嫂嫂沒生小孩 婆婆要媳婦過年回包紅包給她的狗

【文：武美齡】

農曆春節家人團聚，紅包議題浮上檯面，兄弟姐妹間怎麼包才公平呢？BabyHome網媽表示「嫂子沒有生小孩，婆婆要我過年回包紅包給她的狗」，網友聞訊意見兩邊倒。

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過年禮節多，有關「紅包」就有不少BBH網媽分享自家經驗，例如「嫂子沒有生小孩，婆婆要我過年回包紅包給她的狗」，引起許多網友筆戰。網媽版主表示，嫂嫂年過40歲未生孩子，但養了隻狗，婆婆特別提醒不可失禮，「婆婆要我把嫂嫂包給我女兒（大的5歲，小的1歲）的紅包共兩千回包給她的狗」，進一步了解才發現，原來是嫂嫂跟婆婆抱怨每年過年總花很多錢包紅包，覺得不公平，版主無奈提問：「乾脆以後不要收嫂嫂這個紅包？因婆婆交待又不好反抗！難道真的要包給狗？」

部分網友聞訊表示「第一次聽到有這種事」，「本來好想睡，可是看到這一篇完全醒了」「好特別的婆婆，不要收紅包，送她狗罐頭可以嗎？」

不過，也有將心比心的網友紛紛回應：「沒啥好笑啊，我家的狗過年都領有紅包，嫂嫂沒有小孩，自然把狗當小孩。」「換個角度想， 她是因為沒小孩才養狗，想一下她的心情就笑不出來。」「其實.......我媽每年也都有包紅包給我的貓耶！」版主最後也決定當年會包紅包給嫂嫂的狗，隔年起再跟嫂嫂約定好以後都不包。

此外，也有網友分享「過年紅包收到假鈔」的經驗，而且還是自己的親姐姐包了玩具假鈔一千元給女兒，「拿出來看還以為自己眼花了，怎一千塊變金色，結果是塑膠玩具假鈔。」網友開玩笑表示：「妳們姐妹感情不好厚~」「超級傻眼，包假鈔還不如只給紅包袋，可以列為BBH年度最扯話題。」「我覺得金色仟元鈔還蠻討喜的，版媽的姊姊可能是無心的。」

圖片來源／AC Schnitzer S3 分享 facebook

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●嫂子沒有生小孩，婆婆要我過年回包紅包給她的狗~/a>

●過年紅包收到假鈔(無言)