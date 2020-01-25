年節賞花何處去？不能不提「武陵櫻、福壽梅」

過年爬山賞花何處去？若是想要賞櫻，武陵農場、福壽山農場、太麻里金針山等都是不虛此行的好去處。至於梅花，可以在福壽山農場欣賞到一半紅一半白的鴛鴦梅。在玉山山腳下的草坪頭，更可以一飽櫻、桃、李花綻放的眼福。

武陵農場表示，想要1日遊的民眾，可利用周一到周四到訪，賞花品質較好。(Photo by 武陵農場) 分享 facebook

武陵紅粉佳人招手

談到爬山賞櫻，不能不提到武陵四秀山下的武陵農場，今年花季於2月8日至2月29日登場，是武陵農場推動「公共運輸」賞櫻的第9年，並首度設置即時影像，民眾可以24小時觀察茶莊和露營區花況跟氣候。

武陵農場表示，目前住宿幾乎訂滿，露營區全滿，所以建議想要1日遊的民眾利用周一到周四到訪，賞花品質較好。武陵農場的櫻花包含台灣原生山櫻花、霧社櫻、昭和櫻、紅粉佳人等10多個品種，其中又以紅粉佳人為主力，深受大家喜愛。目前山櫻花已開，2月份其他品種如昭和櫻及紅粉佳人也將陸續盛開。

福壽山梅櫻接力

往南走便是中橫的福壽山農場，目前梅花已陸續盛開，花期約從12月底到隔年1月底。農場場長巫嘉昌表示，農場種植約500多株梅樹，最特別的是在松盧與福壽山莊前的鴛鴦梅，可以看到同一朵梅花出現一半紅一半白的特殊品種，相當少見的梅花突變種「鴛鴦梅」也讓遊客稱奇。

福壽山的櫻花雖然不如武陵農場知名，但因遊客較少，為賞櫻的悠閒去處。福壽山農場的「千櫻園」種植了6000株櫻花，種植多種品種，其中包含稀有的鬱金櫻。每年從2月到3月底4月初，不同品種的櫻花輪流盛開，接力延續花期的美好。

太麻里金針山賞櫻

再往南走為玉山山腳下的草坪頭，近年來成為南投縣信義鄉著名的賞櫻的景點，草坪頭櫻花季宣告開始盛開到3月，目前櫻、桃、李花相繼迸裂綻放中。信義鄉長全志堅指出，若民眾假日自行開車前往，可將車輛停於桐林道路，由接駁車接送往返，接駁時間早上8點至16點，以便利民眾紓解壅塞情況。

過年若是前往花東遊玩，也不能錯過台東南迴唯一的賞櫻景點太麻里金針山，每年1月到3月初是太麻里金針山賞櫻的季節，山區栽種數千株的吉野櫻、山櫻及八重櫻等品種，其中又以八重櫻數量最多。當地農民表示，目前山區櫻花已陸續開花，粉色、桃紅色花朵在山頭綻放，局部景色讓上山遊客驚艷。

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