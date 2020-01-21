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過年包紅包用舊鈔沒誠意一定要新鈔？網：重要的是金額

2020-01-21 16:46聯合新聞網 綜合報導

一名網友PO文提到，朋友告訴他紅包裡的鈔票要是新鈔，這樣包給長輩才有心意，於是他...
一名網友PO文提到，朋友告訴他紅包裡的鈔票要是新鈔，這樣包給長輩才有心意，於是他詢問網友「過年包紅包一定要換新鈔嗎？」。示意圖／ingimage
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再過幾天就是農曆新年，發紅包是過年過節不可少的環節，無論是包給長輩還是晚輩，許多人都習慣到銀行換新鈔，認為這樣可以討個喜氣。不過近日卻有一名網友在爆怨公社PO文提到，他認為提款機領出來的只要平整、乾淨就可以了，不一定要特別用新鈔才能包紅包，因此他好奇詢問網友「過年包紅包一定要換新鈔嗎？」

原PO在文中提到，日前某位友人說要去換新鈔，對方告訴他用舊鈔包紅包給父母很沒心意，但對此原PO卻認為只要提款機領出來的鈔票是平整、乾淨的就可以，根本就不用特別去換新鈔，更補充道「還是平常多孝順比較實在」，認為換不換新鈔根本就不是重點。

PO文一出後，立刻引來網友熱議，許多網友跟原PO一致認為還是心意最重要，「一樣都是錢，還是心意比較重要」、「只要是錢誰管他是新舊鈔」、「他們只會在意裡面的金額，新舊鈔哪有差」、「那是舊時代的觀念啦，那時候過年什麼都要用新的，現在時代不同了，想買新的就買新的」、「如果你新鈔包一萬，舊鈔包5萬，我相信長輩會比較想要舊鈔的」、「紅包大包一點管它新舊鈔，還不是一樣可以花」。

但也有不少網友提醒，紅包內的鈔票還是不能太舊，「過年看到新鈔開心，不要太舊就好，會用9成以上的新鈔包，不一定要全新，但至少不能太舊」、「都說過新年新氣象，換個新鈔心情總是會比較好」、「鈔票不要髒髒舊舊的就好，我不喜歡新鈔，都會黏在一起」、「新鈔買東西很容易兩張黏在一起」。

春節紅包

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