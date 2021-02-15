大年初四迎財神！觸犯「禁忌」小心窮整年 訣竅一次看
迎財神，接財神，把財神接到我家裡頭♫大年初四是迎財神的日子，眾神將下凡回到民間，這天千萬不能小氣，要多與人分享，可以幫助一年財運亨通。
祭拜財神也有小眉角，若不慎觸犯禁忌，恐怕就要先跟財神爺說掰掰了！
●初四習俗：
1.迎灶神送火神
初四是諸神由天界重臨人間之時，古時有「送神早，接神遲」之說，因此送神最好在一大早進行，而接神則下午以前。
2.接五路
以前商家春節休假，一般都在初四晚上接請五路財神，接著初五開市，圖吉利。
3.吃折羅
折羅的意思就是把過年期間幾天剩下的飯菜合在一起的大雜燴，初四的時候大家一起吃，能保佑今年也能衣食富足、不愁吃穿。
4.扔窮
也就是打掃的意思，屋內掃地，把垃圾堆到外面「扔窮」，可以把「窮神」送走。
5.綁火神
古時風俗，用玉米梗或麥梗綁在棍子上，然後從家裡送到河裡，能祈求一年家裡無火災。
●迎神訣竅：
家裡
在迎神祭拜時務必記得要將家中保持明亮，並朝著住家大門的方向祭拜，記得將家中的門窗打開，這樣神明才方便出入。
最好的祭拜時間點在「早上」，民眾可以準備好壽金、刈金、土地公金、五路財神金、甲馬金（印有神馬、兵將的金紙，專用在迎神及送神）或金元寶，也可準備「錢母」做為發財金一齊祭拜。
祭拜時應準備3到5種水果，財神最愛吃的就是甜食，一定要準備糖果餅乾或糕點，供品千萬不能吝嗇，要擺的「圓圓滿滿」，若當日有親朋好友來訪，也千萬不能小氣，要盛情款待、大方分享，才可為雙方添好運。
財神廟拜拜
到財神廟拜拜時先放好供品，點燃三柱香，先拜天公，接著進廟裡祭拜財神爺，記得要報上名字和住址，讓財神爺清楚你是誰，接著獎出自己願望，內容要明確，例如：加薪、業績到什麼程度，不能講太空洞，否則可能無效，拜完後要等香燒一半後再拿金紙焚燒，燒完再拿回供品。
●初四禁忌：勿遠行、出遠門、別用針線
大年初四當天也要記得切勿觸犯禁忌，傳說初四這天灶王爺會回來查戶口，所以當天切勿遠行、出遠門。另外，傳說初一到初四商家都會歇業，在這段日子裡婦女儘量不要使用針線，若破戒恐會影響未來出生的孩子，小孩的眼睛恐會像針線一樣小。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言