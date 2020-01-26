開春祈福點光明燈 行天宮免費龍山寺一盞數萬元

新年到，不少民眾會至各大廟宇付費點光明燈，祈求新的一年平安順利。但很少人知道，提倡環保的行天宮也可點「免費」光明燈，包含「祭元辰」或「祭星補運」，都可讓信徒提升運勢，讓祈求的事情如願以償。 本報資料照片 分享 facebook 新年到，不少民眾會至各大廟宇付費點光明燈，祈求新的一年平安順利。但很少人知道，提倡環保的行天宮也可點「免費」光明燈，包含「祭元辰」或「祭星補運」，都可讓信徒提升運勢，讓祈求的事情如願以償。

行天宮表示，信徒若遇到不順或不平安時，可至行天宮登記「祭元辰」，並至宮中當面跟宮內主神恩主公祈求庇佑。只要擲筊獲恩主公同意，就能擇定合適日子，透過誦經完成，讓元神光采、理智清明。

至於「祭星補運」，行天宮指出，信徒只要覺得要加強運勢，就可視年齡別，擇定合適日期到行天宮誦經跟拜，就可以幫自己補運，一樣有點光明燈的效果。

每年歲末年終，全省知名廟宇，像是北部的龍山寺、關渡宮、指南宮、松山慈祐宮，中南部的大甲鎮瀾宮、北港朝天宮、高雄關帝廟等宮廟，都會提供點光明燈服務，信徒為祈求來年平安，即使每盞要價數百元到數萬元不等，仍常是一燈難求。

為滿足不同需求，部分宮廟光明燈會提供藥師燈、財神燈等不同選項，價碼也隨燈位不同有差，有些宮廟還讓自動提款機，進駐提供線上點燈服務，創造「光明燈經濟」。以每年排隊人龍常「自然溢出」的龍山寺為例，一年粗估就有1.2億元收益。

不同於以營利模式經營光明燈業務，行天宮卻以免費「祭元辰」或「祭星補運」提供準光明燈服務。行天宮說，古代沒有電，所以宮內也沒所謂點光明燈服務，「祭元辰」、「祭星補運」是遵循古禮誦經祈福儀式，是否收費每個宮廟有不同做法。