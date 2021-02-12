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不出門也能求好籤！4間線上靈廟 實測「這間」擬真度最高

聯合新聞網 / 綜合報導

春節假期除了拜訪親朋好友，到廟裡拜拜，祈求來年平安順利也是重要行程之一。不想出去人擠人，想保持「疫情社交距離」，卻又想要到廟裡拜拜求籤，看能否有個全新的一年嗎？拜科技所賜，現在許多廟宇也有提供線上服務，除了點光明燈、安太歲等服務，線上求籤問事擲筊也都沒問題！

鹿港天后宮

http://www.lugangmazu.org/ask.php

鹿港天后宮位於彰化鹿港，西元1591年建立，到現在已經有400多年的歷史。根據廟方所說，是台灣唯一奉祀湄洲祖廟開基媽祖神尊的廟宇，現被列為國定古蹟。

網站的求籤功能完整，向媽祖稟報個人資料後，可開始求籤，並在求得籤號後擲筊詢問是否正確，獲得聖筊後可看籤詩，特色是有留言板可以「線上祈福」，美中不足的是除了籤詩本身外沒有白話解籤。

新港奉天宮

http://www.hsinkangmazu.org.tw/s6.aspx

奉天宮位於嘉義新港，主神供奉的也是媽祖，為先民於1622年恭請來台，因此稱「開台媽祖」，並於1700年於笨港建成「天妃廟」。於1811年因洪水氾濫遷建為奉天宮。現為三級古蹟。

求籤時，說明無法親臨宮內的原因，並詳述個人資料。須先擲筊獲得聖筊才可求籤，求到籤後還需要連擲三個聖筊才能確認得籤（如果一直無法連中三筊，可能要花點時間）。籤詩看起來是廟裡真正的籤詩掃描上傳，十分像真正的籤詩，也有白話詳解，擬真度非常高。

新竹城隍廟

http://www.weiling.org.tw/Default

新竹都城隍廟為清乾隆時期，由政府主導興建而成的「官廟」，建立於1748年。主神為城隍爺，為當地重要民間信仰中心之一。

該網站求籤過程較為簡便，點入網址後即可看到籤後，點入下面對應的籤即可查詢籤詩。籤詩內容豐富，除了詩文本身，還有大綱及各種不同的註解，還有非常完整的解籤和白話文解釋。可惜解析度較差，搭配一些不明顯的顏色時，有時容易看不清楚。

東港鎮海宮

https://www.8327777.org.tw/divine.asp

鎮海宮位於屏東崙仔頂，原廟起源於康熙年間，後經歷多次改建。主神「蘇府七代巡」又稱「七王爺」，並有諸多神祇供奉。

東港鎮海宮在網路上有「靈驗」之稱，根據網友表示，鎮海宮的「線上求籤」業務有代天巡狩目的，是奉七王爺之命所建立的，可能是因為這樣，許多使用過的網友都表示十分神準。也是少數有中英雙語的線上求籤系統。

春節

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