平安一整年！新春拜年別踩雷 6個禁忌不要犯

新年拜年禁忌一次看懂。圖／新華社 分享 facebook

2020新鼠年來臨，到別人家拜年除了禮數要做到，小心不要犯以下禁忌，不然可能會將壞運帶給友人，另外拜年禮物也很重要，若是送了不吉利的禮物，引發親友間的誤會就不好了。

1.拜年前先預約：

到對方家裡拜年前，請跟主人家敲定時間，讓主人家有時間準備，拜年時間也不要選在清晨，以免早上拜年打擾主人家。而初三赤狗日代表有凶事發生、初四灶王爺點名均不宜拜年。

2.穿衣禮儀很重要：

全身著深色衣服會有觸霉頭之意，不宜穿著太隨便，像是運動服、睡衣、拖鞋都不得體，可以穿紅色、鮮豔色，給主人家有個好印象。

3.尷尬問題別亂問：

到別人家聊天時，過於隱私的問題別輕易說出口，以免冒犯別人，像是工作薪資、年終等問題最好別提，對方的感情狀況，也不要輕易表達自己的想法，希望對方脫單或是逼婚過於干涉私生活，會讓現場氣氛尷尬，而學歷及畢業規劃等問題也別亂問。

4.口出惡言帶衰運：

除了問題別亂問，帶有負面意思也不行說，「死、慘、衰、輸」等字千萬別用，另外，拜年時不要一直抱怨自己的生活，會使現場氣氛不佳，新年還是多說點吉利話吧。

5.跟還在睡覺的人拜年：

拜年會去的家庭，通常為親戚或交往緊密的好友，這時候不要因為好交情而打擾別人，當對方還在床上睡覺，不可向他拜年，會象徵對方整年躺在病床上病痛纏身。而到處參觀主人家房間也是不禮貌的行為。

6.拜年時間不宜長：

拜年是為了沾喜氣，並非日常聚會，因此若到主人家拜年無飯局時，最好在1小時內離開，有飯局就吃完飯休息一小時後離開，降低對方接待負擔，不打擾主人家。

除了上述6大禁忌，不要送的伴手禮還有以下物品：

1.剪刀、菜刀等利器：

送禮時千萬不可以送刀纇產品，像是剪刀、指甲刀、菜刀等，會帶給人剪斷聯繫的意涵，反而會導致對方誤會。

2.鞋、傘、梨、鐘等諧音：

節日中送鞋代表給人送去「邪氣」，雨傘是有「散」意涵，梨子、李子是「分離」之意，而鐘錶象徵「送鐘」，更有詛咒人的負面意思，新年還是送些好玩好吃的禮盒吧！

3.鏡子：

有許多都市傳說都是在鏡子面前送指定動作，鏡子其實是「招鬼」的不吉祥物品，因此送禮時還是別送鏡子，另外鏡子易破易碎，對於收禮的人來說不是個好兆頭。

避開以上禁忌，新春拜年讓你廣結善緣，平安一整年！