有小眉角，若不慎觸犯禁忌，恐怕就要先跟財神爺說掰掰了！

●初四習俗：

1.迎灶神送火神

初四是諸神由天界重臨人間之時，古時有「送神早，接神遲」之說，因此送神最好在一大早進行，而接神則下午以前。

2.接五路

以前商家春節休假，一般都在初四晚上接請五路財神，接著初五開市，圖吉利。

3.吃折羅

折羅的意思就是把過年期間幾天剩下的飯菜合在一起的大雜燴，初四的時候大家一起吃，能保佑今年也能衣食富足、不愁吃穿。

4.扔窮

也就是打掃的意思，屋內掃地，把垃圾堆到外面「扔窮」，可以把「窮神」送走。

5.綁火神

古時風俗，用玉米梗或麥梗綁在棍子上，然後從家裡送到河裡，能祈求一年家裡無火災。

●迎神訣竅：

家裡

在迎神祭拜時務必記得要將家中保持明亮，並朝著住家大門的方向祭拜，記得將家中的門窗打開，這樣神明才方便出入。

最好的祭拜時間點在「早上」，民眾可以準備好壽金、刈金、土地公金、五路財神金、甲馬金（印有神馬、兵將的金紙，專用在迎神及送神）或金元寶，也可準備「錢母」做為發財金一齊祭拜。

祭拜時應準備3到5種水果，財神最愛吃的就是甜食，一定要準備糖果餅乾或糕點，供品千萬不能吝嗇，要擺的「圓圓滿滿」，若當日有親朋好友來訪，也千萬不能小氣，要盛情款待、大方分享，才可為雙方添好運。

財神廟拜拜

到財神廟拜拜時先放好供品，點燃三柱香，先拜天公，接著進廟裡祭拜財神爺，記得要報上名字和住址，讓財神爺清楚你是誰，接著獎出自己願望，內容要明確，例如：加薪、業績到什麼程度，不能講太空洞，否則可能無效，拜完後要等香燒一半後再拿金紙焚燒，燒完再拿回供品。

●初四禁忌：勿遠行、出遠門、別用針線

大年初四當天也要記得切勿觸犯禁忌，傳說初四這天灶王爺會回來查戶口，所以當天切勿遠行、出遠門。另外，傳說初一到初四商家都會歇業，在這段日子裡婦女儘量不要使用針線，若破戒恐會影響未來出生的孩子，小孩的眼睛恐會像針線一樣小。