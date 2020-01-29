中彰投 日遊花海 夜賞燈海

彰化八卦山大佛區的「彰化月影燈季」，50萬顆LED燈讓大佛亮起來。 圖／彰化縣府提供 分享 facebook 中彰投走春多采多姿，不僅白天有花海可看、有宮廟可逛，晚上還有夜燈可賞，民俗、藝文、知性與感性兼具。

名間松柏嶺 健行熱門

南投縣名間松柏嶺是戶外走春的好去處，先到受天宮參香後，可順道走廟旁的「豐柏登山步道」，沿途綠樹成蔭、幽靜，漸成健行運動者的熱門路線，周邊還有茶二指茶業故事館、七星陣地碉堡公園。故事館有偌大茶園和裝置藝術，成為打卡熱點；碉堡公園的七座碉堡經規畫成為茶園新景觀。

田尾賞花 加碼送盆栽

到彰化走春，可以到花鄉的田尾公路花園賞花、騎三輪車，欣賞波波草、九重葛花海、小葉欖仁森林等季節美景，田尾公所在初六前加碼走春好禮，憑第一停車場繳費證明，前兩百名可兌換一份小盆栽，讓民眾心花朵朵開。

廟口飽餐 逛觀光工廠

到鹿港天后宮等廟宇拜拜後，廟口商圈的蚵仔煎、烏魚子炒飯、麵茶等人氣小吃都已開張，老街的桂花巷藝術村有木作、 獅頭、皮雕、 書法等藝術家駐村和大家交流，鹿港頂番社區在元宵當天有踩街、提燈籠鬧元宵活動。還有時間的話，還能一遊台灣玻璃館、緞帶王觀光工廠、白蘭氏健康博物館等觀光工廠。

彰縣燈區 從南亮到北

彰化縣政府今年營造南北雙燈區活動，北燈區是彰化八卦山大佛區的「彰化月影燈季」，五十萬顆ＬＥＤ燈讓大佛亮起來，全長超過二公里的燈區，從八卦山牌樓一路璀璨至整條天空步道，燈節將持續到農曆正月十六日。

「彰化月影燈季」從山下流星雨造型布置，到八卦山大佛光芒四射的燈飾等，每天傍晚六點至十點，民眾可到彰化市吃完彰化肉圓後，再到八卦山賞燈看夜景。

南燈區則在溪州公園的「花影水舞燈區」，民眾白天可到溪州公園賞花，晚間再賞燈景，夜間燈飾從初一到十六的每晚六時至九時展出，結合花卉和水舞表演，還有會呼吸的互動蒲公英裝置、可觸控的鑽石七彩花朵，以及科技網紗投影，呈現八卦山桐花雪繽紛飛舞，浪漫指數破表，晚間每半小時都有水舞表演。

年畫特展 傳統有創意

到台中走春，可到國立台灣美術館欣賞「鼠年年畫特展」。年畫是傳統春節除舊布新迎新年的應景裝飾，有吉祥、避邪、祈福等象徵。國美館表示，隨著時代變遷，版印年畫的意象、表現，已從應景裝飾變成兼具傳統文化的當代創意創作。今年徵得二六二件作品，選出首獎六件。