過年也要存錢 無痛存錢法讓你明年飛出國

許多人想存錢卻懶得記帳，使用無痛存錢法可以讓人安心花錢也不怕沒存款。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

你的新年新希望是什麼呢？存錢、出國是大眾最普遍的願望，不論是白領階層還是月光族，每個人存錢方法大不同，而無痛存錢法是近年盛行的理財方式，只要學會以下幾招，明年的這個時候你就能出國過新年了。

一、每天存小錢：

1.365存錢法

一年365天中，共分為1元到365元，在每天選擇一個金額存入，存的數字在表格裡畫記號，365天每天能存錢，只要今天有多的閒錢，就可以存多點現金，一年累積下來共可存6萬6千7百95元。

2.52週階梯式存錢法

這是部落客艾爾文於2013年想出的理財方法，與365存錢法大同小異，只是從一天存固定金額改為一週，一年52週內，可以挑一周存10元、第二周存20元、第三周存30元，同樣可以當周經濟狀況決定存入金額，一年可存13萬7千8百元，此方法較為彈性，因此成功率較高。

3.零存整付法

將百鈔找的零錢投入撲滿，長久累積也有一筆不少的存款。

二、薪水分配法：

顧名思義就是將薪水分為三等份，不同的分配法存的金額也不一樣。

選出最適合自己的薪水分配法，讓你輕鬆存錢。製圖／聯合線上新聞網 分享 facebook

三、固定分配法：

1.信封存錢法：

在多個信封上寫上每個月固定支出金額，例如：孝親費3千元、房租5千元、電話費2千等，領薪時先將金額放入各信封，到了繳費時再從中抽取現金，避免當月光族。

2.每月存錢法：

此方法可以結合銀行帳戶，用約定轉帳方式每個月存入固定金額，假設每個月存1萬元，1年後就可以存到12萬，若再有投資理財計畫，一年出國3次都不是問題。

以上方法都是近期流行的無痛存錢法，可以評估自身狀況，衡量哪種方法最適合自己，不過最重要的是持之以恆，想要每年出國或是置產也難不倒做好計劃的你！