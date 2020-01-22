蘇花改車流 年初一2.5萬輛次起跳 估破紀錄

配合蘇花改通車，春節期間，花蓮警方在金三角商圈等重要路口每天都會有警力執勤。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

蘇花改全線通車後，首度面臨春節連假考驗，今天就會有返鄉車流，預計每天南下北上至少上萬輛車，大年初一總車流量從2萬5000輛次起跳，將打破蘇花改車流紀錄。宜蘭縣警察局建議，前往花東的用路人在23日小年夜或24日的除夕當天提早南下，避開塞車時段。

北返車潮以年初四達高峰

去年蘇花改的蘇澳到東澳段通車，清明節當天南下北上共2萬4千輛車流，塞到不行，如今全段通車，用路人更多。宜蘭縣警察局交通隊研判，大年初一以南下為主，總車流不但會超過去年清明節，且將從2萬5千輛起跳，創下蘇花改最大車流紀錄，至於北返車潮以大年初四達最高峰，也建議民眾避開。

交通隊長黃文泰表示，蘇花改通車不久民眾嘗鮮，加上春節出遊車潮眾多，國5的二線道轉進蘇花改一線道的車流，勢必造成「漏斗效應」產生瓶頸；在宜蘭的交通易塞路段，包括國5前往蘇花改的新馬路橋、箕山橋、蘇花改蘇澳端、東澳端、南澳市區及大南澳路橋等端點，這次從箕山橋南下到蘇花改入口的外側車道，規畫大客車優先行駛，成效如何尚待觀察。

宜花投入大批警力疏導交通

至於花蓮易塞路段，包括中仁隧道北口、仁水隧道南口、崇德段及大清水至新城路段等3處，崇德路段因2車道併為1車道易形成回堵，會請警方拉長併車道路段，避免車輛塞在狹窄路段，新城至大清水路段也會調整號誌，讓號誌時間一致，管制車輛排隊前進，避免塞車。

宜蘭警方規畫春節出勤5300人次警民力，比去年春節增加500人次，在各易塞結點加強疏導，如遇民眾報案交通壅塞，將啟動交通快打警力到場排解。

花蓮警方也規畫投入大批警力，春節期間每天上午8點至晚間11點，在花蓮市區金三角商圈及重要路口編排警力交通疏導崗哨。縣府並盤點近6千格停車位，新增12處臨時停車處，共有逾4千個免費車位，紓解市區交通。

臨時免費停車處設在國福大橋周邊的德興運動場、水源大橋旁各一處等。記者王思慧／攝影 分享 facebook

陽明山巴拉卡公路提前搶通

另外，去年12月陽明山巴拉卡公路因連日大雨上邊坡坍方，道路中斷，原預計農曆年後1月底才能通車，但昨已提前搶通開放，108路公車將配合，即起恢復進入巴拉卡公路行車動線，民眾可多加利用。