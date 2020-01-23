除夕返鄉潮…國道5地雷路段 恐塞到下午

國道一號南下彰化路段23日已出現塞車潮。記者林敬家／攝影 分享 facebook

今天是除夕，由於昨天不少南下車流已上路，交通部高公局預估，今天國道全日交通量將與平日相近，南向也僅為平日的一點一倍，但車潮主要集中在上午，建議用路人避開尖峰時段，下午再出發。

不過，晴朗的天氣將逐漸轉變，中央氣象局說，受鋒面移至北部海面影響，北部今天雲量較多，基隆北海岸到花東有局部短暫雨。整體來說，全台今、明天氣還算穩定，初二明顯轉為濕冷，初三受大陸冷氣團影響更「有感」，東半部將持續有雨，中部以北低溫下探十二到十四度。

高公局預估，今天上午國一楊梅—新竹系統、彰化系統—埔鹽系統、國三土城—關西、快官—霧峰，國五南港系統—坪林南向路段等五大「地雷路段」，恐塞到下午四時；疏導措施包括單一費率、國三新竹系統至燕巢系統再八折收費、深夜零至五時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

昨天小年夜全台飆高溫，北部高溫達廿八度，中南部更上看卅度；不少民眾昨天趁春節連假首日返鄉，國道一早就湧現南下車潮，國道十號鼎金系統到左營西向行車速度一度「紫爆」（平均車速不到廿公里），下午國一彰化路段、湖口到新竹路段、國三南投路段、國五南港系統到坪林等車多，國一彰化系統至埔鹽系統也「發紫」，傍晚過後車潮才陸續紓解。

至於剛全線通車的蘇花改，南下車潮清晨五時陸續湧現，最高峰落在上午七、八時，東澳隧道出口端一度回堵達兩公里，但中午過後恢復順暢。整體來說，南下車流雖多，但可循序漸進。首都客運及台北客運表示，南港到花蓮行車時間約三小時十分，板橋到花蓮行車時間約三小時廿分，北花線「回遊號」春節期間部分班次已客滿。

交通部公路總局則表示，可能因「隧道效應」，昨部分駕駛進隧道後降速，造成觀音隧道、中仁隧道有車陣，呼籲駕駛可在限速範圍內，盡量以最高速行駛。

另外，國內機場昨出現不少離島返鄉民眾候補機位，交通部民航局說，為協助離島居民返鄉過年，經協調軍方共出動四架次軍機投入疏運，包括台北往金門三架次，載運二○七人，台北往澎湖一架次，載運七十人，共疏運二七七人。