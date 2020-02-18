聽新聞
test
0:00 / 0:00

靜宜主顧聖母堂 台灣燈會亮點

聯合報 / 記者張明慧／台中報導
在台中市舉行的台灣燈會「宗教燈區」，靜宜主顧聖母堂主燈成了現場亮點。 圖／靜宜大學提供
在台中市舉行的台灣燈會「宗教燈區」，靜宜主顧聖母堂主燈成了現場亮點。 圖／靜宜大學提供

台灣燈會近日在台中市舉行，天主教會台中教區在后里森林園區的「好神宗教燈區」，以台中新地標、打卡熱點的靜宜大學主顧聖母堂造型，製作大型主燈，在會場上大受矚目；教堂投射出擁抱十字架的祥和光芒，參觀民眾感受一股溫柔的愛。

靜宜大學董事長暨台中教區主教蘇耀文表示，世界各地正在全力對抗新冠病毒，更需要天主的愛及信仰力量，希望透過「主顧聖母堂」造型主燈，為民眾祈福，也同心協力、互助互愛祈求疫情早日平息。

靜宜主顧聖母堂主燈成了台灣燈會「宗教燈區」現場亮點，吸引民眾拍照打卡。 圖／靜宜大學提供
靜宜主顧聖母堂主燈成了台灣燈會「宗教燈區」現場亮點，吸引民眾拍照打卡。 圖／靜宜大學提供

這座「主顧聖母堂」主燈令遊客很驚豔，也成為民眾拍照打卡的熱點；連靜宜學生參觀後都表示，看到縮小版的主顧聖母堂出現在台灣燈會，很親切也感到驕傲，民眾也覺教堂主燈非常美，拍照留念。

蘇耀文指出，主顧聖母堂最近在靜宜大學落成，外觀如竹筍，筍殼互相包覆象徵「包容、互愛、重生」；這次燈會，更以「主顧聖母堂」當主燈，大型花燈可走入內部，呈現3千多張世界各國郵票組成的「耶穌像」畫版，還有由鴿子、聖經、麥穗、百合花等圖案組成的「天主慈光」燈座，透過燈光投射展現天主的愛。

走進「主顧聖母堂」主燈內部，呈現由3千多張世界各國郵票組合成的「耶穌像」畫版。 圖／靜宜大學提供
走進「主顧聖母堂」主燈內部，呈現由3千多張世界各國郵票組合成的「耶穌像」畫版。 圖／靜宜大學提供

靜宜大學校長唐傳義說，該校是天主教大學，扮演「愛德」與「知識」的相乘角色，也是愛的加速器。希望藉由宗教燈區「主顧聖母堂」的視覺標記，跨宗教推動「擁抱世界、萬眾合一」。

台灣燈會 靜宜大學 教堂
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

影／台灣燈會500台無人機表演愛神丘比特射箭 觀眾驚呼

台灣燈會宗教燈區 靜宜主顧聖母堂主燈成亮點

台灣燈會駿馬花燈 姿態生動展工藝之美

台灣燈會駿馬花燈國寶級花燈大師作品 開不開燈都漂亮

相關新聞

靜宜主顧聖母堂 台灣燈會亮點

台灣燈會近日在台中市舉行，天主教會台中教區在后里森林園區的「好神宗教燈區」，以台中新地標、打卡熱點的靜宜大學主顧聖母堂造型，製作大型主燈，在會場上大受矚目；教堂投射出擁抱十字架的祥和光芒，參觀民眾感受一股溫柔的愛。

台灣燈會宗教燈區 靜宜主顧聖母堂主燈成亮點

台灣燈會在台中舉行，天主教會台中教區在后里森林園區的「好神宗教燈區」，以台中新地標、打卡熱點的靜宜大學主顧聖母堂造型製作...

台北燈節 14團體踩街

2020台北燈節昨畫下句點，北市府觀傳局昨在南港舉辦踩街大遊行，總計14個表演團體參與，觀傳局表示，今年受到新冠肺炎疫情，再加上燈區分散，預估參觀人數比去年減少2成左右。

台灣燈會大陸五組特色花燈 吸睛

以往各縣市燈會都設有大陸燈區，但今年受新冠肺炎（武漢肺炎）疫情影響，僅少數縣市看得到大陸工藝師巧手作品；台中主辦台灣燈會，今年在「大陸友好城市燈區」邀上海市、江蘇省、福建省廈門、福州、泉州等5個省巿、共5組特色花燈限定僅在台中參展，內容吸睛。

轉動台北大遊行 東西區文化大融合

台北燈節的「轉動台北大遊行」，在溼冷的天氣中儘管人潮不如預期，但仍舊為台北燈節畫下完美的句點。表演團體橫跨東西文化，包含藝想台灣劇團、大稻埕青年歌仔戲團與福爾摩沙馬戲團，最後以萌力無法擋的「電光皮卡丘」，一路抵達台北流行音樂中心。

影／台灣燈會大朵向日葵閃閃發亮 背後設計理念揭曉

2020台灣燈會在台中舉行，主燈區后里花博森林園區「科技燈區」，交通部觀光局特別設置廉政主題花燈「永晝島向陽之丘」，呼應...

台灣燈會大陸燈區吸睛 工藝師巧手成打卡熱點

2020台灣燈會「璀璨臺中」，2月8日后里主燈區開展後，值武漢疫情升溫，但亮點一波波，因此參觀燈區的民眾未減反增，展出一...

台北燈節今晚閉幕 受疫情影響參觀人次下滑2成

為期9天的2020台北燈節即將在今晚正式閉幕，今年首度採雙主場、雙主燈設計，分別在南港、西門町設置燈區，為了讓民眾有個難...

賞燈會遊台中 中市業者推優惠搶客看這裡

2020台灣燈會在台中，主展區在台中后里花博園區登場，賞燈人潮多，台中市旅宿業及觀光遊樂業者搶搭燈會商機，推出許多優惠方...

台灣燈會這個燈區必看！ 圓滾滾動物花燈療癒破表

2020台灣燈會在台中舉行，主展區在后里花博森林和馬場園區，其中位於馬場園區的「澳客晚餐」燈區，更受大小朋友喜愛。設計師...

網傳全台各地燈會絕美照 台電2,000名「幕後英雄」點亮

全台各地燈會燈節上周末接連點亮，如今年在台中舉辦的2020台灣燈會，據市府統計，不到一周參觀人次就已突破百萬。但，你知道...

台灣燈會無人機 情人節加碼展演

今日是西洋情人節，2020台灣燈會的璀璨燈組、浪漫氛圍，吸引情侶朝聖，主展區后里園區加碼推出「情人節限定版」無人機展演，在空中變化出各式浪漫圖樣，點亮燈會夜空；副展區文心森林公園一連三天拍照打卡送愛心棉花糖。南投與彰化也有許多情侶約會的熱門景點。

熱門新聞

30歲女性染流感未就醫 發病兩天後起身倒地身亡

扯爆！新公司狂Call「來上班」 她火速離職對方秒翻臉：沒找你

「江原道蟹膏、起司熱狗」在家就能吃！全家便利商店推4款限量韓國冷凍美食

今起緩回溫 彭啟明：下周可能偏暖到月底

天價！德國口罩一片賣100元 網友揭露關鍵「算便宜了」

捷運環狀線省時又方便？網曝一缺點：文湖線2.0

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。