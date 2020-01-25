財運旺旺來！全台8間超靈驗財神廟報你知

好運帶回家財運滾滾來，全台8間超靈驗財神廟。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

農曆春節即將到來，許多人會利用連續假期到廟宇拜拜祈求平安，也希望新的一年財運亨通，事業順利，以下就整理全台8間必拜的財神廟，讓大家財運滾滾好運旺旺來！

松山霞海城隍廟

台北市的松山霞海城隍廟能在此求補財庫、發財金，或求財庫燈及虎爺偏財燈，另可帶財寶米回家煮食。每年農曆正月初五早上9點，廟方會請人扮財神讓信眾摸鬍子，再發放2萬個發財金錢母，保佑信眾發大財。

台北市松山霞海城隍廟。記者魏莨伊／攝影 分享 facebook

金山五路財神廟

金山五路財神廟有求財三寶：發財金、財寶袋及財氣存摺。民眾求取母錢發財金，擲筊一次可借一百元開運金與一百倍開財運，擲筊兩次可借二百元開運金與二百倍開財運，擲筊三次可借三百元開運金與三百倍開財運，再持身分證向財神銀行開戶，寫上姓名、貸款日期、金額、還願日期及還願金額。另可求取財寶袋，向財神稟報姓名、住址、出生年月日（農曆）及職業，手持一聖筊即可。

新北市金山財神廟。圖／金山財神廟提供 分享 facebook

新北市中和烘爐地

中和烘爐地南山福德宮為24小時開放的正廟，擁有北台灣最大尊的土地公，求財相當靈驗，每年初一早上7點發放發財金。另可求取財神平安符和招財紅包袋，並摸土地公的鬍鬚、手杖及金元寶，象徵可以帶來財運，祈求新的一年好運滾滾、財運亨通。

中和烘爐地每年初一早上7點發放發財金。圖／本報系資料照 分享 facebook

北投關渡宮財神洞

北投關渡宮有綿延數十公尺的財神洞，裡頭供奉五路財神及土地公等神明，可藉由觸摸神像手持的吉祥物、金銀珠寶來增添財氣，而今年初一早上就會開始發放錢母。

南投竹山紫南宮

竹山紫南宮可說是全台最有名的財神廟，以土地公借發財金、摸金雞求財聞名，每年吸引許多信徒前往參拜。民眾求取發財金，擲筊一次獲得聖筊可求600元，若第一次未得聖筊，可再次向土地公告知姓名、住處及心願，如果獲得聖筊可求500元，依次許願擲筊獲聖筊者，可求400元、300元、200元、100元，若六次皆未得土地公聖筊，請下次再來祈求發財金。

台中南天宮

每年會舉辦喜迎金錢龜活動，農曆正月十五日元宵節前夕前往服務處登記，當天會依照登記順序開始求取，擲得最多聖筊的信眾，可免費迎金錢龜回家。民眾於大年初一至初五每天早上9:00至下午4:30借發財金，將獲得1元錢母。

雲林北港武德宮

北港武德宮是台灣第一座財神廟的發源地，許多信眾會到廟裡點光明燈、補財庫，過年期間限量發放的天官武財神錢母小紅包，更是信徒們每年排隊必拿的招財寶物，今年共有3場，1月24日晚上23:15、1月25日早上5:15、1月27日晚上23:15， 除了天官武財神錢母小紅包外，也可求取財寶米、 平安符、 發財金及消災解厄的補財庫銀。

北港武德宮除了天官武財神錢母小紅包外，也可求取財寶米、 平安符、 發財金及消災解厄的補財庫銀。記者蔡維斌／攝影 分享 facebook

屏東車城福安宮

車城福安宮為全台灣最大的土地公廟，該廟宇的土地公全身掛滿金牌，據說是乾隆皇帝褒封並賜王冠、龍袍。廟內設有求金櫃檯，只要擲筊得聖筊，就可求得600元發財金。1月24日除夕夜23:00子時開廟門，發放限量百元錢母與2020金幣，大年初一至初五每天上午10:00與下午2:00發放招財紀念金幣。