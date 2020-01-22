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透抽不只烤來吃 還把公益變好玩

2020-01-22 12:18聯合新聞網 台北訊

公益推陳出新！愛公益協會攜手全台最大的公益募資平台｢度度客｣，推出新概念的透抽公益平台，開台活動「年終紅包小變大」公益抽獎，將三家社區與人文關懷的非營利組織列為捐贈對象，邀請民眾捐款抽iPhone11 Pro、阿瘦皮鞋禮券，以好手氣開啟新年好運和積福德。

「透抽」創辦人莊青岳從紅遍全球的瓶蓋運動得到靈感，致力打造新世代的公益平台。
「透抽」創辦人莊青岳從紅遍全球的瓶蓋運動得到靈感，致力打造新世代的公益平台。
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為慶祝透抽新平台squid.dodoker.com上線，愛公益協會和度度客特地到受贈對象之一的多寶藝術學堂，邀請泛自閉症畫家品嘗現烤新鮮透抽。看著多寶藝術家開心地享用透抽，多寶藝術學堂韓淑華藝術長表示：「這是一個新的公益募款方式，相信能讓更多公益團體獲得幫助。多寶也會提供關渡小旅行當回饋品，由多寶藝術家領遊關渡，讓民眾可以和我們的藝術家互動」。

為讓社會大眾更了解公益團體的服務內容，和「年終紅包小變大」活動合作的非營利組織熱血加碼，提供自身的產品或體驗做為回饋品。多寶藝術學堂提供關渡小旅行，民眾可以認識藝術家眼中的關渡；樂窩社區協會平日關懷都市原住民，民眾可參加原住民青少年的熱血拳擊課，一同揮灑青春的汗水；關愛之家則帶領婦幼中心照護的無國籍寶寶，一起天馬行空發揮創意，自製手繪明信片送予捐款的民眾。

透抽創辦人、在透抽平台被稱為章魚哥的莊青岳，從紅遍全球的瓶蓋運動得到靈感，致力打造新世代公益潮流，平台取名「透抽」不僅令人難忘，連工作人員也相互以小卷、章魚等海洋生物稱互，還跨界做Youtuber。

透抽公益平台「年終紅包小變大」的開台活動，希望透過公益抽獎傳遞愛心暖流。
透抽公益平台「年終紅包小變大」的開台活動，希望透過公益抽獎傳遞愛心暖流。
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莊青岳說：「我們與千家非營利組織聯絡接觸過，了解他們在服務以及募款上遇到的限制與困難，因此開拓新的公益方式，邀請本土企業阿瘦皮鞋贊助購物金作為活動獎品，之後還會有與名人互動或是夢幻體驗等獎項，歡迎大家持續關注。」

透抽「年終紅包小變大」，讓公益不是單方面施予而可雙方互惠，抽獎的獎品有 iPhone 11 Pro 256G、AirPods 2代、阿瘦皮鞋禮券5萬元、台北大阪機票等，以及人人都可以拿到的非營利組織各具特色回饋品。即日到2月8日都能在透抽官網上捐款抽獎，不只在冬天為自己買一個希望，也為公益團體傳遞愛心暖流。

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