預約牛年好運勢！怎麼安太歲、點光明燈有眉角 專家一次報你知

每逢過年，許多民眾都會去廟裡安太歲、點光明燈，有些知名廟宇也會提前受理點燈服務，吸引人潮漏夜排隊點燈。究竟光明燈怎麼點？點燈應注意什麼？本命年犯太歲的民眾又該如何逢凶化吉？《聯合新聞網》一次告訴你！

什麼人可以點光明燈

所謂光明燈又稱「平安燈」、「消災燈」，就是點燈供佛、祈求新的一年平安順利。命理專家楊登嵙表示，點光明燈是為活著的人祈福，因此不能為過世的父母和嬰靈點燈，如果真的想幫祂們做功德，可以請廟方依照祭典儀式祈福，這樣生者心靈也可以得到慰藉、平靜。

楊登嵙說道，沒錢點光明燈的人別擔心神明不保佑，因為「神明不是只眷顧有點光明燈的人」，只要將自己的心行實踐出來，也能得到肯定，這種實踐方式叫「點心燈」。

點光明燈的最佳時間點

點光明燈的含義是照亮一整年的前途，並掃除障礙。通常是在春節前後（年末至元宵節期間），而且一年點一次就好，楊登嵙指出，大部分民眾會選擇在農曆正月初九「天公生」的日子，前往廟宇點光明燈，如果有選其他特定時間，也可以請廟方安排。

光明燈的位置意義

通常愈接近廟中主神的燈位，就越多民眾搶點。新竹百年古剎竹蓮寺廟方直言，光明燈有沒有效和位置沒關係，而是心誠則靈。

該如何點光明燈

點光明燈需要請廟方「填寫文疏」，包含燈主的姓名、出生年月日和地址，並將儀式認捐的功德金（點燈費用）寫入文疏，更重要的是「燈主最好親自到場參與儀式」。另外，廟方一般會準備鮮果、紅圓、麵線等祭品供奉，但仍建議燈主，也要準備鮮花素果祭拜。

目前有許多知名廟宇，包含大甲鎮瀾宮、艋舺龍山寺和鹿港天后宮等，有提供網路點光明燈的服務，雖然有人會選擇在網路報名完成儀式，不過經觀察，許多民眾仍喜歡親自到廟裡點燈祈福。

點光明燈前，要先將個人的資訊填寫進「文疏」，並交由廟方誦經祈福，整段過程，最好本人親自參與。圖／聯合報系資料照片

此外，2021年為牛年，生宵屬牛、羊、馬、狗、龍之人都被認為「犯太歲」。古話說「太歲當頭坐，無災也有禍」，因此人們只要到了犯太歲的本命年就會格外緊張。但《科技紫微網》指出，犯太歲沒大家想像得那麼嚴重，它意味著一年中的變動和衝擊，或許會影響到情緒起伏，但絕對不代表運氣一定很差。

牛年犯太歲的生肖

生肖牛：值太歲（本命年）

生肖羊：沖太歲

生肖馬：害太歲

生肖狗：刑太歲

生肖龍：破太歲

如何安太歲

安太歲有兩種方式，分別是到廟中安太歲及在家安奉太歲星君。其中，如果到廟裡安太歲，可以向廟方購買「太歲衣包」，並在上面寫自己的姓名、出生年月日、地址和祈求事項，接著對太歲星君上香，並將太歲衣包化掉就能完成儀式。民眾也要再次確認個人資訊是否正確，避免太歲「安錯人」。

至於如果在家裡安太歲，首先要向廟方領太歲符，接著同樣向太歲稟告犯太歲者的資訊及在家安太歲的原因。回家也要注意，如果家中有神案，必須先和家神稟告太歲一事，接著將太歲符貼在神像左側，且高度不能高於家神；如果家中沒有神案，也不用特別準備香爐，只需張貼到乾淨、不會太吵雜的角落即可，要注意該位置不能正對廁所。最後就是每天敬拜太歲，雙手合十祭拜就可以。

拜太歲時，記得明確且具體告知個人資訊，如果要家裡安太歲，也要先和廟方請領太歲符。圖／聯合報系資料照片

安太歲、謝太歲的最佳時間點

安太歲最佳的時間是農曆12月24日到正月15日前，如果錯過春節也沒關係，四季節氣的立春、立夏、立秋、立冬也是好時機。關於祭拜時間，習俗上沒特別限制，民眾可依照自己方便的時間拜太歲就好。

到了年末（農曆12月後或農曆12月24日送神當天），也要記得謝太歲，感謝太歲星君一年來對自己的保佑，接著將家中的太歲符撕掉，丟進金爐和金紙一起化掉。萬一社區不能燒紙錢，也可以將舊的太歲符和金紙交給廟方，在稟告過神明後，給廟方統一焚燒處理。

安太歲要準備什麼供品

民眾安太歲時，通常要準備金紙、糕餅、清茶、鮮花，也要供奉象徵好兆頭的蘋果、柑橘、棗子等水果，但切記不能有芭樂和番茄，因為這兩種水果的種子不好消化，會隨著排泄物排出體內，被認為是對神明大不敬。