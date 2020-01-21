過年發紅包眉角多 民俗專家揭「禁忌」防漏財

農曆新年免不了要送或收紅包，這當中有許多禁忌要注意，才不會漏財。圖取自ingimage 分享 facebook

農曆新年將至，到親戚長輩家拜年時免不了要發紅包或領紅包，這當中其實藏有許多眉角。民俗專家廖大乙點出，包紅包從使用的紅包袋到當中所包的金額，都有許多禁忌要注意，才不會減損原本的美意甚至「漏財」。

據《自由時報》報導，廖大乙表示過年包紅包藏有不少禁忌。首先紅包袋一定得用新的，以鼠年為例，就不能使用豬年甚或狗年的紅包袋，因為新的才能分享好運。袋口不能黏膠封死，否則「財氣無法流通」就不能「活氣生財」。此外，袋子必須必須平順不能對折，因為平整的台語諧音是「有春」，這樣才能存錢。

紅包袋的形式有分直式與橫式，廖大乙建議，若要祝福對方正業順利興旺，就使用「直式紅包袋」；而若希望祝對方有偏財運，在股票、基金等投資賺錢，或是能常常中獎，就要使用「橫式紅包袋」。

放在袋裏頭的鈔票也有學問，廖大乙提醒，紅包袋內的紙鈔「方向必須一致」，收的人做事才會專心。如果是晚輩要包給長輩，廖大乙說最好要年年增加，一方面是告知長輩自己處於順境，另一方面也祝福長輩增福添壽。

最後到收紅包時，送、收紅包的雙方都必須用雙手，除了因為禮貌，也要防止單手為拿穩掉到地上「漏財」。而晚輩拿到壓歲錢後，就要放在枕頭下方，廖大乙說：「壓歲錢就是壓著睡的錢！」在枕頭底下放到大年初五後，再放到錢包或收銀機內，有助提升財氣。