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過年親友請注意！不替他人孩子貼上不禮貌的標籤

2020-01-24 13:30聯合新聞網 BabyHome

【文：武美齡】

年節時分是親朋好友團圓、聚會的日子，當孩子見到其他親友時，你是否常聽到「你家孩子看到人都不會叫喔？」「實在有夠沒禮貌！」衛福部呼籲親友注意，不應該擅自替孩子貼上不禮貌的標籤，造成父母和孩子的壓力！而家長也可在事前和孩子進行正向溝通，「４不４好」這樣做！

圖片來源／衛福部
圖片來源／衛福部
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春節親友相聚，孩子可能會見到從未見過或陌生的大人，在心理還沒做好準備的情況下，卻常被親友貼上「沒叫人，沒禮貌」的標籤。衛福部表示，請家長嘗試放下表面的禮儀迷思，進一步同理孩子的緊張感受，並且尊重孩子的意願，才能從不斷的正向經驗累積，贏得孩子真正的信任。這件事不只是照顧者的功課，其他親友更要注意，不應該擅自替孩子貼上不禮貌的標籤，造成父母和孩子的壓力！

春節會親友 行前教養４不４好

錯誤做法

❌小孩不叫人，就去罰站

❌用糖果引誘，不叫人沒得吃

❌跟他講道理，做人不能這麼沒禮貌

❌威脅要把他獨自留下，直到會叫人為止

正確做法

⭕小朋友害羞時，照顧者鼓勵安慰

⭕在照顧者陪伴下，讓小朋友跟親友簡單互動，彼此熟悉

⭕讓小朋友跟親友玩在一起

⭕照顧者帶著小朋友跟親友們說再見

李坤珊幼兒教育博士同樣也有同樣看法，「小小孩對陌生人的畏怯和害羞，是與生俱來保護自己的能力。當幼兒因為需要時間去觀察陌生人，卻得不到認可，又聽見成人一再說自己無禮時，他會產生罪惡感。一則可能孩子覺得憤怒，反而不去做；二則也可能孩子覺得自己太差勁，就不得已順從了。」

若孩子再大些懂事了，但因內向害羞、不敢打招呼，家長可以用小遊戲幫助孩子提升自信，例如帶著孩子學唱「如果高興，你就說『哈囉』」。此外，可在家中找一個平穩的檯面，例如：一張長凳或矮桌，與孩子輪流站上台，自我介紹：「大家好，我是某某某」，接下來，輪流上臺說明自己的優點，像是「我很會玩積木。」練習大方表達，台下則要熱烈拍手，在分享與互動中，培養自信。

【延伸閱讀】

別逼孩子打招呼/a>

孩子內向害羞、不敢打招呼…用小遊戲就能提升自信

衛福部春節

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