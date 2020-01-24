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不怕詞窮！「鼠一鼠二」太落伍 22句進階吉祥話讓你秀爆

2020-01-24 12:45聯合新聞網 綜合報導

收送紅包時，免不了要來句吉祥話。圖／ingimage
收送紅包時，免不了要來句吉祥話。圖／ingimage
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每到農曆新年，各式各樣的祝福場合接踵而至，不管是圍爐或拜年都要說吉祥話，就連line、facebook上都有排山倒海而來的祝賀詞，總是讓人手忙腳亂又帶點尷尬，不知道如何回才漂亮，貼圖似乎有點敷衍，「恭喜發財」又顯得自己辭藻不夠豐富？這裡整理了一些過年吉祥話可以先偷偷抄起來，在除夕領壓歲錢、春節走春時，朗朗上口個幾句，保證不怕詞窮和冷場。

對象夠精準 祝福更加分：

1.發大財系列

恭喜發財、恭賀新禧、喜氣洋洋、財源廣進、財源滾滾、招財進寶。

2.平安順利系列

吉祥如意、心想事成、萬事如意、國泰民安、竹報平安、閤家平安、新春快樂、新春如意、年年有餘、鴻圖大展、團圓有餘、大吉大利。

3.職場與課業系列

年年高升、步步高升、飛黃騰達、扭轉乾坤。

4.商業人士系列

一路發財、新春愉快、風調雨順、萬象更新、大發利市、開市大吉、日日見財、開市大發。

5.長輩需要福氣系列

富貴有餘、金玉滿堂、必定如意、福到眼前、福壽雙全、迎春納福、春回大地、花開富貴、龍鳳呈祥、新春吉祥、青春永駐、健康團圓、好事圍繞。

6.過年唱嘻哈系列

一路順風、雙喜臨門、三陽開泰、四平八穩、五福臨門、六六大順、七星高照、八面威風、九牛二虎、十全十美。

過年合家歡聚，少不了互相說吉祥話的環節。 示意圖／王品提供
過年合家歡聚，少不了互相說吉祥話的環節。 示意圖／王品提供
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2020庚子年，也就是金鼠年，想當然關於老鼠的吉祥話絕對不可少說，下面就是關於鼠年行大運的懶人包：

1.鼠年大吉，鼠不盡的幸福。

2.金鼠將至，鼠不盡的歡樂。

3.鼠不盡的財富，非你莫鼠。

4.鼠你最紅、鼠你最棒、鼠你最強、鼠不勝數！

5.鼠你最美、金鼠賀歲、鼠年大吉、鼠不盡的開心

6.祝大家在鼠年中有鼠不盡的收穫、鼠不盡的快樂、鼠不盡的笑容，鼠不盡的幸福、鼠不盡的鈔票、鼠不盡的美滿生活！

7.最後鼠年祝天下有情人：終成眷鼠。

8.願有愛的你，心有所鼠。

9.願你們每個旅行都能樂不思鼠。

10.願小朋友的成績「鼠一鼠二」。

11.願你們的鈔票「鼠不勝鼠」。

12.願我們的教育能真正「百年鼠人」。

13.願你工作中的創意「獨鼠一幟」。

14.願你的他「玉鼠臨風」。

15.願所有的好運都鼠於你。

16.我真是愛鼠你，只鼠於你了。

紅包袋上可以寫：

1.銀花萬簇迎金鼠

2.金鼠祥瑞慶豐年

3.鼠報平安歸玉宇

4.鼠報年來福滿門

5.鼠不盡的快樂/收獲/鈔票/幸福/笑容

學起來上面的基本的祝賀詞與鼠年進階版了嗎？終於不會在大家互相恭喜時只能露出尷尬不失禮貌的微笑，想半天硬擠出「恭喜發財」、「身體健康」之類的，吃年夜飯、與親朋好友團圓時再也不怕冷場囉。

春節發大財紅包拜年

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