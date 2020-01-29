親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
鼠年春節大小事
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

中彰投 日遊花海 夜賞燈海

2020-01-29 00:28聯合報 記者林宛諭喻文玟賴香珊／連線報導

彰化八卦山大佛區的「彰化月影燈季」，50萬顆LED燈讓大佛亮起來。 圖／彰化縣府...
彰化八卦山大佛區的「彰化月影燈季」，50萬顆LED燈讓大佛亮起來。 圖／彰化縣府提供
分享
中彰投走春多采多姿，不僅白天有花海可看、有宮廟可逛，晚上還有夜燈可賞，民俗、藝文、知性與感性兼具。

名間松柏嶺 健行熱門

南投縣名間松柏嶺是戶外走春的好去處，先到受天宮參香後，可順道走廟旁的「豐柏登山步道」，沿途綠樹成蔭、幽靜，漸成健行運動者的熱門路線，周邊還有茶二指茶業故事館、七星陣地碉堡公園。故事館有偌大茶園和裝置藝術，成為打卡熱點；碉堡公園的七座碉堡經規畫成為茶園新景觀。

田尾賞花 加碼送盆栽

到彰化走春，可以到花鄉的田尾公路花園賞花、騎三輪車，欣賞波波草、九重葛花海、小葉欖仁森林等季節美景，田尾公所在初六前加碼走春好禮，憑第一停車場繳費證明，前兩百名可兌換一份小盆栽，讓民眾心花朵朵開。

廟口飽餐 逛觀光工廠

到鹿港天后宮等廟宇拜拜後，廟口商圈的蚵仔煎、烏魚子炒飯、麵茶等人氣小吃都已開張，老街的桂花巷藝術村有木作、 獅頭、皮雕、 書法等藝術家駐村和大家交流，鹿港頂番社區在元宵當天有踩街、提燈籠鬧元宵活動。還有時間的話，還能一遊台灣玻璃館、緞帶王觀光工廠、白蘭氏健康博物館等觀光工廠。

彰縣燈區 從南亮到北

彰化縣政府今年營造南北雙燈區活動，北燈區是彰化八卦山大佛區的「彰化月影燈季」，五十萬顆ＬＥＤ燈讓大佛亮起來，全長超過二公里的燈區，從八卦山牌樓一路璀璨至整條天空步道，燈節將持續到農曆正月十六日。

「彰化月影燈季」從山下流星雨造型布置，到八卦山大佛光芒四射的燈飾等，每天傍晚六點至十點，民眾可到彰化市吃完彰化肉圓後，再到八卦山賞燈看夜景。

南燈區則在溪州公園的「花影水舞燈區」，民眾白天可到溪州公園賞花，晚間再賞燈景，夜間燈飾從初一到十六的每晚六時至九時展出，結合花卉和水舞表演，還有會呼吸的互動蒲公英裝置、可觸控的鑽石七彩花朵，以及科技網紗投影，呈現八卦山桐花雪繽紛飛舞，浪漫指數破表，晚間每半小時都有水舞表演。

年畫特展 傳統有創意

到台中走春，可到國立台灣美術館欣賞「鼠年年畫特展」。年畫是傳統春節除舊布新迎新年的應景裝飾，有吉祥、避邪、祈福等象徵。國美館表示，隨著時代變遷，版印年畫的意象、表現，已從應景裝飾變成兼具傳統文化的當代創意創作。今年徵得二六二件作品，選出首獎六件。

觀光工廠賞花

延伸閱讀

二層坪水橋波斯花海美如畫境 走春踏青別錯過

金燈開燦迎鼠年 大批遊客到台南走春

花在彰化！白天看花、夜晚賞燈 還有水舞秀

影／彰化觀光工廠春節很好逛 好玩、好吃、拿好...

「2020燈Light西螺」蝴蝶花海超吸睛！...

農地違章工廠清查 中彰投破萬

相關新聞

過年祈福必拜 廟不可言走春趣

2020-01-29 00:27

桃竹苗 特色場館 等你打卡

2020-01-29 00:30

拋去煩憂！來趟台三線輕旅行

2020-01-29 00:28

大樂透春節加碼大紅包 已有124人獨得百萬獎金

2020-01-28 12:52

台彩春節大紅包送出1.45億 新北市中獎率奪冠

2020-01-28 12:34

狗來富擋不住 店狗帶旺常客刮出百萬百獎

2020-01-28 11:02

台中這家彩券行 連兩年都賣出百萬大獎刮刮樂

2020-01-28 10:40

不再錯過財神爺！今年一定發大財 初四這些禁忌要注意

2020-01-28 07:00

太旺！他連刮5張都有獎 第6張中百萬

2020-01-27 22:52

國道北上今最塞 3路段堵到凌晨

2020-01-27 22:52

初三大樂透 18人一注獨得百萬紅包

2020-01-27 22:22

初三發大財！大樂透1.22億頭獎 新北林口一人獨得

2020-01-27 22:07

明天國道14大地雷路段曝光 國5恐狂塞16小時

2020-01-27 19:34

北上車潮湧現 國3、國5部分路段恐塞到凌晨2時

2020-01-27 18:42

2019年全台哪裡最旺？新北市開出最多頭獎

2020-01-27 12:35

彩券行店員夢見投注機印不停 隔天賣出刮刮樂百萬大獎

2020-01-27 08:57

超旺！2000元刮刮樂連5張中獎 第六張刮中百萬

2020-01-27 08:48

高公局預測：春節國道交通量今天最高 避開車陣看這裡

2020-01-27 08:26

紅包行情大調查！這裡一包1萬6…家長崩潰

2020-01-27 08:00

春節雙向車流最大的一天 國道15地雷路段今恐最塞

2020-01-26 22:44

初二春節大紅包27人獨得百萬 尚有238組待送

2020-01-26 22:21

明天初三國道雙向車多！15雷區路段恐最塞

2020-01-26 21:17

私房走春景點「台版牛奶湖」武界壩 看山看水看古蹟

2020-01-26 16:30

大年初二！公路總局：蘇花改車潮比昨天少 交通順暢

2020-01-26 16:21

國5北返開始塞車 宜蘭到頭城車速不到20km

2020-01-26 15:23

大樂透今晚續開 春節大紅包還有269組百萬大獎待送

2020-01-26 11:24

過年這廟最神！添香油不用帶錢、6國語言為你解籤

2020-01-26 08:00

開春祈福點光明燈 行天宮免費龍山寺一盞數萬元

2020-01-26 01:42

拜廟籤詩 都師出同源

2020-01-26 01:41

大年初一大樂透頭獎落台東 一人獨得2.43億元

2020-01-25 22:09

過年也要存錢 無痛存錢法讓你明年飛出國

2020-01-25 20:27

蘇花改大年初一車潮爆大量 明後天車流可能會更多

2020-01-25 19:39

網瘋傳刮刮樂3、6、9較易中獎？台彩：採隨機分布

2020-01-25 19:05

初二旅遊回娘家 高公局預估國道16壅塞地雷路段

2020-01-25 19:04

行天宮擲筊「祭元辰」、「祭星補運」 點另類光明燈

2020-01-25 18:42

行天宮與龍山寺偏殿籤詩系出同源 民俗專家：心誠則靈

2020-01-25 18:41

初二回娘家 鄰風景區8省道恐塞車

2020-01-25 18:39

春節必備花材這樣挑 銀柳要鮮紅又飽滿

2020-01-25 17:50

美甲開運法！紅、金、粉不NG搭配快來看

2020-01-25 17:26
看更多

熱門文章

不再錯過財神爺！今年一定發大財 初四這些禁忌要注意

2020-01-28 07:00

寒流發威16縣市10度以下！氣象局首發最冷的橙色燈號

2020-01-28 12:06

公館「陳三鼎」預告將回歸 粉絲興奮：期待新店開張

2020-01-28 11:14

「大樂透」春節加碼連續開獎11天 各期獎號看過來

2020-01-28 20:40

氣溫還未探底！一張圖看寒流發威趨勢

2020-01-28 11:00

中央山脈也擋不了！寒流「直接對西半部衝」這幾天最冷

2020-01-28 17:57

周六陽光是錯覺暴冷探8度 一張圖看春節及返工天氣

2020-01-28 17:48

台南18時05分發生規模4.1地震 最大震度3級

2020-01-28 18:24

澳門航線剛開就遇武漢肺炎 星宇公布3月底前取消航班

2020-01-28 10:28

高公局：國1可能塞到深夜 國5恐擠到明天凌晨2點

2020-01-28 16:13

中市賣出千萬元刮刮樂 中獎者送百注彩券分享好運

2020-01-28 16:19

寒流發威全台急凍 周五清晨最冷低溫下探8度

2020-01-28 09:14

影／氣溫零下5.3度 玉山昨深夜起持續下雪

2020-01-28 08:36

寒流來襲 嘉明湖山區一片銀白世界

2020-01-28 13:07

中南部也冷到有感 鄭明典：分裂高壓經海面時間短帶來低溫

2020-01-28 09:04

早餐最該戒！減醣權威宣告 瘦身必守七大法則

2020-01-28 08:20

明天再湧北返車潮！收假日七路段超塞 快趁上午出發

2020-01-28 19:11

經濟部：散裝口罩 即日起超商買得到

2020-01-28 20:11

國1路段接連「紫爆」 高公局建議趁高乘載或明再上路

2020-01-28 11:51

2月星座塔羅運勢：金牛迎接轉變，天秤擺脫束縛

2020-01-28 17:00

華山市場不只阜杭 這3間排隊名攤吃過嗎？

2020-01-28 11:21

大樂透春節加碼大紅包 已有124人獨得百萬獎金

2020-01-28 12:52

影／福壽山農場下雪了 遊客呼過癮

2020-01-28 16:33

民宿有澳門旅客當晚要求退費 夫婦遭拒竟留1星負評

2020-01-28 14:18

年後健身房甩肉怕武漢肺炎纏身 醫推隨身帶酒精棉片

2020-01-28 12:23

初四大樂透頭獎摃龜 21名幸運兒「獨中100萬」春節大紅包

2020-01-28 22:11

明起氣溫恐低於攝氏10度 國家災防中心籲民眾戒備

2020-01-28 14:52

春節彩券賣爆 電腦對獎塞車彩券行老闆跳腳

2020-01-28 18:50

影／寒流助攻玉山積雪14公分 氣象局：可能持續下整日

2020-01-28 15:25

防止鞋頭烘炒售價？Nike官網暫時下架Kobe系列商品

2020-01-28 15:58

一個做了七、八年的夢 具有什麼含義？

2020-01-28 14:00

貓咪挑嘴耍賴趴地抗議 主人嘆像「命案現場」網見照笑翻

2020-01-28 11:00

5大NG習慣讓你存不了錢 別再被「限定商品」吸引

2020-01-28 17:30

排雲山莊積雪厚達25公分 玉管處呼籲無雪地經驗勿上山

2020-01-28 15:56

影／玉山大雪紛飛 沒有雪地裝備禁止上山

2020-01-28 10:42

1月29日黃瑪瑪人偶愛心快閃活動取消通知

2020-01-28 10:22

初四返工車潮 台88縣「紫爆」 國1、國5段也不到30公里

2020-01-28 11:19

上午10時起北上車潮湧現 高公局說下午6路段超塞

2020-01-28 13:29

兒子想看「小綠人」！日本作家來台灣旅遊 手繪圖做足準備

2020-01-28 12:20

用「欺負你」來告白！4大星座最愛打是情、罵是愛

2020-01-28 13:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top