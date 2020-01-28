親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
鼠年春節大小事
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

《科學》雜誌：武漢肺炎病毒起源地恐非華南海鮮市場

不再錯過財神爺！今年一定發大財 初四這些禁忌要注意

2020-01-28 07:00聯合新聞網 綜合報導

正月初四是眾神回到民間的日子，民眾多會在這天「迎財神」，期盼將財神請到家中，為新...
正月初四是眾神回到民間的日子，民眾多會在這天「迎財神」，期盼將財神請到家中，為新的一年帶來好運氣。聯合報系資料照／記者紀文禮攝影
分享

正月初四是眾神回到民間的日子，民眾多會在這天「迎財神」，期盼將財神請到家中，為新的一年帶來好運氣。但祭拜財神也有小眉角，若不慎觸犯禁忌，恐怕就要跟財神爺說掰掰了！

迎神有訣竅，在祭拜時務必記得要將家中保持明亮，並朝著住家大門的方向祭拜，還要記得將家中的門窗打開，這樣神明才方便出入。而最好的祭拜時間點在上午時段，也就是中午12點前，民眾可以準備好壽金、刈金、土地公金、五路財神金、甲馬金（印有神馬、兵將的金紙，專用在迎神及送神）或金元寶，也可準備「錢母」做為發財金一齊祭拜。

祭拜時應準備3到5種水果，且財神最愛吃的就是甜食，一定要準備糖果餅乾或糕點，供品千萬不能吝嗇，要將其擺的「圓圓滿滿」，才能掌握今年的好運氣！而若當日有親朋好友來訪，也千萬不能小氣，一定要盛情款待、大方分享，才可為雙方添好運。

而若在初四當天到財神廟祭拜，務必要詳細的報上自己的姓名、住址及心願，許的願望不能太過含糊或空洞，應要具體告訴神明詳情，例如：想要的加薪幅度、欲升遷的職位…等，才能讓財神爺幫你實現願望。

初四這天也有其他傳統習俗，像是在這一天可以將室內打掃乾淨，將不要的東西丟掉，以「扔窮」的方式將窮神趕跑；當天也可將年節所剩的年菜做成大雜燴，便是俗稱的「吃折羅」，能保佑今年也能衣食富足、不愁吃穿。

大年初四當天也要記得切勿觸犯禁忌，傳說初四這天灶王爺會回來查戶口，所以當天切勿遠行、出遠門。另外，傳說初一到初四商家都會歇業，在這段日子裡婦女儘量不要使用針線，若破戒恐會影響未來出生的孩子，小孩的眼睛恐會像針線一樣小。

迎財神、接喜氣，民眾應當遵循習俗，小心觸犯禁忌，才可保佑接下來的一年，風調雨順、事事順心。

春節發財金土地公

延伸閱讀

年終獎金霸氣發現金 網友驚：厚到紅包袋都塞不...

搬出去住後再回婆家吃飯 公公一個舉動讓她很心...

好市多過年必買商品？網推「超強神物」：方便又...

百歲人瑞外婆發紅包 她驚喜：這是我收過最有意...

新北超商「幸福保衛站」 寒假春節照顧不中斷

孩子春節不挨餓 台南結合民間發放一萬多張超市...

相關新聞

國道北上今最塞 3路段堵到凌晨

2020-01-27 22:52

初三大樂透 18人一注獨得百萬紅包

2020-01-27 22:22

太旺！他連刮5張都有獎 第6張中百萬

2020-01-27 22:52

初三發大財！大樂透1.22億頭獎 新北林口一人獨得

2020-01-27 22:07

明天國道14大地雷路段曝光 國5恐狂塞16小時

2020-01-27 19:34

北上車潮湧現 國3、國5部分路段恐塞到凌晨2時

2020-01-27 18:42

2019年全台哪裡最旺？新北市開出最多頭獎

2020-01-27 12:35

彩券行店員夢見投注機印不停 隔天賣出刮刮樂百萬大獎

2020-01-27 08:57

超旺！2000元刮刮樂連5張中獎 第六張刮中百萬

2020-01-27 08:48

高公局預測：春節國道交通量今天最高 避開車陣看這裡

2020-01-27 08:26

紅包行情大調查！這裡一包1萬6…家長崩潰

2020-01-27 08:00

春節雙向車流最大的一天 國道15地雷路段今恐最塞

2020-01-26 22:44

初二春節大紅包27人獨得百萬 尚有238組待送

2020-01-26 22:21

明天初三國道雙向車多！15雷區路段恐最塞

2020-01-26 21:17

私房走春景點「台版牛奶湖」武界壩 看山看水看古蹟

2020-01-26 16:30

大年初二！公路總局：蘇花改車潮比昨天少 交通順暢

2020-01-26 16:21

國5北返開始塞車 宜蘭到頭城車速不到20km

2020-01-26 15:23

大樂透今晚續開 春節大紅包還有269組百萬大獎待送

2020-01-26 11:24

金鼠年大樂透頭獎首落台東 上次頭彩竟沒人領

2020-01-26 11:02

過年這廟最神！添香油不用帶錢、6國語言為你解籤

2020-01-26 08:00

開春祈福點光明燈 行天宮免費龍山寺一盞數萬元

2020-01-26 01:42

拜廟籤詩 都師出同源

2020-01-26 01:41

大年初一大樂透頭獎落台東 一人獨得2.43億元

2020-01-25 22:09

過年也要存錢 無痛存錢法讓你明年飛出國

2020-01-25 20:27

蘇花改大年初一車潮爆大量 明後天車流可能會更多

2020-01-25 19:39

網瘋傳刮刮樂3、6、9較易中獎？台彩：採隨機分布

2020-01-25 19:05

初二旅遊回娘家 高公局預估國道16壅塞地雷路段

2020-01-25 19:04

行天宮擲筊「祭元辰」、「祭星補運」 點另類光明燈

2020-01-25 18:42

行天宮與龍山寺偏殿籤詩系出同源 民俗專家：心誠則靈

2020-01-25 18:41

初二回娘家 鄰風景區8省道恐塞車

2020-01-25 18:39

春節必備花材這樣挑 銀柳要鮮紅又飽滿

2020-01-25 17:50

美甲開運法！紅、金、粉不NG搭配快來看

2020-01-25 17:26

回娘家變成壓力鍋？醫師提醒這些眉角不能忽略

2020-01-25 16:44

春節刮刮樂要怎麼中？ 專家曝這兩點提升中獎機率

2020-01-25 16:30

彩券行改裝門面「鼠來寶」 客戶大吉利刮出百萬

2020-01-25 16:13

六福村初一湧入中南部出遊人潮 搶優惠半價499元

2020-01-25 15:37

走春有拜有保佑 ！8間靈廟求發財金 鼠年一路發大財

2020-01-25 14:27

過年最怕什麼問候？網一致中肯推爆：聽到整肚子火

2020-01-25 13:00

初一相傳不能洗頭 醫師回：我洗了 建議不要讓毛囊受苦

2020-01-25 12:56
看更多

熱門文章

菲「灣仔碼頭」水餃含非洲豬瘟 食藥署：台產品為台製

2020-01-27 14:58

超旺！2000元刮刮樂連5張中獎 第六張刮中百萬

2020-01-27 08:48

紅包行情大調查！這裡一包1萬6…家長崩潰

2020-01-27 08:00

2年來首波寒流報到！後天起乾冷4天 最冷下探8度

2020-01-27 20:22

你也搞錯嗎？免洗紙餐具回收應歸為「廢紙容器類」

2020-01-27 09:01

南迴公路猶如大型停車場 中午過後現返工車潮

2020-01-27 14:31

咬爛護照其實是護主神良犬？主人：還好你阻擋我去武漢

2020-01-27 16:07

貓狗同坐腳踏車籃表情「對比超強烈」 網笑：現實版傻眼貓咪！

2020-01-27 14:00

鄭明典：冷空氣前緣已經到了 接著會愈來愈冷

2020-01-27 08:19

明天國道14大地雷路段曝光 國5恐狂塞16小時

2020-01-27 19:34

初三發大財！大樂透1.22億頭獎 新北林口一人獨得

2020-01-27 22:07

走春值得一逛！全台「超商特色門市」好買又好拍

2020-01-27 10:33

影／活章魚連滾帶爬直衝高溫麻辣鍋 網全驚呆

2020-01-27 13:00

國1、國3南下10時起「紫爆」 預估下午換北上壅塞

2020-01-27 10:35

合歡山、雪山白天水氣不足 但入夜可望明顯降雪

2020-01-27 09:12

「愛的迫降」癡心女配紅色包款好搶眼 推薦7款走春手袋

2020-01-27 16:23

彭啟明：中北部今起一天比一天冷 南部也有冬天感覺

2020-01-27 09:49

強烈大陸冷氣團來襲恐剩9度 養殖業者慎防寒害

2020-01-27 15:13

2019年全台哪裡最旺？新北市開出最多頭獎

2020-01-27 12:35

台北101觀景台國人半價入場 春節加碼「黃阿瑪」陪看

2020-01-27 17:25

低溫多雨恐結冰 今晚合歡山莊到大禹嶺預警封路

2020-01-27 14:34

口罩廠提早開工　經濟部：今起日產能增加到93萬片

2020-01-27 17:03

影／快準備雪鏈！合歡山雪霰齊下 28日可望見絕美雪景

2020-01-27 22:36

搞定客廳就能發大財！找對家中財位 鼠年財源滾滾來

2020-01-27 17:00

寒流南下 晚間低溫將下探11度

2020-01-27 20:07

高公局預測：春節國道交通量今天最高 避開車陣看這裡

2020-01-27 08:26

嵐山美景配溫泉！京都6座溫泉酒店 車站走5分鐘就能到

2020-01-27 14:59

國3南下中寮隧道6小車追撞 一度回堵8公里

2020-01-27 13:00

強烈大陸冷氣團來襲 農委會籲農民加強防寒準備

2020-01-27 18:40

國道北上今最塞 3路段堵到凌晨

2020-01-27 22:52

出遊車潮漸湧現 國3南下部分路段「紅爆」

2020-01-27 09:34

北上車潮湧現 國3、國5部分路段恐塞到凌晨2時

2020-01-27 18:42

每日星座運勢／處女輕鬆愉悅看事物 一切顯得美好

2020-01-28 00:00

初三大樂透 18人一注獨得百萬紅包

2020-01-27 22:22

國道下午3起追撞事故 最多回堵4公里

2020-01-27 19:10

初三國道部份路段車潮湧現 壅塞路段看這裡

2020-01-27 17:19

春假先學會斷捨離！鼠年重新出發的5大秘訣

2020-01-27 18:30

氣象局：北台灣今高溫僅剩16度 西半部多雲偶飄雨

2020-01-27 08:34

麗寶樂園送兒童500元消費券吸引人潮 遊客戴口罩入園

2020-01-27 11:45

今全台空品良好「綠油油」 中南部明起注意汙染物累積

2020-01-27 08:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top