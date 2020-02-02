平溪天燈節 鼠年主燈升空

新北市平溪天燈節昨晚在平溪國中登場，現場湧入大批民眾，受到武漢疫情影響，幾乎人人戴上口罩，八波段共八百盞天燈照亮平溪夜空。市長侯友宜施放廿呎鼠年主燈，他寫下「做伙防疫，平安鼠喜」，他說，大家上下一心，不要抱怨、不要口水，更不要對立和衝突，就能平安度關難關。

平溪天燈節昨晚如期在平溪國中舉行，包含20呎鼠年主燈在內，施放8波共800盞天燈。 記者余承翰／攝影 分享 facebook

現場防疫高規格，全體工作人員均戴上口罩，民眾進場前由工作人員量測額溫，若有發燒及其他身體不適者，立即送往醫護帳由醫療人員確認後續醫護處理。所有接駁公車駕駛全程戴口罩，清潔人員對座椅扶手、握環等每四小時清潔消毒一次，並於車內張貼宣導單。

侯友宜寫下「做伙防疫，平安鼠喜」。他說，他的鼠是用畫的，寫了兩個Ｈ，就是侯友宜和大家拚好日子意思，米老鼠代表鼠年，大家一起做好防疫。

新北市長侯友宜到場施放主燈，並寫下「做伙防疫，平安鼠喜」心願，與大家一同為台灣祈福。 記者余承翰／攝影 分享 facebook

侯友宜指出，平溪天燈在武漢肺炎的威脅下繼續舉辦，但一定做好充分準備，在空曠地區不一定要戴口罩，一切生活要如常，只要做好自我的健康管理及萬全準備，活動可平平安安、順順利利。昨天氣很冷，但看到滿滿民眾，讓他很感動，一起來創造每年的希望「平溪放天燈」。

侯友宜表示，「一起點亮，就有希望」，不只是希望疫情趕快過去，希望新北市政做得更好，新北民眾過得更好，更希望台灣越來越團結，越來越好。

昨晚天氣寒風刺骨，民眾包得緊緊的，還有不少外國人，一起來許寫下心願。很多人寫下和疫情有關心願，「轉危為安」、「我要買到很多口罩」、「武漢肺炎快點走」等。