應景水果蜜棗、桶柑貴翻 漁產、肉品至少漲1成

大批民眾昨趕在春節連假的最後一天上班日，到台北迪化街年貨大街採買年貨，因受武漢肺炎疫情影響，不少民眾戴口罩辦年貨。記者侯永全／攝影 分享 facebook

春節前連日天氣好、買氣旺，整體春節辦年貨，蔬菜價格平穩，水果、漁產、肉品，零售價格至少上漲一成。其中，水果出現節慶行情，年節應景時令的蜜棗、草莓、茂谷柑、桶柑都貴翻天；豬肉價格低迷，指標性紅羽土雞批發價在相對低點，但仿土雞市場零售仍位於高價，透抽、白蝦、蛤蜊水產價格略為上揚。

根據台北農產運銷公司統計，昨蔬果到貨量二千七百公噸，年節前進貨量大增，蔬菜每公斤平均批發價為廿九點六元，量多價揚，顯示消費需求大，買氣暢旺。

水果昨到貨量一一六○公噸，每公斤平均批發價五十八點二元，應景的頂級蜜棗(上價)每公斤平均批發價一五六元、釋迦一三七元、草莓二一二元。象徵大吉大利的茂谷柑八十三元、桶柑八十七元。北農總經理翁震炘說，桶柑價格超好，拍賣市場價格不斷往上喊，顯示民眾有送禮需求，需求高買氣旺價格當然往上揚。

翁震炘說，預估今天小年夜因已放假，辦年貨採買的人潮會更多，北農今天到中午都還會持續拍賣，供應消費者、承銷人的需求。

白鯧價格 年前相對平穩

漁產方面，昨新北傳統市場白蝦一斤四百元、透抽一斤二二○，蛤蜊原來一斤一五○元也漲為一八○元，比平時約略上揚一成，六百公克大的白鯧魚每尾五百元，但價格在年前算是相對平穩。

紅羽土雞每台斤平均批發價卅五元，相對低點，零售仿土雞價格則漲翻，一隻漲至一九○元。同樣狀況也出現在豬肉，豬肉每公斤平均批發價六十五元上下，但帶皮五花肉零售價在每台斤一六○元至一八○元的高價。