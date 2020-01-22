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春節 北市場館滿檔 門票優惠 宜蘭辦農曆跨年 聽歌看表演

2020-01-22 23:11聯合報 記者魏莨伊戴永華翁浩然張世杰／連線報導

台北市兒童新樂園推出一日票優惠活動。圖／取自台北市立兒童新樂園臉書專頁
台北市兒童新樂園推出一日票優惠活動。圖／取自台北市立兒童新樂園臉書專頁
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春節假期今展開，台北市立動物園、天文館、兒童新樂園等，春節期間推出多項活動，例如動物園推出3款限量水豚君鼠年紀念門票。宜蘭則有全國唯一由官方舉辦的農曆跨年活動「歡樂宜蘭年」除夕守歲晚會，邀請來自日本九州的野武士太鼓團打擊表演、樂團獻唱天籟美聲。

全國唯一由官方舉辦的農曆跨年活動「歡樂宜蘭年」除夕守歲晚會，明天晚上9點在丟丟噹森林廣場起爐，點燃爐火即宣告活動展開，有來自日本九州的野武士太鼓團打擊表演、玻利維亞安地斯樂團獻唱天籟美聲，12點縣長林姿妙還會發放鼠年紀念紅包。

國立傳統藝術中心宜蘭傳藝園區過年舉辦「傳藝燈籠節-燈來鬥陣過好年」活動，打造百家姓燈籠牆，在大紅燈籠寫上台灣前400大姓氏，宜蘭監獄收容人巧手製作的220個造型花燈也會在園區展出。緊張刺激的博杯比賽將在初四、初五連辦兩天，第一名可得夏威夷7天5夜旅遊雙人券、旅遊基金5萬元。

而台北市立動物園初一至初三辦理「鼠鼠生豐」新春快閃活動，初一上午9點開始發行紀念門票，共計12萬張。兒童新樂園即起至2月9日，與台灣科學教育館、天文科學教育館共推春遊三館聯合護照，每套199元。

兒童新樂園24日除夕休園，23日小年夜、25日初一到29日初五則從早上9時營運到晚上8時，初一至初五一日票只要168元，就可無限暢玩兒童新樂園13項大型遊樂設施，生肖屬鼠的遊客初一至初三購票時出示證件，優惠價99元。天文館初一至初三上午9時至下午4時推出「財鼠咬紅包-幸運366」活動，可抽紅包禮券。

北市士林官邸的春節花卉展，春節期間不打烊，一路展至3月1日，打造繽紛喜氣的蘭花饗宴，戶外庭園開放時間為上午8點至下午6點，室內展為上午8點30分至下午5點。

貓空纜車除夕暫停營運，23日、25日到28日則從早上8時30分營運到晚上10時，29日提早1小時收班。

台北小巨蛋主場館除夕9時營運到傍晚6時，23、25到29日延長營運到晚上10時；冰上樂園24日暫停開放，23、25到29日從早上9時開放到晚上9時。

至於北市12區運動中心僅除夕、初一休館，初二起至初五從上午8時營業至下午4時；台北體育館桌球室、羽球館及天母網球場，除夕至初二休館，初三起至初五上午8時至下午5時營業。體育局指出，各運動場館均推出春節超值優惠好康。

春節

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