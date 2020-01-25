過年最怕什麼問候？網一致中肯推爆：聽到整肚子火

過年最討厭聽到什麼問候呢？ 圖片來源/thoughtco 分享 facebook

每到過年的時候，年輕人最害怕的大概就是長輩們的「關心」了，有網友就在臉書社團上詢問大家「過年最討厭聽到什麼問題？」果然引發網友們熱烈的回應~

關於「感情」

「是時候找個男友好嫁一嫁了啊，聽到白眼都翻到後腦勺了」、「你趕快找一個結一結啊～」、「娶某沒？」、「怎麼都不交女朋友？是不想交還是交不到呀？」、「什麼時候要交男友？還是要當尼姑？」、「甚麼時候要讓我吃餅啊！（每次遇到親戚必問題」、「我最討厭聽到的是阿你是什麼時候才要結婚蛤？真的聽到會整肚子火」。

關於「增產報國」

「問要不要生小孩，我想反問他爸要死了沒」、「什麼時候生小孩」、「哪時生第二個」、「還要不要生個兒子...」、「怎麼不再生一個？他好孤單喔」。

關於「工作」

「被問年終獎金多少？」、「你做什麼工作？薪水多少？超煩！」、「現在一個月賺多少？」、「什麼時候讓我過好日子？」、「現在在做什麼工作？做多久了？」

什麼都能問什麼都不奇怪

「你怎麼變這麼老？」、「你帶多少來輸？」、「怎麼都沒有瘦一點？」、「你包給XX多少錢？」、「什麼時候要買房子？（又沒有要出錢）」

長輩們的問題真的層出不窮啊！如果常常覺得招架不住的話，快把網友提供的「回應長輩流程圖」存起來吧XD