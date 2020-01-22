年節送禮不想收到什麼？答案超意外 網曝：容易壞

過年不想收到哪樣伴手禮？網點名水果禮盒。示意圖／ingimage 分享 facebook

農曆春節即將到來，許多人會到親朋好友家拜年，但挑選伴手禮可是一門學問，就有網友在網上詢問，「過年最不想收到什麼伴手禮？」結果一出，答案超意外，不少網友投給「水果禮盒」，認為其保存期限短容易腐壞。

原PO在PTT發文表示，自己最不想收到各種餅乾禮盒還有高粱酒禮盒，因為不喜歡吃乾乾的東西，也不敢喝高粱酒，「我覺得送水果最好或是送紅酒也不錯，大家覺得呢？」

貼文一出，多數網友的答案和原PO相反，認為送水果禮盒最雷，「討厭水果禮盒」、「水果禮盒過年一堆不吃又會爛」、「水果保存期限太短」、「討厭水果吃不完很有壓力」、「水果啊！昨天才又收到一箱根本吃不完」、「水果禮盒無誤」。

但也有人表示，「咦～我最想要水果！」、「好驚訝水果居然是最不想收到的」、「喜歡水果禮盒，而且禮盒底下有內餡的那種」、「水果不是安全牌嗎？而且水果禮盒很貴欸」、「你們不要的禮盒都可以給我，我也想收到禮物」、「水果禮盒最好！」

也有網友提出其它地雷禮盒，「不想收香腸禮盒、蛋糕糖果類」、「水果跟營養食品」、「酒！我家堆了一堆洋酒紅酒佔地又困擾，還不如送米酒花雕，至少可以入菜」、「餅乾、香腸、肉乾」、「雞精都沒人要喝」。