沒吃到就像沒過年 除夕團圓時餐桌上的必備菜餚

農曆新年將至，除夕夜圍爐是東方的傳統文化，每個人都會回到家鄉與家人團聚，而哪道是吃年夜飯時家家戶戶中不可或缺的菜色，以下盤點年菜排行榜，網友評論「沒吃到好像沒過到年」的經典年菜。

集山珍海味於一甕中的「佛跳牆」，絕對是過年不可或缺的經典菜色之一，其中包含干貝、鮑魚、魚翅等多達20多種材料，內容豐富、料理過程繁雜且需要長時間烹煮，為除夕團圓的餐桌上不可或缺、少了它等於沒過到年的經典菜色之一。

集山珍海味於一甕中的「佛跳牆」，絕對是過年不可或缺的經典菜色之一。 記者林俊良／攝影 分享 facebook

而年菜常取料理的同音字，魚與「餘」讀音相同，過年準備魚料理是年年有魚，當中魚料理中以鯧魚、黃魚等為主，除了食材當季，鯧魚象徵生意「昌」榮，香煎金黃色的鯧魚或酥炸後淋上茄汁的糖醋黃魚，為必備年菜。年夜飯中不將魚肉完全吃完，剩下一點更是年年有剩「餘」，象徵財富有剩下的意思。

魚與「餘」讀音相同，在年夜飯的餐桌上魚料理也是必備。記者陳睿中／攝影 分享 facebook

另外雞與「吉」讀音相近，有吉利之意，而閩南語中有吃雞起家的說法，象徵家運良好，吃全雞也代表全家團圓、有頭有尾的意思，因此在除夕團圓的日子當中雞湯、醉雞等全雞料理都是深受人們喜愛的年菜。

雞與「吉」讀音相近，有吉利之意，吃全雞也代表全家團圓、有頭有尾。記者翁浩然／攝影 分享 facebook

在年夜飯當中除了大魚大肉，當然也少不了「年糕」與「發糕」等甜點。年糕與年高諧音，寓涵工作和生活一年比一年提高，而年糕具有黏性的，也代表著家人之間的關係越來越融洽。而發糕有發財的意思，因此有「發粿發財」的涵義，到了現在除了傳統發糕，也有草莓、杏仁、黑糖等不同口味，過年時吃上這些甜點也讓人更有幸福的感覺。

除了以上菜色還有烏魚子、蘿蔔糕、火鍋、蝦料理、滷豬腳等，都是在除夕圍爐時餐桌上的代表菜色，當中許多料理更包括團圓與祝福的意涵，讓人們吃著年夜飯更感受到與家人團聚的幸福時刻。