想要增旺、好運一整年？過年時一定要做到這些事

【文‧科技紫微網】

是不是覺得現在的年味越來越淡了？主要還是因為現代人少了過年的儀式感，很多過年的習俗都拋之腦後。可是老祖宗傳下的那些習俗，其實都意義非凡，不僅是文化的傳承，更是祈求福運的好方法！就讓科技紫微網來為你揭曉，想要增旺運勢，過年時絕對要「做好做滿」的事情有哪些？

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1、小年夜撣塵掃房

「塵」與「陳」諧音，掃塵，即是掃去這個家庭的陳舊，讓不好的過去，讓新的氣象和福運進來，用灑掃一新的房屋來迎接賜福的神明。

屬鼠、屬兔、屬雞、屬馬、屬羊的朋友，2020年犯太歲，所遇坎坷、變動必然不少。掃塵方可掃除倒霉之事，積攢更多福氣。

◆ 在參與撣塵掃房的活動時，一定要用心清潔，徹底執行，甚至是粉刷牆壁、擦洗玻璃等大工程，最好也排入打掃清單之中。

2、臘月廿七洗福祿

洗福祿，其實就是洗澡，因為古人的洗浴條件沒有現代這麼方便，所以他們通常選定特別的日子來洗澡。

臘月二十七這天洗澡、洗衣，可以洗去上一年的晦氣，洗來新一年的福與祿。

屬龍的朋友，庚子年多精神煩憂，洗福祿方可洗去負擔與壓力，迎來輕鬆。

屬鼠的朋友，運勢曲折坎坷，是時候給自己添一把福祿喜氣來提升運勢，讓2020年更順一些。

屬猴的朋友，2020年容易被人蒙蔽，同樣需要更多的福祿來為自己多添幾分溫暖。

◆ 在臘月二十六或二十七（以當地習俗為準）洗澡時，不疾不徐，尤其要帶著一種祈福的儀式感，心中祈求來年好運。

◆ 有車的朋友，最好在這天，也給自己的愛車洗個澡，祈禱來年一路順風平安。

3、除夕貼春聯

春聯起源自桃符，桃木自古有辟邪去災的作用，現在用春聯代替，有著同樣的作用。

除夕這天，自己親手將春聯貼於門邊，有利於以下這三個生肖的朋友消除霉運。

屬兔的朋友，2020年需謹防小人興風作浪，貼春聯可以幫你驅趕小人，讓是非之人遠離你。

屬馬的朋友，2020年要注意法律權益問題，以免因工作的疏忽吃違約、侵權問題的虧。尤其需要辟邪除災來除官非。

屬雞的朋友，2020年運逢破太歲，金錢上有破財的跡象。需要除災解禍，以吉祥驅趕衰運。

◆ 春聯最好選擇寓意除災、來年諸事順利的內容。如果家裡有孕婦，一定要選擇有關「人丁興旺」的春聯哦！

◆ 正確的貼法是：「從屋內面朝門外」的左手邊貼上聯，右邊貼下聯。

4、除夕掛燈籠

過年的紅燈籠代表的是不只是紅紅火火的過年氣氛，更是寓意來年大展宏圖、步步高升。據說這個習俗源自西漢時期，掛上象徵吉祥喜慶的大紅燈籠，會獲得更多的好運哦！

屬鼠的朋友，2020年在事業上要承受的事務和壓力會比較大，遭到的質疑聲和反對聲也比較多。親手掛上燈籠，祈願新的一年得到更多認可和發展機會。

屬龍的朋友，2020年事業上是有望邁上新台階的，過年時掛一盞紅燈籠，能為你照明前方的路，一路走下去會更順暢。

◆ 燈籠可以掛在大門兩側或者陽台上，但必須是雙數，成雙成對才最好！

◆ 燈籠掛在南邊才是吉利寓意，掛在北邊反而會有礙好運。

5、初四迎財神

新的一年民眾期盼發大財，通常都會去財神廟拜拜。另外初四也是接眾神、迎財神的好時機，準備財神最愛的糕點或是發財金，並讓家中保持明亮，有著光明「錢」途的吉祥寓意。

屬虎的朋友，2020年財運較為反覆，求財不利。想要財運給力，財源滾滾，在迎財神這等大事上，就一定要親自參與。

屬兔的朋友，2020年財星黯淡，資金進出比較頻繁，經常會因為意外之處導致收支失去平衡。更需要多向財神祈願，護佑自己的財庫。

◆ 初五是財神誕辰，初六是開工日，公司行號會準備供品拜財神，祈求新的一年生意興隆，記得加入參拜行列唷。

科技紫微網祝大家2020庚子鼠年行大運，吉祥如意，洪福齊天！

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