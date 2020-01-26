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拜廟籤詩 都師出同源

2020-01-26 01:41聯合晚報 記者周志豪／台北報導

國人過年時多習慣前往廟宇祭拜，順道求支籤瞭解來年運勢，各宮廟與神明也各擁支持者。有民眾一天趕多間寺廟「走春」，哪間較靈驗也成信徒茶餘飯後話題；但許多人或許不知，各宮廟籤詩其實大同小異。

目前國內各宮廟籤詩，主要有雷雨師靈籤、觀音大士靈籤、關聖帝君靈籤、保生大帝靈籤、三太子籤詩等系統，淵源則多半是在清朝治台期間，隨大陸神像分靈來台後沿用至今，等於數百年前就定版。

也因「版本不多」，國內大宮廟籤詩也多重複，像包含台北龍山寺正殿等主神為觀音的觀音寺，籤詩彼此內容大同小異；台北保安宮與全省祭拜保生大帝宮廟籤詩多半系出同源，只做文字修正。至於靈驗程度，民俗專家表示，心誠則靈。

但台北行天宮卻與部分同樣供奉關聖帝君的宮廟不同，不抽關公籤，而改採雷雨師靈籤，與台北龍山寺同樣供奉關聖帝君的偏殿籤詩相同。雷雨師靈籤還被稱為關帝籤、城隍籤，甚至供奉其他主神的寺廟也都看得到。

但台灣省城隍廟、新北市新莊地藏庵與林口竹林山觀音寺，則是採有「籤王」籤的六十甲子籤，各宮廟籤詩內容文字出入不多，只是籤解差異比較大。

輔大宗教系副教授張超然表示，一般宮廟籤詩多會根據所供奉神明不同，而使用相對應的籤詩系統，像供奉保生大帝的宮廟會使用藥籤；籤詩來源除由大陸原鄉傳入外，部分籤詩系統也可能來自台灣內部流傳。

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