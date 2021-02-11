特斯拉抽起來！春節百貨、超商、超市福袋大獎、何時開賣一次看

農曆春節到來，過年的重頭戲之一「福袋」不可少，業者今年也祭出百萬名車、高級家電等大獎，《聯合新聞網》整理了四大超商、連鎖超市和各大百貨的福袋資訊，讓讀者可花小錢試試手氣。

超商福袋

7-ELEVEN

7-ELEVEN春節限量福袋今年攜手Hello Kitty、Mickey米奇、角落小夥伴等3大人氣肖像，推出299元、399元、999元等不同價格的「限量2021金牛年開運金喜福袋」，頭獎分別為市價63.9萬元的Harley-Davidson Sportster lron 883、71.9萬元的MITSUBISHI MOTORS GRAND LANCER B&W羨定版和107.9萬元的MITSUBISHI MOTORS OUTLANDER S-AWC旗艦型。

7-ELEVEN福袋自1月27日於門市開賣，並於當天下午3點起開放預購；1月26日上午11點至晚上8點59分於OPEN POINT App開放會員當日限量搶先換購。

7-ELEVEN推出299元、399元、999元等不同價格的「限量2021金牛年開運金喜福袋」，1月27日起限量開賣。記者陳立儀／攝影

全家

全家今年推出四款福袋，分別為金牛福袋、卡通福袋、野獸國福袋、羅技3C福袋。金牛福袋最便宜，售價僅199元，限量85萬個，有超過15個獎項，最大獎為250萬的賓士（Mercedes-Benz GLC 200 Coupé，抽1台）與150萬的賓士（Mercedes-Benz A 180，抽2台），其他獎品還有鍋具組、遊戲機等。

2021年可愛授權小物福袋，內含知名人氣卡通、卡納赫拉為肖像製成的生活小物，共有6種組合，商品總價超過千元，售價499元，限量1萬個。記者黃筱晴／攝影

卡通福袋售價則為499元，限量1萬組，有六種卡通組合，像是維尼、米奇與三眼怪等；野獸國福袋售價為588元，限量1.5萬組，提供漫威英雄、迪士尼系列等物品，還加贈背包袋；最後羅技3C福袋，售價最貴要799元，限量6,000組，可拿到市值超過千元的3C商品，像是電競滑鼠、無線鍵盤或遙控筆等。

2021年羅技3C福袋，內含羅技電競滑鼠、無線檢盤、簡報遙控器等商品，有多達8種組合，每包價值皆超過千元，最高價值超過5,000元，售價799元，限量6,000個。記者黃筱晴／攝影

萊爾富

萊爾富推出「開運福袋」與「發財卡」。開運福袋售價168元，限量21萬個，一包有5個內容物，像是零食組、餅乾飲料等還有將近30%的會可以抽到COACH精品或現金100元等超值禮品，每包會附贈一張刮刮卡，有機會抽中超狂的Mazda 2轎車，其他還有LV硬殼包、LV長夾、Apple Watch 4、CARTLER白鑽石項鍊、iPhone 12 Pro、伯朗咖啡機與1萬元現金等，登錄序號再抽BMW 218i M Sport一台或現金10萬元。

萊爾富「發財卡」商品組合超過800種，方便購買、可以分批兌換，並與「開運福袋」同享超值大獎驚喜。圖／萊爾富提供

OK超商

OK超商開賣100元的福袋，限量10萬個，號稱有價值300元的零食組合。袋內還加贈一張刮刮卡，最大獎是「亞帝芬奇－星之軌跡0.5克拉方形鑽項鍊」，另還有人氣商品Apple AirPods Pro、Nintendo Switch Lite、THOMSON第三代掃地機器人、蝦皮購物一萬元購物金、OKmart禮券1,000至3,000元等。

超市、量販店福袋

全聯福利中心

全聯牛年福袋於2月12日大年初一早上9點在全台門市同步開賣，今年同樣販售2種價格不同福袋，分別為「生肖福袋」與「萬國福箱」。其中，「生肖福袋」使用12生肖牛年福利熊疊疊樂玩偶搭配玩偶袋，售價200元，享1次抽獎機會，全台限量10萬袋；而「萬國福箱」使用市價5,280元的萬國通路20吋四輪登機箱，售價1,200元，享6次抽獎機會，全台限量2萬台（沙漠金/水星銀色各1萬台）。

今年全聯新春福袋首次祭出「雙頭獎」，有市值354萬元的「Porsche Cayenne」與市值333萬元「Tesla Model X」，另外還有22名的「台鈴智慧雙輪eReadyFun」（每部市值74,980元）新騎獎，以及餐券、遊樂園門票、抵用券等獎項，總獎項共有222名。

全聯福利中心福袋今年首度推出雙頭獎，保時捷、特斯拉全都送。圖／全聯福利中心提供

康是美

即日起至2月16日，在康是美消費不限金額，可以用888元加購「SOU SOU新春福袋」，此次共出三款，限量2,5000個名額，分別為「50音歌款」、「十數款」與「十數紅款」，福袋內容有補水面膜、洗髮精、牙膏、沐浴乳與中衛時尚口罩等超過10種生活實用品外，袋內附贈的紅包袋還會有抽獎券乙份，最大獎可以抽到市價118,000元的周大福黃金牛（兩名），加小金牛（市價8,700元）共100名，另外還提供不等的1000元、600元與200元的現金抵用券。

圖／康是美官網

寶雅

寶雅每個福袋249元，其福袋外包裝是可以重複使用的帆布袋，內容物的價值從1000元到2800元，每店限量200份。內容物從保養、彩妝、醫美，美體再到雜貨與美飲品皆有，像是面膜、唇膏、衛生紙、DD霜、精華露、益生箘、電風扇與包鮮盒等。

百貨公司福袋

由於疫情影響，不少百貨的福袋都改採線上預購的方式，減少人潮群聚風險，也讓消費者省去過年起大早到現場排隊的辛苦。

新光三越

新光三越會員開啟App，進入「精選優惠」專區並扣會員點數20點，即可以skm pay支付1,000元搶先預購價值超過3,000元的福袋，1月29日至1月31日線上預購開賣。

今年福袋大獎包括推出120組份國民旅遊、住宿券、露營用帳篷，以及8台機車、8台電動自行車，總計超過百項與旅遊相關的福袋獎項，另外，全台將祭出8顆鑽飾，台中中港店首獎推出日本百年珠寶festaria TOKYO價值68萬的GIA一克拉鉑金鑽石戒指、台北信義新天地為價值超過30萬的JADE.com鑽飾組與SOPHIA價值27萬的鑽墜等。

台中新光三越新春福袋總獎值超過300萬元，最大獎為價值68萬元的鑽戒。記者宋健生/攝影

板橋大遠百

板橋大遠百福袋預購方式為2月1日起至2月11日下午6點，持全館單筆消費滿888元以上發票或載具明細，加上現金2,000元即可至7樓客服櫃台預購福袋，限量2,000份。福袋最大獎為16萬8千元遠百商品券，還有OSIM V手天王按摩椅、iRobot Roomba S9+掃地機器人等獎項。將於2月12日下午2點在板橋大遠百粉絲團直播公開抽獎，並公布中獎名單。頭獎、二獎、三獎得主再加碼送Mega 50雙人餐券。

農曆年節將近，板橋大遠百將推出一年一度的「牛轉乾坤好運袋」活動，好運袋每年吸引上千名民眾排隊瘋搶，除了以2000元購買好運袋內含基本獎2200遠百商品券以及抽獎券現買現賺以外，更有機會博得大獎。 板橋大遠百／提供

遠百信義A13

遠百信義A13「福牛鴻運好運袋」於1月28日至2月13日開賣，下載遠百APP、使用2,000元現金至9樓客服中心購買結帳，即可購買福袋，每份內含2,100元商品券、電子抽獎券一張，有機會抽中最高16萬8,000元遠百商品券、OSIM 4手天王按摩椅等，共超過101份獎項，購買民眾可在2/14下午3點後透過遠百APP確認是否中獎。

遠百信義A13「福牛鴻運好運袋」於1月28日至2月13日開賣。記者江佩君／攝影

微風百貨

微風今年改採預購制，5分館各1輛Gogoro VIVA Plus櫻桃、價值5萬8980元，5館總計近600份福袋。1月21日上午9點整開賣，透過微風APP，憑微風錢包Breeze Pay至線上享樂券專區預購福袋，每份950元，2月12日大年初一上午10時30分至下午1時，顧客持福袋電子商品兌換券至該館領取地點並抽出幸運號碼，即可兌換該號碼對應福袋，每袋福袋價值3000元以上，每人每會員每館限購1份。

環球購物中心

環球購物中心Global Mall今年共推出2,000個福袋，以「智能家電」、「紓壓療癒」為主題推出十大智能3C家電，最大獎可獲得超過18萬元按摩椅，還有上萬元餐飲美食「長期飯票」包吃一整年。

新北中和店2月4日至2月10日推出限量888個福袋，消費滿2,000元發票可以現金500元購買福袋，最大獎包括價值18萬8,800元的OSIM 4手天王按摩椅，另有Panasonic電冰箱、LG直立洗衣機、Dyson吹風機等熱門家電獎項。

南港車站初一至初三每天推出限量100個福袋、售價100元，每個福袋除了內含100元禮券，還有機會抽中1,000元商品禮券，最大獎為「一整年長期飯票」價值15,600元美食餐飲券。板橋車站初一推出限量300個福袋，每袋500元，內含商品禮券500元搭配3C周邊商品，還有機會抽中iPhone 12。屏東市則推出2月6日前預購或初一福袋各100個，每袋售價800元，最大獎包括健身車、iPhone 12 Pro等。

環球購物中心今年共推出2,000個福袋以「智能家電」、「紓壓療癒」為主題，線上購物也首度推出限量福袋。記者林澔一／攝影

SOGO百貨

遠東SOGO百貨特別將福袋商品數量增加一成，販售日期從初一延長至大年初五，SOGO台北店以「無雷福袋」作為號召，福袋商品下殺1.3折起。買福袋還能參加「金喜刮刮樂 牛年抽新機」抽獎活動，初一至初五於SOGO 購買福袋，就能參加福袋抽獎，初一限定大獎為紫南宮開運金雞；初一、初二連續兩日抽台鈴eReady 智慧雙輪電動車，初一至初五天天抽金色APLLE iPhone11 Pro。台北店家電業種超值加碼，初一當天花1000元購買福袋商品，除了能獲得2000元超值抵用券，還能再抽JOHNSON小漾沙發按摩椅。

遠東SOGO百貨今年特別將福袋商品數量增加一成，販售日期也延長至大年初五。 圖／遠東SOGO提供

新竹大遠百

新竹大遠百推出新春福袋，即日起至2月11日（除夕）期間持HAPPY GO卡+全館單筆滿888元以上發票，即可以現金2,000元預購福袋乙只，2月12日大年初一有機會將YAMAHA電動機車等七項大獎帶回家，限量1,000份。

新竹大遠百歲末酬賓檔期，超值福袋預購開跑。 記者李珣瑛／攝影

台中中友百貨

台中中友百貨的春節福袋採預購制，今年訂製「卡娜赫拉的小動物」2021版造型行李箱限量300個驚喜福袋，預計本月14日上午11時開放預購，當天單筆消費滿3500元即可以1880元買福袋。

今年的大獎有市價9萬1050元的電動機車旗艦款、5萬3800元高檔金門雙人行以及酒店、溫泉會館住宿券等，還有高級禦寒衣物以及暖房家電，光旅行箱就價值1980元，每箱內容超過6888元。

中友百貨公司今年訂製限量300個驚喜福袋，預計本月14日上午11時開放預購。圖／中友百貨提供

漢神巨蛋

漢神巨蛋今年推出「好運犇向你福氣袋」活動，2月4日至11日開放預購，會員只要持漢神超集卡過卡，加上300元現金購買好運犇向你福氣袋，即可獲得抽獎券1張及漢神巨蛋300元禮券，非會員也可憑現金500元購得內含500元禮券及抽獎券1張的福氣袋，2月12日大年初一下午2點1線上直播抽獎，最大獎是市價70.9萬汽車。