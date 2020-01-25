台北101、六福村等全台景點新年好康！壽星免費入園、還有這些優惠

【文：張詩華】

新年到！全台多數遊樂園及知名景點都有優惠活動，BabyHome精選各家優惠方案，新春出遊前看這篇！

台北101景觀台：全年12歲以下免費入場、成人5折

2020全年平日（週一至週五）09:00-15:00，出示國人身分證或居留證，成人票價5折（300元），一位成人可免費帶兩位12歲以下兒童。（此優惠不含春節假日）

敬老、愛心票原價300元可升級為原價1200元的快速通關，並可帶一位享用快速通關服務（成人另需購票300元）。

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天文館、兒童新樂園、臺灣科學教育館：超值寒假護照

2020/1/11-2020/2/9，以199元價格可享總值400元的三館寒假護照（限量8千8百套）。內含以下：

兒童新樂園入園1次 + 大型遊樂設施5次（原價180元）

天文館立體劇場1次（原價100元）

臺灣科學教育館3至6樓常設展+ 7樓指定特展（原價100元）

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六福村：春節半價、全年當月壽星半價

1. 消防節優惠－2020/1/1-2020/1/31，消防從業人員（含義勇消防人員）及科系名稱含「消防」、「防災」等字樣之教職員及學生，享優惠價199元，並可至多3位同行親友享599元。需出示本人有照片的識別證件（工作證、執照、名片等）。

2. 春節優惠－2020/1/23-2020/2/2於六福村現場／商城購票享優惠價499元（原價999元）。

3. 全年壽星優惠－2020全年，當月壽星於現場購票，可享半價優惠，需出示本人證件。

六福村主題遊樂園：當月壽星享成人票$500／學生票$450／學童票$350／幼童票$250／博愛票$200。同行親友可享優惠價$520（至多3 位）。

六福水樂園：當月壽星享成人票$300／學生票$300／學童票$250／幼童票$200／博愛票$200。同行親友可享優惠價$320（至多3 位）。

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劍湖山世界主題樂園：消防從業人員優惠

即日起至2020/1/19止，消防從業人員（含義勇消防人員）及消防科系之教職員、學生，可享優惠，兩人同行999元，或本人299元、同行500元。

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頑皮世界野生動物園：

1. 全年壽星優惠－2020全年，當月壽星（6歲以上）本人持身分證購票享優惠價350元（全票原價480元），一位隨行親友也可同享350元優惠票價。（過年期間初一至初五不適用。）

2. 在地優惠－戶籍地於學甲或鹽水區本人持身分證購票可享優惠價350元（全票原價480元）。

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遠雄海洋公園：

1. 新春兒童優惠－3至6歲兒童於1/24-2/9（含春節期間），享優惠價入園門票100元。

2. 新春大專生優惠－全國大專院校生於1/10-2/27（1/24-1/29春節期間除外），憑有效學生證，享入園門票590元（原價890元）優惠。

3. 1月壽星優惠－2020/1/1-2020/1/31，1月壽星本人憑身分證、兒童憑健保卡可免費入園。

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