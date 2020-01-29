過年祈福必拜 廟不可言走春趣

國定古蹟鹿港天后宮從除夕到一整個年節都有濃濃的傳統年味，春節都擠滿人潮，廟前就是小吃商圈，到天后宮拜拜，也一定要嘗嘗當地蚵仔煎等美食小吃。 圖／鹿港天后宮提供 分享 facebook 很多人喜歡在春節到廟裡拜拜、走春，為新的一年祈福，中彰投古剎多，又多是古蹟，可以點光明燈或安太歲，也別忘了欣賞文化古蹟之美。

國定古蹟鹿港天后宮從除夕起都有濃濃的年味，除夕夜就會請出「黑面媽」湄洲媽祖進中殿視事，舉行新春祈福儀式，有最傳統味的八音鬧廳，並在金鑼開鑼儀式中展開新春展演開燈儀式，有熱騰騰的平安圓讓民眾吃平安，還可敲平安鑼。此外，還有躦轎下祈福、送招財小紅包，以及工藝大師作品展覽。

鹿港鎮護安宮有鼠年生肖燈展，宮前還有楊橋公園元寶、開元通寶、夜明珠、水舞主燈等，走到楊橋公園也別忘了到許願池丟銅板許願。和護安宮緊臨的就是南方福德正神，元宵節還有南方福德正神遊街賜財活動。

彰化市主祀玉皇大帝的元清觀（天公壇）春節期間也會擠滿信徒來拜拜，還有過七星平安橋祈福活動。 記者林宛諭／攝影 分享 facebook

鹿港還有國定古蹟龍山寺、新祖宮、城隍廟、文武廟等都有新春活動，初九有文武廟文衡聖帝春來踩街賜福活動；彰濱工業區內的玻璃廟護聖宮也值得朝聖，尤其夜間的燈光變化更讓玻璃廟美輪美奐。

彰化市主祀玉皇大帝的元清觀（天公壇）每到大年初一也會擠滿信徒來拜拜，向天公祈禱整年好運道。另有過七星平安橋活動，年初一、初八子時有祝壽大典、初九啟燈祈福、正月十四子時祝壽大典等，都準備平安圓、壽麵免費吃。

台中市東區二百六十六年歷史的樂成宮，二月七日「二○二○台中媽祖國際觀光文化節」開跑，下午五時開始發送元宵小提燈。

南投縣名間鄉松柏嶺受天宮是國內信奉道教玄天上帝聖地，每年春節走春人潮眾多，初五也有「平安麵」和「平安湯」，讓民眾吃平安、過新年。竹山紫南宮發財金、招財錢母遠近馳名，春節期間是招財進寶的最佳時刻，別忘了跟土地公借還發財金，為自己添財運。