新北燈會昨點亮 台北燈節今開幕 宜蘭看「走尪」

新北2020燈會以「新北十景」打造主燈，融入烘爐地土地公、烏來瀑布、平溪天燈、淡水漁人碼頭情人橋、碧潭吊橋等十大新北特色景點。 記者江婉儀／攝影

今天是元宵節，台北燈節將在今晚開幕，而昨天新北燈會就盛大登場，除了雙北兩大燈節外，新北市樹林、坪林及石碇也都有元宵活動，還有猜燈謎等摸彩活動，有機車、電視等多樣大獎，宜蘭縣五結鄉利澤簡永安宮有特有民俗「走尪」系列活動，想看「尪揹某」是什麼活動，今天可以到宜蘭五結鄉利澤簡永安宮看看。

台北燈節今晚正式開幕，不過受到武漢肺炎疫情影響，開幕式規模縮減，北市觀光傳播局昨上午針對2020台北燈節舉辦場域及大型觀光景點，包括西門町紅樓、中華路兩側以及南港南興公園周邊的燈區範圍外；還有龍山寺、故宮、台北101、永康商圈周邊進行全面消毒作業。

2020新北燈會昨晚在三重大都會公園登場，今年已以「新北十景」打造主燈。其餘新北元宵活動還有樹林區的樹林之美新春嘉年華燈會以「鼠生睿智，和諧安福」為主題，昨起連續3天在樹林鎮南宮廟埕熱鬧登場。今元宵節有綜藝猜燈謎送大獎晚會，明天祈安遶境遊行。

新北市坪林區公所今下午1點也在保坪宮前舉辦元宵節聯歡晚會，現場除了有「2020終成眷鼠」為主題的燈節裝飾，還能看到石碇夜間美景，現場有免費茶席可體驗品好茶及贈送限量復古小手搖鼓，也將舉辦豐富的摸彩活動，有機車、電視等多樣大獎。

宜蘭縣五結鄉利澤簡永安宮有特有民俗「走尪」系列活動，2月8日開幕，上午7點30分八大庄20間宮廟暨陣頭遶境，9點舉行「走尪保平安」除疫祈福儀式，接著有百人神轎鑽轎腳、陣頭拜廟大會師、傳統走尪，上午10點有「尪揹某」，2月9日有走尪半程馬拉松，3千人報名同跑，而當天還有「爆尪靖新娘」，這是利澤簡另一民俗文化，在林氏家廟廣惠宮舉辦，是特殊的「淨尪」民俗。