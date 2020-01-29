拋去煩憂！來趟台三線輕旅行

「桃機一號」是打卡熱點。 圖／桃市政府提供 分享 facebook 春節走春何處去？來一趟台三線的戶外輕旅行，最能擺脫平日的煩憂，增進親友情誼。

新竹市重新開幕的市立動物園人氣旺，可愛動物、猛獸、猴島、河馬樂樂及高草疏林五大動物區的動物陪大小朋友過年。

沿著台三線走，竹縣峨眉鄉有世界最大的彌勒大佛、細茅埔吊橋、景觀餐廳等，峨眉湖旁還有環湖自行車道，全長約七公里，沿路騎乘可俯瞰不同角度湖畔景色，適合與親友來趟鐵馬輕旅行。

桃園中壢的青塘園生態公園向來是ＩＧ打卡熱門景點，戶外大草地適合情侶約會及全家野餐，「桃機一號」等數個大型裝置藝術更是網美朝聖對象，入夜後機身還會繽紛變色，景致更是一絕，景觀橋也很適合情侶來走走。