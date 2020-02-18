靜宜主顧聖母堂 台灣燈會亮點

台灣燈會近日在台中市舉行，天主教會台中教區在后里森林園區的「好神宗教燈區」，以台中新地標、打卡熱點的靜宜大學主顧聖母堂造型，製作大型主燈，在會場上大受矚目；教堂投射出擁抱十字架的祥和光芒，參觀民眾感受一股溫柔的愛。

靜宜大學董事長暨台中教區主教蘇耀文表示，世界各地正在全力對抗新冠病毒，更需要天主的愛及信仰力量，希望透過「主顧聖母堂」造型主燈，為民眾祈福，也同心協力、互助互愛祈求疫情早日平息。 靜宜主顧聖母堂主燈成了台灣燈會「宗教燈區」現場亮點，吸引民眾拍照打卡。 圖／靜宜大學提供

這座「主顧聖母堂」主燈令遊客很驚豔，也成為民眾拍照打卡的熱點；連靜宜學生參觀後都表示，看到縮小版的主顧聖母堂出現在台灣燈會，很親切也感到驕傲，民眾也覺教堂主燈非常美，拍照留念。

蘇耀文指出，主顧聖母堂最近在靜宜大學落成，外觀如竹筍，筍殼互相包覆象徵「包容、互愛、重生」；這次燈會，更以「主顧聖母堂」當主燈，大型花燈可走入內部，呈現3千多張世界各國郵票組成的「耶穌像」畫版，還有由鴿子、聖經、麥穗、百合花等圖案組成的「天主慈光」燈座，透過燈光投射展現天主的愛。 走進「主顧聖母堂」主燈內部，呈現由3千多張世界各國郵票組合成的「耶穌像」畫版。 圖／靜宜大學提供

靜宜大學校長唐傳義說，該校是天主教大學，扮演「愛德」與「知識」的相乘角色，也是愛的加速器。希望藉由宗教燈區「主顧聖母堂」的視覺標記，跨宗教推動「擁抱世界、萬眾合一」。