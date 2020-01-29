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桃竹苗 特色場館 等你打卡

2020-01-29 00:30聯合報 記者黃瑞典胡蓬生陳斯穎／連線報導

小熊博物館陳設近三千隻泰迪熊。 圖／新竹縣政府提供
小熊博物館陳設近三千隻泰迪熊。 圖／新竹縣政府提供
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戶外走春擁抱大自然很愜意，一些特色場館的室內展出，也是走春不錯的選項。桃園、新竹、苗栗有許多特色場館都在大年初五開館，適合親子走春，來一趟探索人文與藝術的小旅行。

影像博物館很溫馨

新竹市的舊城區有眷村博物館、影像博物館、黑蝙蝠中隊文物陳列館、美術館、新竹水道取水口展示館等，都在初五開館，其中影像博物館除了展示海報、放映機等電影相關的文物，讓民眾窺探戲院和電影的歷史軌跡，還安排ＦＵＮ送溫馨影展。

眷村博物館介紹台灣眷村的形成與新竹眷村的演變，以情境重現方式保留眷村即將消逝的生活樣貌，還展出許多昔日眷村克難自製的生活文物，春節期間也有「青春之後-戰爭Ｘ眷村Ｘ新竹人」主題展。

重新開幕的新竹市立動物園人氣超夯。 圖／新竹市政府提供
重新開幕的新竹市立動物園人氣超夯。 圖／新竹市政府提供
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文物館窺黑蝙蝠傳奇

黑蝙蝠中隊文物陳列館珍藏展出黑蝙蝠中隊完整文史紀錄，也安排九重天外慶生還特展，以民國五○年李德風中校為題，呈現P2V-7Ｕ型機深入中國大陸西南廣大地區執行電子偵察及空投心戰宣傳品任務的經過。

另外，玻璃工藝博物館也舉辦新竹市玻璃藝術家聯展，精選不同玻璃技法的作品，分為坩鍋窯爐、窯燒、燈炬、冷作四大類，涵蓋學界、業界各種玻璃技法創作，也可來欣賞經典的玻璃藝術創作。

小熊博物館超可愛

往新竹縣走，關西的小熊博物館有近三千隻泰迪熊，分為時尚、袖珍、環保等主題，還有小熊手作教室，可以ＤＩＹ專屬小熊作紀念。內灣老街的浪漫愛情故事合興車站，企業家曾春兆求學時搭火車認識鄰校女孩，兩人最後修成正果，更在台鐵要廢此站時出面認養，促成老車站重生，也造就這座愛情車站的美名。

到竹東火車站東側的文創藝術村，除了欣賞特色的牆面彩繪，也有多家特色餐廳。竹東的「蕭如松藝術園區」則有日式老建築與幽雅的氛圍。沿著台三線往南，北埔老街有各式客家小吃，以及超過一百八十年的慈天宮、姜阿新洋樓等古蹟。

苗栗高鐵特定區內的客家圓樓。 記者胡蓬生／攝影
苗栗高鐵特定區內的客家圓樓。 記者胡蓬生／攝影
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客家圓樓親子同遊

苗栗縣許多公共場館值得一遊，例如客家圓樓在高鐵站旁，客家味十足，搭配親水廊道景致，令人心曠神怡。銅鑼鄉的台灣客家文化館有多媒體影音及生動有趣的「３Ｄ好客劇場」，適合親子同遊；戶外開闊的梯階廣場、半月池景觀及周邊的山林之美，擄獲不少人的心。

桃園市客家文化館內外的客家布馬、３Ｄ彩繪及年節公仔造景都很吸睛，之後可順道到石門水庫或十一份北水局大草坪，或到三坑生態公園走走，是一趟輕鬆的戶外踏青行程。

博物館新竹眷村

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