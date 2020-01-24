過年長輩問候逼問 波特王教你神回覆：撩又孝順

過年圍爐團聚，年輕人最怕長輩親戚排山倒海的各種「逼問」。圖／聯合報系資料照 分享 facebook

農曆春節到來，許多人會回家圍爐團聚，但年輕人最怕長輩親戚排山倒海的各種「逼問」，其中包括「何時結婚？」、「何時買房？」、「學校成績如何？」、「什麼時候生小孩？」等問題。

面對長輩們的問候攻勢，網紅波特王也教大家如何神回覆，另外也整理出5大必備應對句型。

網紅波特王教大家神回覆，達到撩又孝順的最高境界。

1.學校成績如何？

答：說到成績我這輩子可能沒辦法考一百分，因為你就是我心中的一百分。

2.何時結婚？

答：因為你／妳結婚，所以錯過好男／女人了！

3.什麼時候生小孩？

答：比起生小孩，我更想照顧自己的父母。

4.何時買房？

答：比起買房子，我更想要陪伴在你們身邊一輩子。

必備5大句型

根據臉書粉專「臨床心理師的腦中小劇場」，整理出各種應對長輩的實用句型。

1.「跟之前差不多吧。」：百搭句型首選，不僅能從容應付各種類型，即便放在每個問號後面都毫無違和。

2.「我可能還要再努力一下吧」、「沒辦法，我條件不夠好」等等：示弱句型，一旦願意放下身段使用哀兵政策，通常都能在極短時間內結束對話，甚至換得心靈雞湯一碗，爭取同情分。

3.「是是是，我會參考」：面對「指導型」長輩的必備句型，而且一定要注視對方雙眼，每隔幾秒點一次頭，雖然無法立即結束對話，但至少不用花心思回應。

4.「說得很有道理」、「表哥表姐這麼厲害喔」等等：面對「愛比較型」長輩的必備句型，既然對方喜歡競價，那就讓他得標，不斷地「褒」他，最好「褒」到他雙腳離地，你就當做在放風箏，賭的就是對方會因為害羞而稍加收斂（當然也有例外）。此類句型一出，印象分數保證加到破錶，但前提是要沉住氣，不能吐。

5.若是一些比較敏感的問題，不想回答的話可試著用：「這是很好的問題…但我目前沒有答案。」、「這個問題很有趣…我可能要再好好想想」，讓對話留一段空白，也是不錯的選擇。

事實上不需要把過年時長輩的問候想成是一件很惱人、可怕的事，換個角度想，他們的問候是出於「關心」，不是他們想跟你聊隱私，而是他們沒有其他話題，畢竟一年可能才見這麼一次面，是真的不熟，而有些長輩人生歷練多，對人生建議也值得聽聽。

若是不喜歡長輩表達關心的方式，也可以借由那些問題引導他們談論其他議題。例如回答「考上哪裡」時討論的不是你的分數，而是台灣教育改革的變化和少子化的衝擊；回答「有沒有女朋友」時該討論的不是你是否是魯蛇，而是新世紀的性別概念以及社會對單身的歧視。

其實，有時候不是晚輩難聊、不理人，而是問題讓人太難回答。如果過年不想年年尷尬，想有個溫馨的新年，不妨改變問題的方式，相信晚輩都會很願意聆聽和討論。