不再錯過財神爺！今年一定發大財 初四這些禁忌要注意

正月初四是眾神回到民間的日子，民眾多會在這天「迎財神」，期盼將財神請到家中，為新的一年帶來好運氣。聯合報系資料照／記者紀文禮攝影 分享 facebook

正月初四是眾神回到民間的日子，民眾多會在這天「迎財神」，期盼將財神請到家中，為新的一年帶來好運氣。但祭拜財神也有小眉角，若不慎觸犯禁忌，恐怕就要跟財神爺說掰掰了！

迎神有訣竅，在祭拜時務必記得要將家中保持明亮，並朝著住家大門的方向祭拜，還要記得將家中的門窗打開，這樣神明才方便出入。而最好的祭拜時間點在上午時段，也就是中午12點前，民眾可以準備好壽金、刈金、土地公金、五路財神金、甲馬金（印有神馬、兵將的金紙，專用在迎神及送神）或金元寶，也可準備「錢母」做為發財金一齊祭拜。

祭拜時應準備3到5種水果，且財神最愛吃的就是甜食，一定要準備糖果餅乾或糕點，供品千萬不能吝嗇，要將其擺的「圓圓滿滿」，才能掌握今年的好運氣！而若當日有親朋好友來訪，也千萬不能小氣，一定要盛情款待、大方分享，才可為雙方添好運。

而若在初四當天到財神廟祭拜，務必要詳細的報上自己的姓名、住址及心願，許的願望不能太過含糊或空洞，應要具體告訴神明詳情，例如：想要的加薪幅度、欲升遷的職位…等，才能讓財神爺幫你實現願望。

初四這天也有其他傳統習俗，像是在這一天可以將室內打掃乾淨，將不要的東西丟掉，以「扔窮」的方式將窮神趕跑；當天也可將年節所剩的年菜做成大雜燴，便是俗稱的「吃折羅」，能保佑今年也能衣食富足、不愁吃穿。

大年初四當天也要記得切勿觸犯禁忌，傳說初四這天灶王爺會回來查戶口，所以當天切勿遠行、出遠門。另外，傳說初一到初四商家都會歇業，在這段日子裡婦女儘量不要使用針線，若破戒恐會影響未來出生的孩子，小孩的眼睛恐會像針線一樣小。

迎財神、接喜氣，民眾應當遵循習俗，小心觸犯禁忌，才可保佑接下來的一年，風調雨順、事事順心。