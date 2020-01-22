春節遊竹縣內灣及尖石風景區 這樣走躲車陣

新竹縣府警察局因應重要節日交通順暢，首次創造「科技宣導文宣」，採用QR Code捷徑，提供用路人掃描QR Code，即可獲得尖石、內灣、六福村、北埔老街及內灣火車時刻表等相關交通疏導措施。 圖／新竹縣府警察局提供 分享 facebook 春節年假倒數！新竹縣走春熱門景點內灣及尖石風景區，每年都會湧進大批遊客和車潮，警方將針對易壅塞的路段及周邊道路重點區域加強疏導與管制。

交旅處長游志祥表示，春節期間預估內灣、尖石地區，每天將湧入1.5到2萬人次及約6000輛車量，將透過警廣及LINE即時發佈訊息，避免遊客集中同一時段進場，同時提供即時選擇替代道路，達到分散車流效果。

新竹縣橫山警分局表示，除夕至初一通往內灣、尖石等風景區的車流量不多，將採由儀器自動並搭配交管員警手動號控管制。

警方預估初二至初五的交通會較壅塞，將針對進入內灣、尖石道路沿線，包含省道台3線十分寮路口、縣道120線的永豐橋至內灣外環道等易回堵路段，每天上午8點至晚上6點增加警力交通疏導。

另外，警方建議從台三線南下進入風景區的遊客，可走120線進入；或走鄉道竹35線替代道路，配合指示牌導引和員警指揮到內灣商圈。從尖石風景區離開的遊客，則引導左轉內灣大橋後右轉南坪古道，經鄉道竹35線或水防道路銜接新興街，再接台3線離開。

警方提醒，民眾可將愛車停放在距離內灣約1.2公里外的防汛道路，約可免費停放300輛汽車，或停放在九讚頭車站前廣場，再搭乘內灣線小火車進入內灣老街遊玩，班次也提高為每30分鐘一班，並增加至4節車廂，以提升運輸效率。